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У «Альфа-Банка» на тарифе с бесплатным обслуживанием для клиентов с большими суммами на разных счетах в месяц засчитывается минимальная сумма по каждому отдельному счёту. В итоге банк засчитывает сумму счетов как «ноль», когда пользователь переводит все деньги с одного счёта на другой пустой счёт, — и банк таки взимает деньги за обслуживание