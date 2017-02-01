McDonald’s работает над созданием онлайн-сервиса заказа еды в России. «Мы занимаемся разработкой проекта по интернет-торговле и мобильного приложения для заказа еды. Мир быстро меняется и надо соответствовать этим изменениям», — говорит президент ресторана в России Хамзат Хасбулатов. Дата запуска проекта еще не обсуждается.