McDonald’s работает над созданием онлайн-сервиса заказа еды в России. «Мы занимаемся разработкой проекта по интернет-торговле и мобильного приложения для заказа еды. Мир быстро меняется и надо соответствовать этим изменениям», — говорит президент ресторана в России Хамзат Хасбулатов. Дата запуска проекта еще не обсуждается.
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нужно както уже системно решать. Пивопроводы уже в некторых городах Голландии строить начали, а фастфуд можно и нужно пневмопочтой в трубах достаточного диаметра. Быстро и удобно.
Трубы пластиковые есть, компрессоры есть, желающие есть. Осталось сделать.
Гамбургеры поместятца, суши и роллы тоже, а пиццу кусками можно слать.
Либо старый способ с дронаме. Тогда каждый заказчик делает такую полочку у себя на балконе, допустим. На полочке — вайфай. Дрон подлетает примерно к дому и этажу по джпс. А точное позиционирование уже по месту определяет — куда сбрасывать пакет, с точностью до микрона.
В «Пятом элементе» так вообще едальня прилетала!
>Джигсо
Дрон не дотащит средний чек. Ну может дотащит, но всё уже остынет, там же полчаса вроде может оно храниться. Может лучше симбиоз с каким-нибудь Я***кс.Такси, наклеить на борт еще одну наклейку в духе «Нанофилиал Макдачной #1515msk», в багажнике поставить микроволновку, маквокеру сказать сделать санкнижку, букву M на крышу с подсветкой.
Хотя рикша все же надежней.