Компания «Альпина», специализирующаяся на бизнес-литературе, выкупила 100% компании «Теории и практики» у инвестиционно-издательского холдинга Т8. «Теории и практики» рассказывают об образовательных и культурных событиях, происходящих в России, а также предоставляют площадку для онлайн-курсов. По данным SimilarWeb, в декабре 2016 года сайт T&P посетили 679,2 тысяч человек.

Проект «Теории и практики» был основан в 2009 году, а в 2012 году вошел в состав холдинга Dream Industries, также развивающего сервисы Bookmate и Zvooq. Инвестиционно-издательский холдинг Т8 приобрел 100% T&P осенью 2015 года. В Dream Industries незадолго до сделки оценивали компанию в $4 млн.

Группа «Альпина» является крупнейшим в России издателем бизнес-литературы, компания также отмечает рост спроса на научно-популярную литературу и книги по личностному развитию. Для усиления этого направления в частности понадобились «Теории и практики» как задел на аудиторию читателей электронной литературы.

Сейчас в «Альпине» монетизируют проект по рекламной модели, предлагая его рекламодателям как площадку с охватом достаточно обеспеченной, хорошо образованной и активной аудитории. Контент проекта также может быть встроен в электронную библиотеку для корпоративных пользователей, сказали в компании. В перспективе «Альпина» планирует превратить «Теории и практики» в полноценный сервис по подбору образовательных решений.