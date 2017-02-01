Apple опубликовала финансовый отчет, где сообщается, что выручка сервисов App Store, iCloud и Apple Pay увеличилась на 18% в квартале, который закончился 31 декабря, и стала рекордной. Так, за этот период выручка сервисов компании составила всего $7,17 миллиардов. Этот показатель приблизился к выручке от продаж «макбуков».

Финансовый директор Apple Люк Маэстри обратил внимание, что выручка App Store за весь год стала в 2 раза больше, чем выручка Google Play Store. Генеральный директор Apple Тим Кук сообщил, что в ближайшие 4 года ждет увеличения доходов от App Store, iCloud и Apple Pay в 2 раза.

В целом прибыль всей компании за последний квартал прошедшего года составила $17,89 миллиардов, а выручка — рекордные за всю историю $78,4 миллиарда (в 2015 — $75,9 миллиардов). Также, по информации в документе, больше двух третей выручки приносят iPhone (установлен очередной рекорд: продано 78,3 миллиона телефонов — на 5% больше, чем в конце 2015-ого), остальные продукты почти не показали ежегодного роста. В новом квартале, конец которого — в марте 2017-ого, в Apple рассчитывают на выручку от $51,5 до $53,5 миллиарда.