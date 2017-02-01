Компания Google пожаловалась в арбитражный суд на россиянина Виталия Попова, владеющего доменом ɢoogle.com, внешне схожим с google.com, сообщило издание Vice Motherboard. Попов использовал в названии редкий unicode-символ, внешне похожий на букву G для того, чтобы имитировать страницу поисковика. По ссылке был размещен редирект на сайт с сообщением «Виталий Попов из России поздравляет Трампа и всех американцев с победой».

В своей жалобе Google сообщил, что по ссылке также содержится спам-контент, в частности несколько всплывающих окон с рекламой, а, а также окна, где пользователю предлагают вводить логины и пароли — предположительно с целью фишинга. Сам Попов заявил изданию. что это ложь. Также Попов при помощи использования редких символов из национальных алфавитов создал Lifehacĸer.com — копию ресурса Lifehacker.com, положив на сайт редирект на страницу с рекламой. Про какие-либо претензии со стороны Lifehacker.com пока неизвестно.