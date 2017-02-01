Сервис для хранения кода GitLab лег из-за действий администратора, случайно удалившего 300 ГБ из базы данных компании. Сервис стал недоступен ночью с 31 на 1 февраля и не функционировал до примерно 16−00 по Москве. Находящийся в Амстердаме администратор по ошибке стер базу, в которой содержались запросы на изменение документации и кода проектов пользователей, при этом их репозитории остались нетронутыми.

В GitLab отметили, что в этом случае не помогла ни одна из пяти существующих в компании систем для хранения бэкапов: например, в одном из случаев процедура сохранения данных срабатывала с ошибкой, из-за чего бэкап не создавался. Последний актуальный бэкап был создан за 6 часов до инцедента и компания с его помощью пытается восстановить удаленную базу.

Сейчас работоспособность сервиса восстановлена, его администрация разместила полный отчет об инциденте и попытках восстановить данные. Информация за 6 часов работы ресурса была утеряна безвозвратно. GitLab создана в 2014 году украинским предпринимателем Дмитрием Запорожцем, штаб-квартира компании расположена в Сан-Франциско. По данным CrunchBase, за всё время существования она привлекла около $25,6 млн.