«Яндекс» отказался от части операторов в языке запросов ради ускорения


Поисковые сервисы «Яндекса» станут производительнее за счёт отказа от некоторых операторов языка запросов. «Яндекс» утверждает, что за счёт этого вырастет производительность, так как поменяется формат поискового индекса и механизм разбора поисковых запросов. Через месяц перестанут работать операторы:

  • & - поиск документов, в которых слова запроса, объединенные оператором, встречаются в одном предложении;
  • && и <<— поиск заданных слов в пределах документа;
  • ~ — поиск документов, в которых заданное слово не содержится в одном предложении со словом, указанным до оператора;
  • () — группировка слов при сложных запросах;
  • !! — поиск слова, начальная форма которого указана в запросе.

«Яндекс» отнёс вышеуказанные операторы к редко используемым, поэтому падение производительности, а не увеличение, затронет незначительную часть посетителей поисковика. Её доля не раскрывается. В ноябре 2016 года «Яндекс» косвенно показал, что прицел на ключевые слова морально устарел. Поисковик запустил первую версию алгоритма, который в будущем сможет «понимать» содержание страниц, а не просто сопоставлять им ключевые слова.

Выбор редакции

Добавить 1 комментарий

Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь.
Важное
Обсуждаемое