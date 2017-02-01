Поисковые сервисы «Яндекса» станут производительнее за счёт отказа от некоторых операторов языка запросов. «Яндекс» утверждает, что за счёт этого вырастет производительность, так как поменяется формат поискового индекса и механизм разбора поисковых запросов. Через месяц перестанут работать операторы:

& - поиск документов , в которых слова запроса , объединенные оператором , встречаются в одном предложении;

- поиск документов в которых слова запроса объединенные оператором встречаются в одном предложении; && и << — поиск заданных слов в пределах документа;

и — поиск заданных слов в пределах документа; ~ — поиск документов , в которых заданное слово не содержится в одном предложении со словом , указанным до оператора;

— поиск документов в которых заданное слово не содержится в одном предложении со словом указанным до оператора; () — группировка слов при сложных запросах;

— группировка слов при сложных запросах; !! — поиск слова , начальная форма которого указана в запросе.

«Яндекс» отнёс вышеуказанные операторы к редко используемым, поэтому падение производительности, а не увеличение, затронет незначительную часть посетителей поисковика. Её доля не раскрывается. В ноябре 2016 года «Яндекс» косвенно показал, что прицел на ключевые слова морально устарел. Поисковик запустил первую версию алгоритма, который в будущем сможет «понимать» содержание страниц, а не просто сопоставлять им ключевые слова.