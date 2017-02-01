Поисковые сервисы «Яндекса» станут производительнее за счёт отказа от некоторых операторов языка запросов. «Яндекс» утверждает, что за счёт этого вырастет производительность, так как поменяется формат поискового индекса и механизм разбора поисковых запросов. Через месяц перестанут работать операторы:
- & - поиск документов, в которых слова запроса, объединенные оператором, встречаются в одном предложении;
- && и <<— поиск заданных слов в пределах документа;
- ~ — поиск документов, в которых заданное слово не содержится в одном предложении со словом, указанным до оператора;
- () — группировка слов при сложных запросах;
- !! — поиск слова, начальная форма которого указана в запросе.
«Яндекс» отнёс вышеуказанные операторы к редко используемым, поэтому падение производительности, а не увеличение, затронет незначительную часть посетителей поисковика. Её доля не раскрывается. В ноябре 2016 года «Яндекс» косвенно показал, что прицел на ключевые слова морально устарел. Поисковик запустил первую версию алгоритма, который в будущем сможет «понимать» содержание страниц, а не просто сопоставлять им ключевые слова.
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В переводе на русский: «Яндекс» задолбался покупать сервера ради обслуживания сеошников.
Покупайте директ!