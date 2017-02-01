Все мы любим open-source, приятно рассказать о ком-то коммерчески успешном кроме MySQL и Red Hat. #стартапдня сегодня — Magento. компания-производитель одноименного софта для интернет-магазина. Написано всё на PHP, лежит на github, каждый может скачать, поставить на свой сервер, поменять шаблоны дизайна и запустить свой интернет-магазин.

Понятно, что предложение не уникально, на рынке есть десятки, если не сотни альтернатив, но Magento, видимо, объективно одна из лучших и самых функциональных. По крайней мере, она точно самая популярная в мировом масштабе: на ней работает каждый сороковой сайт в Alexa TOP-1 000 000 и каждый третий интернет-магазин из работающих на каком-то стандартизованном софте. Оба показателя в два раза лучше, чем у shopify, например. С крупными клиентами у них тоже всё хорошо, из top-1000 американских продавцов на Magento работает каждый шестой, а из известных мне бросился в глаза Burger King. Между прочим, очень круто, что такая большая компания решилась на стандартизованный софт, молодцы в BK!

Как обычно, богатые становятся богаче, а бедные беднее — популярность Magento даёт ей дополнительные преимущества и приводит к новой популярности. Во-первых, естественно, чем больше людей ей пользовались, тем больше людей будут пользоваться в следующем проекте, не делая серьезных сравнений, а просто потому, что в прошлый раз понравилось. Во-вторых, популярность оправдывает разработку дополнений. В соответствующем разделе на сайте Magento можно скачать совершенно бесконечное количество плагинов, включая, например, примерно двадцать расширений для приёма оплаты в биткоинах и пять для формирования XML для Яндекс.Маркета. Через отдельный платный ($500) плагин, написанный сторонней компанией, реализована и возможность создать своё мобильное приложение.

В плане бизнес-модели Magento ничего нового не изобрела, но всё очевидное использует. Они предлагают платное обучение и сертификаты, Enterprise версию с парой включенных по умолчанию плагинов и поддержкой, а также облачную Magento, развернутую на их серверах. В неё, наверное, всё когда-нибудь и перейдет. Тарифы на саппорт, между прочим, начинаются от $15000/год, дешево Magento себя не продает.

История компании, а не продукта, сложная: её давным-давно купил за $180 миллионов Ebay, а в 2015-ом продал венчурным фондам в комплекте с несколькими другими B2B сервисами. Новые владельцы Magento довольно быстро отделили и теперь это опять независимая компания, которая опять поднимает деньги на расширение. Последняя сделка — $250 миллионов по оценке в $450 миллионов. Лет через пять опять Ebay продадутся, но уже за пару миллиардов, наверное.