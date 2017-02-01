Демьян Кудрявцев — член совета директоров «Ведомостей» (совладелец «Индепендент Медиа»; основной бизнес газеты «Ведомости» и The Moscow Times, журналы Men’s Health, Women’s Health, Harvard Business Review и National Geographic, с выручкой за 2016 год в 1,25 млрд рублей. Другие активы предпринимателя: консалтинговое агентство «Ясно Communication Agency», магазин для путешественников «Остров», клуб путешественников «Поехали!») дал интервью Олегу Тинькову: «Надо очень много работать и ничего не бояться». Кудрявцев, как владелец, отделён стеной от повседневного управления «Ведомостями». Беседа повещена не конкретному бизнесу газеты, а скорее образу России, ролям прессы, власти.
О покупке «Ведомостей» (с весны 2015 года Кудрявцев несколько месяцев владел только третей частью газеты, и лишь затем купил «Ведомости» целиком):
Весь бизнес мне говорил, что «Ведомости» закроют. Давайте вскладчину купим. У вас больше не осталось телеканалов. Вам нужна хорошая газета? Давайте купим ее. Бегаю я год по городу и говорю: «Ребят, вы меня все знаете, я восемь лет проработал в „Коммерсанте“. Давайте русский бизнес заведет себе деловую газету, профинансирует ее существование, как эндаумент в Англии финансирует „The Guardian“». Как ты думаешь, хоть один человек сказал «да»? Все интересуются, откуда у меня деньги.
Я просто говорю о том, почему не могу уважать наших бизнесменов на том же уровне, что и наших виолончелистов. Я не могу считать крутыми пацанами тех, кто хочет делать бизнес как в Европе и Америке, но ничего для этого не делает.
Общие проблемы:
Главная проблема постсоветского и советского пространства — отсутствие просвещения. Образование, журналистика, прозрачность — всё может идти снизу. Просвещение может идти только сверху. Мы никогда не имели просвещенного общества и просвещенной власти.
Люди не знают, что журналист — это полезная вещь, как ассенизатор: нет журналиста — в говне будешь ходить по колено.
Особенность местных героев новостей:
Российский ньюсмейкер очень тяжелый, неприятный, замкнутый и некоммуникабельный человек. Чаще всего он превращает журналиста в свою зеркальную копию.
О влиянии государства на медиа:
Чем больше государство монополизирует экономику, тем сложнее жить прессе. Независимость прессы обеспечивается дисперсностью рекламодателей. Когда государство монополизирует бизнес на 10 крупных групп, общество и экономика работают так, что мелкого бизнеса в стране вообще нет.
Мелкий бизнес не интересуется рекламой как продажами. Дальше наступает технологический коллапс, связанный с приходом интернета, когда директ-продажи вообще не нуждаются в имиджевой рекламе. Медиа больше не могут жить внутри старой модели.
С другой стороны не все делается ради больших денег. Если б я хотел больших денег в любом бизнесе, я бы пошел добывать полезные ископаемые. Каждый занимается еще тем, чем хочет. Я 25 лет занимаюсь бизнесом в стране, которая переживает крупнейшую метаморфозу в новейшей истории. Человек, который не заработал здесь несколько миллионов долларов за это время, постоянно работая и занимаясь бизнесом, это странный человек.
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Вот, журналисты, учитесь как нужно работать — у Тинькова.
Там в беседе был г-н Ульянов упомянут (не к ночи будет сказано). Так вот, аллюзийно о беседе: истинно велосипедистская — «велосипедисты о велосипедистах и для велосипедистов».
Так откуда у господина деньги? Я так и не услышал: он везде на этот вопрос отвечает какими-то намеками типа «Вот был у нас 100 лет назад бизнес, а теперь ОП — бизнеса нет, а профит есть.»
>Так откуда у господина деньги?
эндаумент же