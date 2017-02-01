Александр Федорчук освободил кресло главного редактора русской версии «Inc.» для Станислава Мудрого. Федорчук войдет в наблюдательный совет журнала, уточнил издатель.
В 2014 году Станислав Мудрый основал вместе с медиаменеджером Владиславом Крейниным интернет-издание «Йод» и возглавил его. В августе 2015 года Мудрый покинул издание и продал свою долю в нём Крейнину. В июне 2016 года Мудрый возглавил дальневосточный проект ТАСС DV.land. Его редакция находится в Москве, а не на Дальнем Востоке. На момент публикации у DV.land есть только шеф-редактор Ирина Фоминцова, но нет главного редактора.
Roem.ru: на старте проекта DV.land недоброжелатели говорили, что он создаётся исключительно под одно единственное событие — готовящийся визит главы РФ в Японию. Официальные встречи президента РФ Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ прошли в середине декабря 2016 года. Скепсис не помешал DV.land публиковать, например, отличные материалы по истории русского Дальнего Востока.
Русская версия журнала «Inc.» запущенна 23 ноября 2016 года. Инвестором проекта стал российский бизнесмен Владимир Палихата.
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