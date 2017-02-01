Александр Федорчук освободил кресло главного редактора русской версии «Inc.» для Станислава Мудрого. Федорчук войдет в наблюдательный совет журнала, уточнил издатель.

В 2014 году Станислав Мудрый основал вместе с медиаменеджером Владиславом Крейниным интернет-издание «Йод» и возглавил его. В августе 2015 года Мудрый покинул издание и продал свою долю в нём Крейнину. В июне 2016 года Мудрый возглавил дальневосточный проект ТАСС DV.land. Его редакция находится в Москве, а не на Дальнем Востоке. На момент публикации у DV.land есть только шеф-редактор Ирина Фоминцова, но нет главного редактора.

Roem.ru: на старте проекта DV.land недоброжелатели говорили , что он создаётся исключительно под одно единственное событие — готовящийся визит главы РФ в Японию. Официальные встречи президента РФ Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ прошли в середине декабря 2016 года. Скепсис не помешал DV.land публиковать , например , отличные материалы по истории русского Дальнего Востока.

Русская версия журнала «Inc.» запущенна 23 ноября 2016 года. Инвестором проекта стал российский бизнесмен Владимир Палихата.