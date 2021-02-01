Россия технологически готова к отключению от глобального интернета, однако этого бы «очень не хотелось», передаёт пресса слова заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Есть все необходимые технологии и законодательная база. «Суверенный Рунет» разрабатывается в России с 2019 года. Это система фильтрации трафика между клиентом и провайдером, позволяющая блокировать запрещенный контент и позволяющая российскому сегменту интернета работать без связи с глобальным.

В январе 2021 года Центр передового опыта сотрудничества в области киберзащиты НАТО (CCDCOE) опубликовал аналитический отчёт «Киберугрозы и НАТО 2030: сканирование и анализ горизонтов». Угрозы в киберпространстве стали разрушительнее ядерного оружия. Главной киберугрозой Альянсу признана Россия. О Китае генсек НАТО ранее сказал, что он является «не нашим противником», а нацией, «которая не отражает фундаментальных прав человека и пытается запугать другие нации».

Некоторые комментаторы считают, что проект российского режима сосредоточен на авторитарном внутриполитическом контроле интернета, но он имеет военный аспект, который может нарушить международный баланс сил.

Отключив Рунет от интернета, Россия запрётся в нём изнутри и будет создавать информационные угрозы для своих противников, оставаясь недосягаемой для ответных действий, опасаются в альянсе. У России возникнет «асимметричное преимущество» над странами с открытыми национальными сетями. Из закрытой сети «легче атаковать и проще защищаться» против открытых сетей.

Ни у России, ни у Ирана, ни у Северной Кореи нет альтернативного видения технологий и средств их доставки. Они работают в Интернете, построенном Западом. Но они — особенно Россия — преуспели в использовании слабых мест в этом свободном и открытом Интернете. Китай строит альтернативную, более авторитарную модель технологий. Более того, Китай публично озвучил намерение стать лидером во многих наиболее важных технологиях будущего. Этим Китай помог нам трансформировать наше понимание киберпространства как области операций.

Проект суверенного Рунета является следствием понимания элитами того, что «киберпространство будет милитаризировано, и критически важная информационная инфраструктура станет объектом атаки в следующих локальных или глобальных войнах».