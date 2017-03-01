#СтартапДня: Source Point — способ для паблишера спастись от блокировки рекламы


По статистике top.mail.ru, 13.5% всех хитов в Рунете проходит с включенным блокировщиком рекламы. По западным ресурсам одного настолько репрезентативного числа нет, первые попавшиеся публичные исследования говорят даже о большей доле — 16% на мобильном и 26% в десктопе. В любом случае, числа значительные, очень много людей рекламу режет. И соответственно много денег недобирают те, кто рекламу продает.
Очевидный ответ со стороны производителя контента — использовать какой-нибудь анти-адблокер, написать такой хитрый js, чтобы реклама от нерекламы не отличалась и удалить её было невозможно. Такое решение очень популярно, но у него есть одна проблема с двумя следствиями: пользователь чувствует, что его победили и он этим недоволен. В результате адблоки продолжают настраиваться хитрее и тоньше, реклама опять пропадает, и борьба идет вечно, или пользователь просто уходит на ресурс-конкурент, который в борьбе за баннеры не так продвинут.
#стартапдня Source Point предлагает другой подход, он продает паблишерам консалтинг и технологии, нацеленные на то, чтобы убедить пользователя самого согласиться помочь. Основных инструментов два: мольба и торговля. Source Point может помочь правильно написать плаксивый текст о том, как нелегка доля веб-издания и как пользователь поможет существованию независимой журналистики, если добавит этот сайт в белый список своего AdBlock. Кроме того, на основании опыта множества других ресурсов SP подскажет как часто, в каком месте экрана и с какой периодичностью этот текст нужно адблокеру показывать (а также, как его показать, чтобы AdBlock не зарезал). В принципе, с лояльной аудиторией это должно работать, кто же откажет в такой малой поддержке любимому сайту, если просьба сформулирована правильно.
Но если просто уговоры не помогают, то есть и план Б. Несговорчивому пользователю предлагают выбор: либо с ним будут воевать хитрым js-ом по-плохому, либо он сам согласится на какой-то пакет рекламы (например, один видеоролик в день, а все баннеры выключены), либо дайте, пожалуйста, пару долларов в месяц подписки и мы сами все выключим.
В принципе, всё это может сделать каждый паблишер сам, никаких реально сложных и невоспроизводимых технологий за Source Point не стоит, но, главное, что у них есть — это опыт других проектов. Любопытно, кстати, как этот опыт был изначально получен. Своим первым клиентам они всё делали бесплатно и их коммерческое предложение звучало так: давайте наши инженеры и аналитики полгодика помучаются, чтобы помочь вам добрать 15% выручки. Второе обоснование нужности партнера — использование общей базы пользователей. Про этого мы знаем, что он соглашается на просьбу с третьего раза, этот любит видеорекламу, а у этого мы уже номер карточки забрали, для новой подписки нужен один всего один клик.
Тем не менее, в конечном итоге, очень большая часть бизнес-модели Source Point — перепродажа человекочасов, на автомате всё это не работает, нужны эксперименты, консультанты и консультации. Масштабироваться им практически невозможно, а значит и действительно гигантскими они никогда не станут. Полученные за два года жизни 26 миллионов долларов инвестиций выглядят для такого бизнеса перебором.

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