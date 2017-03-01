До конца апреля «Яндекс» запустит сервис через агрегатор медцентров Яндекс.Здоровье, с помощью которого пациенты смогут проконсультироваться по аудио- или видеосвязи с педиатром или терапевтом за фиксированную плату. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники, близкие к компании. Консультация будет проходить с врачом из другого города и без постановки диагноза и выписки рецептов, так как по закону врачи не имеют право делать это дистанционно.

Нам действительно интересно сделать услугу консультирования пациентов прямо в приложении. Уже есть рабочая версия видеоконсультаций с врачами одной из клиник-партнеров, мы тестируем ее среди сотрудников «Яндекса», — рассказал изданию руководитель сервиса Яндекс.Здоровье Григорий Бакунов.

Для интеграции нового сервиса компания заключает договоры с частными клиниками из разных регионов России, о сотрудничестве с государственными — неизвестно. В настоящее время документ о проекте находится на рассмотрении в Госдуме. Как только документ будет принят Госдумой и телемедицина будет легализована, у «Яндекса» уже будет создана инфраструктура, считает руководитель комитета Института развития интернета «Интернет+Медицина» Георгий Лебедев.