До конца апреля «Яндекс» запустит сервис через агрегатор медцентров Яндекс.Здоровье, с помощью которого пациенты смогут проконсультироваться по аудио- или видеосвязи с педиатром или терапевтом за фиксированную плату. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники, близкие к компании. Консультация будет проходить с врачом из другого города и без постановки диагноза и выписки рецептов, так как по закону врачи не имеют право делать это дистанционно.
Нам действительно интересно сделать услугу консультирования пациентов прямо в приложении. Уже есть рабочая версия видеоконсультаций с врачами одной из клиник-партнеров, мы тестируем ее среди сотрудников «Яндекса», — рассказал изданию руководитель сервиса Яндекс.Здоровье Григорий Бакунов.
Для интеграции нового сервиса компания заключает договоры с частными клиниками из разных регионов России, о сотрудничестве с государственными — неизвестно. В настоящее время документ о проекте находится на рассмотрении в Госдуме. Как только документ будет принят Госдумой и телемедицина будет легализована, у «Яндекса» уже будет создана инфраструктура, считает руководитель комитета Института развития интернета «Интернет+Медицина» Георгий Лебедев.
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Итак, «Яндекс» готовит сервис, который позволит пациентам для «снятия тревожности» получать консультации от врачей по аудио- или видеосвязи.
Снятие тревожности это такой новый термин, которым пытаются камуфлировать оказание медицинской помощи удаленно. Давайте разберемся, почему даже снятие тревожности незаконно в рамках законодательства, а, значит, генеральный директор юрлица, которое займется снятием этой самой тревожности, и собственно снимающие тревогу врачи в скором времени могут присоединиться к брату, например, Алексея Навального.
Шутка, ни я, ни вы не верим, что кто-то рискнет сажать сотрудников Яндекса, даже если они пойдут на прямое нарушение закона. Никто же не покушается на честь и свободу подопечных банка ВТБ, который поддерживает молодой, но дерзкий стартап Педиатр 24/7.
Дело в том, что медицинская помощь включает в себя не только постановку диагноза или назначение лечения, от которых пытается откреститься Яндекс. По 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» помощь включает в себя так же диагностику, в том числе (цитата из закона, статья 2) «сбора и анализа жалоб пациента, данных его анамнеза и осмотра».
Сбор или анализ жалоб это и есть снятие тревожности, на которое так рассчитывает Яндекс!
Даже если Яндекс составит пользовательское соглашение, где будет указано, что их сервис не оказывает медицинскую помощь, а является информационным сервисом по снятию тревожности, но по факту их сервис будет соответствовать статье 2 закона 323-ФЗ, в том числе собирать жалобы силами врачей, то данный сервис в России считается оказывающим медицинскую помощь и точка.
Еще раз: если сбор или анализ жалоб проводит врач, то это медицинская помощь, которую нельзя оказывать дистанционно. Подробнее об этом я писал тут https://roem.ru/02−08−2016/229945/telemed-outlaw/
Жаль, у меня нет такой же уверенности в неуязвимости перед законом, как у Яндекса или ВТБ. Иначе мы бы давно запустили сервис по консультациям у наших врачей, не дожидаясь никаких законов.