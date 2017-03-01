С 1 марта генеральным директором Яндекс.Денег стал Иван Глазачев, в прошлом член правления и исполнительный директор банка «Русский Стандарт». Нынешний генеральный директор Мария Грачева продолжит работу в компании в должности директора по развитию. Она сосредоточится на новых финтех-проектах и исследовании новых рынков, говорится в сообщении Яндекс.Денег.

В команде Яндекс.Денег прибавление — Иван Глазачев пришел к нам и принес десятилетний банковский опыт, и не какой-нибудь — а из одного из крупнейших эквайеров и эмитентов страны. Банковские продукты БРС — это то, что мы в Яндекс.Деньгах многие годы успешно используем и на что зачастую равняемся при создании собственных, поэтому переход Ивана к нам — это огромная радость и масса новых возможностей.

Не секрет, что смена СЕО — это чаще всего предвестник грядущих изменений стратегии компании и всегда следствие изменения отношения акционеров к компании.

И в данном конкретном случае мне крайне радостно сообщить, что все неспроста:) У нас новый куратор в Сбербанке — Лев Хасис, чья решительность и вера в потенциал Яндекс.Денег необычайно вдохновляют, а его опыт в ритейле и международном развитии позволяют надеяться на реализацию самых смелых и масштабных идей. Все, что год назад казалось далеким будущим, теперь ложится в руки и требует немедленной реализации.

Я остаюсь в компании и возвращаюсь к любимой мною роли драйвера и провокатора — в качестве директора по развитию Яндекс.Денег. А Иван принимает бразды правления и тащит наш огромный космолет к новым горизонтам.

«Теперь мы вдвое больше сена для моей коровы запасем!» (с)

Грачева заняла пост гендиректора Яндекс.Денег в марте 2014 года, сменив на этом посту Евгению Завалишину. До этого Грачева занимала пост директора по развитию Яндекс.Денег. Причину кадровых перестановок акционеры Яндекс.Денег не назвали. Глава «Яндекса» в России Александр Шульгин ограничился репликой том, что он ждет от нового гендиректора, что он «не просто закрепит успех компании, но и существенно расширит ее деятельность — поможет создать экосистему, способную предусмотреть и удовлетворить все платежные потребности людей».

Иван Глазачев более 13 лет работает в сфере торгового эквайринга и платежных сервисов. Последние десять лет работал в банке «Русский Стандарт», с 2012 года был членом правления. В должности исполнительного директора курировал блок эквайринга и транзакционного бизнеса. Команда банка под руководством Ивана создала третью по величине в России эквайринговую сеть, разработала и внедрила крупнейшую платформу денежных переводов с карты на карту. Он имеет степень MBA Школы бизнеса им. Шулиха Йоркского университета в Торонто по специальности «Инвестиции и корпоративные финансы», а также степень бакалавра Московского государственного университета коммерции по специальности «Мировая экономика»

Яндекс.Деньги также изменила состав совета директоров. Теперь со стороны Сбербанка в него входят Лев Хасис, Елена Батурова, Владислав Крейнин, Ирина Швакман, а со стороны «Яндекса» — Александр Шульгин, Евгения Завалишина и CTO «Яндекса» Михаил Парахин.