27 февраля 2017 года Google обратился в Федеральную антимонопольную службу с запросом о заключении мирового соглашения. Спустя день выяснилось, что руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев допускает заключение мирового соглашения с Google по делу «Яндекса». Оно возможно даже сейчас, хотя в 2016 году чиновники ФАС такую возможность уже исключили. Одновременно глава ФАС допустил снижение суммы штрафа для Google. Дело будет рассмотрено 27 марта, передал «Интерфакс».

«Конечно, мы будем настаивать на выполнении нашего предписания. Если они готовы пойти на такое мировое соглашение, которое предусматривает выполнение предписания по-честному, а не имитацию, то я думаю, что мы договоримся. На условиях решения ФАС. Мы считаем наше решение выверенным», — сказал Артемьев.

ФАС оштрафовала юрлица Google на 438 млн рублей за злоупотребления доминирующим положением на рынке. ФАС доказала, что под давлением Google производители электроники в 2014 перестали выпускать гаджеты с предустановленными сервисами «Яндекса». В августе 2016 года начальник управления регулирования связи и IT ФАС Елена Заева заявила, что мировое соглашение невозможно: «Переговоры с Google по вопросу мирового соглашения не дали результата. Точку в этом деле теперь поставит суд». На практике судов прошла целая серия, но дело не закрыто, нарушения Google не устранил, штрафы не выплатил. Ещё в ноябре 2015 Google подал на ФАС в суд, вместо расчистки дороги «Яндексу» на Android. За прошедшие полтора года прошла целая серия разбирательств. В частности Google оспаривает небольшие штрафы, назначенные за неисполнение предписания ФАС по основному делу. В августе 2016 суд подтвердил, что Google обязан разослать рекламу конкурентов всем пользователям Android, как того требует решение ФАС (осенью один из пользователей продуктов Google даже получил сообщение о возможности отказаться от Google, в компании объяснили, что продолжают работать с ФАС над техническим исполнением их предписания). В январе 2017 один из нескольких исков Google в деле против ФАС дошел до Верховного суда — высшей судебной инстанции России.