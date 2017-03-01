Генеральный директор музыкального сервиса Zvooq Михаил Ильичев рассказал в Facebook, как он предлагал «Вымпелкому» (торговая марка в РФ — «Билайн») поставить Zvooq в операторский мессенджер Veon и не достиг успеха:

Я три раза предлагал «Вымпелкому» работать с нами, ибо мы присутствуем на 7 рынках из их 11 и прекрасно знаем эту аудиторию и можем с ней работать, а Deezer — нет. Но новый директор «Вымпела» — хороший друг нового директора Deezer [прим.: Hans-Holger Albrecht]. Хотя официально позиция звучит так: «Мы хотим сохранить подход — один поставщик для одного сервиса на всех рынках». А мы в Бангладеш пока не собираемся. Но вопрос ведь в этом случае не в том, кто партнер, а в том — взлетит идея мессенджера Veon или нет в принципе. Ибо, если нет, то тогда никто из сервис-партнеров ничего от этого партнерства не получит. Будем посмотреть…

Zvooq и «Билайн» сотрудничают последние несколько лет. Партнерство «Вымпелкома» и Zvooq началось в декабре 2014 года, а с 2016 музыкальный сервис Zvooq работает под «операторским» брендом Билайн.Музыка.

Ранее CEO VimpelCom Жан-Ив Шарлье («старый» глава всей международной компании) объявил о возможном переименовании публично озвучиваемого названия юрлица «VimpelCom» в «Veon», по имении операторского мессенджера. В этом приложении есть возможность подключения сторонних сервисов. Среди глобальных партнёров Veon Шарлье назвал такие компании, как MasterСard и вышеупомянутый Deezer. Локальными партнёрами Veon в России могут стать видеосервис «Амедиатека», владелец Deezer Леонид Блаватник — его сооснователь, и продавец одежды и обуви Lamoda (ещё один проект Блаватника).

Мессенджер Veon уже работает в Италии, а в России, по словам digital-направления компании Кристофера Шлаффера, появится во II квартале 2017 года. В РФ «Вымпелком» возглавляет Шелль Мортен Йонсен, бывший топ-менеджер Telenor, с 5 августа 2016 руководитель в глобальном Vimpelcom Ltd. по работе на основных рынках (head of major markets), ответственный за бизнес России и Италии, и с 5 сентября руководитель российского подразделения.

Конкурирующий «МегаФон» в июле 2017 возможно запустит виртуального оператора «ВКонтакте» с похожей моделью. В приложение этого MVNO может попасть музыка ВК, а также другие «Сервисы», среди них доставка еды, заказ билетов в кино и вызов такси.

Базовым продуктом внутри платформы Veon будет доступ к голосовым вызовам, обмену сообщениями, в том числе и мультимедийными, бесплатно и вне зависимости от тарифного плана. Data-трафик внутри приложения Veon также будет бесплатным, а устанавливать Veon смогут абоненты других операторов, — передал «Интерфакс».

Ильичев уточнил, что о разрыве старых отношений Zvooq с оператором речь не идёт:

Zvooq не конкурирует с Veon, в который Deezer будет интегрирован, как вайт-лейбл сервис, за маркетинговое продвижение. […] Мы один из целого ряда контент- и медиа-сервисов, с которыми «Билайн» партнерится. Билайн.Музыка тоже останется. Как минимум до момента, когда Voen достигнет ошеломляющего успеха и популярности, если достигнет.

«Билайн» (и МТС) ещё весной 2014 года пообещали запустить операторские мессенджеры, но даже через 3 года никакого значения их разработки, на фоне WhatsApp, Viber, Telegram, не имеют.