Mail.Ru Group опубликовала финансовые результаты за 2017 год: совокупная чистая прибыль компании выросла на 22,6% по сравнению с прошлым годом и составила 14 244 млн рублей. Совокупная сегментная выручка компании выросла на 34,4% по сравнению с прошлым годом и составила 57 469 млн рублей. Совокупный сегментный показатель EBITDA вырос на 14,7% по сравнению с прошлым годом и составил 20 551 млн рублей.

Маркетинговые расходы Mail.Ru Group в 2017 году увеличились на 189,4% по сравнению с годом ранее — с 3 млрд до 8,7 млрд рублей. Это связано с агрессивными вложениями в развитие сегмента online to offline, куда компания включает сервисы доставки еды Delivery Club и ZakaZaka, а также маркетплейс Pandao.

2017 год стал для нас периодом значительных инвестиций: мы активно вкладывали ресурсы в ряд наших новых проектов, особенно в O2O-инициативы. В 2017 году эти новые проекты пока не вышли на самоокупаемость, — сказал Дмитрий Гришин, председатель совета директоров и сооснователь Mail.Ru Group.

В 2018 году темп вложений в O2O скорее всего сохранится, по крайней мере компания уже сообщила, что инвестирует в дальнейшее развитие Pandao не менее 3 млрд рублей. В 4 квартале прошлого года на Pandao было сделано более 500 000 заказов. На данный момент количество установок превышает 8,5 млн.

Как отмечается в отчете MGR, быстрее всего растет выручка от рекламы в лентах новостей социальных сетей. Темп роста всей рекламной выручки +28,9% за 2017 год, что «серьёзно опережает рынок». Нативные форматы видеорекламы в лентах соцсетей становятся все популярнее как у медийных, так и у performance-рекламодателей. Продолжается перераспределение рекламных бюджетов в пользу онлайн-рекламы, при этом в онлайн-сегменте перераспределение происходит в пользу мобильной рекламы и, в особенности, рекламы в соцсетях. В компании ожидают, что в 2018 году этот тренд продолжится.

Среди других важных трендов, отмеченных в отчете MRG: