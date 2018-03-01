Яндекс объявил о старте бета-тестирования новой возможности Яндекс.Директа — медийных компаний. Рекламная сеть Яндекса на аукционной основе будет показывать HTML-5 и графические баннеры. Оплата, в данной разновидности рекламы, взимается за «показы».

В прошлом для покупки медийной рекламы требовался доступ к другому инструменту — Яндекс.Дисплей. Порог входа в «Дисплей» заметно выше, чем в «Директ». Для использования «Директа» достаточно регистрации и минимальной суммы денег. Для начала работы с «Дисплеем» требуется обратиться в клиентский сервис «Яндекса» или в рекламные агентства, партнёры поисковика.

Интернет-реклама приносит около 90% выручки «Яндексу». По итогам IV квартала 2017 года выручка от продажи интернет-рекламы выросла на 19% (год к году), тогда как конкуренты «Яндекса» из Mail.ru Group показали намного больший рост в сегменте и заявили о росте выручки +29,4% в IV квартале и (+28,9% за 2017 год). Группа Mail.ru впервые раскрыла долю мобильной рекламы в общей рекламной выручке своих социальных сетей — в 2016 году она составляла треть, а в 2017 году выросла до половины. Ещё в ноябре 2017 Mail.ru «оспорила» претензии «Яндекса» на управление «крупнейшим рекламоносителем России» — медийным банером на главной странице поисковика. По оценкам Mail.ru Group такой формат, как «промопост в соцсетях» даёт больший рекламный охват в Рунете.

В ноябре 2017 года «Яндекс» начал открытое тестирование сервиса создания рекламных видеороликов в Яндекс.Директе. С осени, при помощи специальных инструментов «Яндекса», малый-средний бизнес может создавать рекламные видео — это один из самых дорогих рекламных форматов, в прошлом более привычный в арсенале крупнейших рекламодателей «Яндекса», но не у массовой аудитории покупателей услуг «Директа».