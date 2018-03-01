Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Совфеду. Тезисы, озвученные на этом мероприятии, принято оценивать как ключевые приоритеты развития государства на год и как правило все темы, прозвучавшие в послании, становятся основой для поручений, законопроектов и других инициатив. В этом году Путин фактически начал с высоких технологий, эта тема следует перед обороноспособностью, образованием, соцобеспечением и другими важными направлениями.
Насколько эффективно мы сможем использовать колоссальные возможности технологической революции, как ответим на её вызов, зависит только от нас. И в этом смысле ближайшие годы станут решающими для будущего страны. Подчеркну это: именно решающими. скорость технологических изменений нарастает стремительно, идёт резко вверх. Тот, кто использует эту технологическую волну, вырвется далеко вперёд. Тех, кто не сможет этого сделать, она — эта волна — просто захлестнёт, утопит.
Технологическое отставание, зависимость означают снижение безопасности и экономических возможностей страны, а в результате — потерю суверенитета. Именно так, а не иначе обстоит дело. Отставание неизбежно ведёт к ослаблению, размыванию человеческого потенциала. Потому что новые рабочие места, современные компании, привлекательные жизненные перспективы будут создаваться в других, успешных странах, куда будут уезжать молодые, образованные, талантливые люди, а вместе с ними общество будет терять жизнеспособность и энергию развития, — сказал Президент.
Отдельно Путин сказал о необходимости развития образовательной базы, для подготовки кадров:
В полную силу должны заработать мощные научно-образовательные центры. Они будут интегрировать возможности университетов, академических институтов, высокотехнологичных компаний. Такие центры уже формируются в Казани и Самаре, Томске и Новосибирске, Екатеринбурге и Тюмени, Владивостоке и Калининграде и других городах, — сказал он.
В начале 2017 года в своем послании Путин также поднимал тему ИТ, но ближе к конце речи и был более конкретным — говорил о необходимости импортозамещения и предоставлении льгот ИТ-компаниям, что в основном было выполнено.
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Еще бы он сказал когда вражеские ‘гуглы’ закроют, а то они точно не дадут удержать IT суверенитет.
Владимир Владимирович, вы говорите правильные вещи. Но открою вам страшную тайну — новые промышленные технологии никого, кроме вас, в вашей вертикале не интересуют. Абсолютно. Если вашим пацанам из АП (звание не ниже полковника, плиз) нужна фактура — велкам. В принципе, можно было бы этим и изначально заниматься, но хорошо, что хоть сейчас вы на это своё внимание обратили — дарите всем нам (доверчивым) слабую надежду. Спасибо.
> (звание не ниже полковника, плиз)
Куратор просит вам передать: «Вас забыли спросить, ага»
Что до темы: послание с одной стороны стремноватое с точки зрения ценностей, которые айтишнеги любят (вдруг, действительно, айфоны и андроиды запретят. А то и выездные визы введут). С другой — внимание технологическим отраслям не может не греть.
>>Куратор просит вам передать: «Вас забыли спросить, ага»
Точно? Значит хреновый у вас куратор. Впрочем, ага, каждый курируемый заслуживает своего куратора.
>>внимание технологическим отраслям не может не греть.
Если не трудно, поясните пожалуйста, что этот термин означает —
«технологическая отрасль»?
>> что этот термин означает — «технологическая отрасль»?
смею предположить, это в понимании журналиста, там где какието гайки крутют люди, осталые в информационном отношении.
>>Куратор просит вам передать: «Вас забыли спросить, ага»
Пока Юрий думает над трудным вопросом, кстати, вспомнилось, что может и не забыли спросить. Этой осенью буквально позвонили и попросили на эту тему пространно пообщаться. Потом, через неделю, когда материал уже был готов спрашиваю, мол, а для чего это? Замялись и говорят, ну, это в марте там будет видно. Я уж и забыл. И вот оно читаю знакомые до боли формулировки). Бывают и совпадения. Собственно, вещи же очевидные.
>> ЗЫ презентация ничего получилась кстати, но чтобы она подействовала, эффективным журнализдом быть мало, да.
3d графика просто отвратительнейшая. Примитив невероятный. Разве что если сам лектор сам же и рисовал. Тогда для начинающего неплохо.
Видимо, просто как обычно все попилили и в итоге ссыпали кудато на самый зачуханный аутсорс.
Чем дальше, тем больше Путин становится похож на Ким-Чен-Ына :-(
Какие там технологии?… Сначала все запрещают, а потом они хотят технологическое опережение? Вжух!… и технологиии откуда не возьмись появилсиь!
Дозапрещались…
главное — что все эти чудеса прошли совершенно мимо участия и внимания тойже пресловутой академии наук. Такие прорывы, куды там Курчатову и Глушко. Видимо, все деалось под прикрытием вечных выборов, брюзжания фано, както совершенно тайно. И какието все мастера и техники и сборщики это все делали на станках сойбственной сборки из недоступных всему остальному человечеству материалов. Тут можно просто расслабиться и принять как аксиому, что в треугольнике сумма углов не =180 а просто произвольная.
Там он набуровил примерно на 20 ленинских премий, полсотни государственных, штук сто героев соцтруда надо давать, тыщ сто почетных грамот…. Ну и на пару Нобелевок там точно есть. Если рассекретить)))))
(приблизительно про восприятие такого рода я и говорил)
вот известный ролик, не 3д, на прошлой неделе облетел интернет.
и т. д. бредятина:
Вот этот мужик — мог бы чтото такое «технологическое» создать. Он: умел, рукаст, упрям, смел, и видимо его мало колышет «планы», «кластеры», «стартапы», «поиск финансирования»
почемуто вспомнилось. И что характерно — раньше то все обычно ржали именно над системой игрек (т.к. почти вся страна на самом деле делала эти всякие системы икс игрек и зет). А вот теперь оказалось актуальным и тот чумадан, в который «интилигенция» поклала по наивности своей «кипюры»:
Ну, как бы, танки Т-34 тоже не в Академии наук сделали и гнал их в Москву 800 километров сам конструктор Кошкин, чтобы показать руководству страны.
новые промышленные технологии никого, кроме вас, в вашей вертикале не интересуют…. Ээээ, это когда такое чудо в мире произошло, что промышленные технологии перестали интересовать?
ну, тото я смотрю, гдето я видел много лет назад эти конуса примитивные… Да и вопще уровень графики какойто черезчур странный для 2017−18 годов. Самто я не эксперт, так, немного чото там спроектирую, бывает, на досуге.
Ну, а народ конечно пошел на поиски и поперло по трубам:
http://www.mk.ru/social/2018/03/01/v-pokazannom-putinym-rolike-rossiyskaya-raketa-padala-na-floridu.html
это меня няшин все пруфами научил подкреплять.
Ну и блевотина. Даже в послание не могут нормально ролик наваять. Теперь наверно и всю эту «инфографику» препарируют покадрово. И полезут там и игры и еще чорти какая аргентинская мука очередная изо всех щелей.
Я, короче, за Грудинина, а кто хочет пусть сам за кого хочет.
так и пишут прям пересмешники, ничего святова:
«При этом кто-то отметил, что эти кадры были вставлены еще в 2012 году в ролик на турецком языке об оружии России».
https://www.youtube.com/watch?time_continue=408&v=KUmOQlMRDRk
и технологиии откуда не возьмись появилсиь!
Они появились и были продемонстрированы.
На профильных форумах истерика. Говорят, что то, о чем даже боялись услышать в ближайшие 4−5 лет озвучено.
В США Боинг и Локхид шампанское откупоривают. Им теперь Трамп столько на НИОКР накидает… Заодно и от экономики отвлечется.
Это очень приятная армия, которая думает про «попилить», а не про защиты родины. Чем там нам угрожали? Морской ракетой-тихоходом?
ЗЫ Качество видео — для олдов. Звездные войны, второй сезон.
Реакций на российских фондовых рынках нет, значит новой повестки никто не ожидает. Значит все будет по-старому.
С учетом того, что делается всё, что бы технологическое отставание усилить это всё очередное пустое сотрясение воздуха.
Реакций на российских фондовых рынках нет
Я предполагаю, что никаких резких движений на российских рынках до 18 марта не будет. Все ждут…
На американских биржах — может быть. После реакции администрации Трампа и госдепа.
технологическое отставание усилить
Разве?
Летающая платформа для «Искандера», полет без ограничения дальности, ракета с компактным ЯДУ — технологическое отставание? Ну Вы тогда в детстве «слишком много кушать» © Ширли-мырли.
Уж лучше двигатель для межпланетных полетов (http://russkiy-malchik.livejournal.com/507897.html), чем Камаз с манекеном в космос пускать.
>> На американских биржах — может быть. После реакции администрации Трампа и госдепа.
ее никакой и не будет. не может быть реакции на абсолютный фейк.
«Как заявил изданию Инсайдер руководитель Института космической политики Иван Моисеев, крылатые ракеты с ядерными энергетическими установками не могут существовать в природе. Нельзя на крылатую ракету ставить ядерный двигатель, и нет таких двигателей, — отметил ученый. Он добавил, что в разработке есть один подобный двигатель, но он космический, никаких испытаний в 2017 году проводиться не могло. Хорошо, если в 2027 году испытают подобные установки.
Немецкий эксперт в области ракетной техники Роберт Шмукер считает заявления Путина о новых ракетах совершенно неправдоподобными. Об этом сообщает Дойче Велле. «Не могу себе представить, что россияне могут создать маленький летающий термоядерный реактор», — заявил эксперт. По его мнению, в обозримом будущем Россия не в состоянии разработать ядерно-энергетическую крылатую ракету. Роберт Шмукер – профессор авиационной и космической техники в техническом университете Мюнхена».
тут не надо быть шмукером из мюнхена, чтобы понять: двигатель может или турбину крутить (рабочее тело — воздух) либо иметь рабочее тело в себе (сгораемое топливо).
Ядерный двигатель крутит турбину? Ну, были такие проекты в 60-е годы. И самолет пытались и танк. Но вышло только подлодки и корабли.
Но если турбина — то со скоростью проблема. Ракета всегда собъет объет на реактивной турбине (который, в силу необходимости в рабочем теле — будет высотно ограничен).
Ну чушь. Чего на нее реагировать.
не может быть реакции на абсолютный фейк
Я же просил Вас, воздержаться от писем мне, по крайней мере до получения извинений или смены способа ведения дискуссии. Напомню —
http://roem.ru/24-10-2017/261930/kod-kasperskogo/#comment-262458
Двигатель (а точнее спектр выхлопа) уже обсуждают на разных форумах, и про рутений и НЛО в ноябре вспомнили.
Института космической политики — это что, ООО? Как РАЕН?
«Институт космической политики (ИКП) создан в мае 1993 г. Российским космическим агентством, Российской правовой академией Министерства юстиции Российской Федерации и Экспертной фирмой «ЮрЭк» при поддержке Комиссии по транспорту, связи, информатике и космосу Верховного Совета РФ в качестве независимой и некоммерческой исследовательской организаии.» (http://ispolicy.ru)
Исследовательская организаии особенно внушает. Серьезная контора.
Реакция американского рынка — http://ru.investing.com/indices/us-spx-500-futures
сколько потребуется времени на подготовку к пуску? Или этот ядреный двигатель будет прям как пороховой запускаться? можно ли его остановить? (важнейшая характеристика всех двигателей включая ракетные).
Сколько он вообще сможет храниться на складе?
Прямое преобразование ядерной энергии в электрическую? (без пара или других носителей?).Ок.
Насколько он будет надежен? (даже если будет на 100% что невозможно) то испытывать надо будет всякие там рули, сопла, ситемы…скольок там этих ракет с ядерными движками упадет на полигоне? это даже не гептил. Вообще не соберешь потом на огромной территории.
Блаблабла….
Но самое главное: если удалось создать такой компактный двигатель, то и воевать не надо и помирать не надо. Мы станем супрелидеры в авиации, в еще чорти чом….Денег будет больше чем от нефти. Новые же физпринципы. А это всегда дорого.
Кароче, НАТО, как честные люди, должны не рыпаться, а не позднее послезавтра капитулировать все. Главное, чтоы они там не умерли от хохотушечной икоты раньше времени, надоже ж акт подписывать фельмаршалам.
а эта фиговина навроде батискафа беспилотная? она на каком принципе будет в водной среде ориентироваться «вблизи побережья потнециальнова противника»? Ультразвук? Какието еще импульсы и волны? На глубине темно и не видно нифига, а радиосигналы непроходят.
Ну и зафигачат там они такие шумы и всплески, что все эти сонары просто забьют. Также как и акустиков глушат на лодках. Ну и дельфины с китами выпрыгнут на берег все.
Проблема то не в том, что беспилотно торпеда плывет (щас многие рыбаки себе делают такие на базе ардуино микролодочки для дальнего заброса и прикорма) а в ориентации на глубине. Либо только прямо плыть. Но тогда это тупо разновидность торпеды без обратной связи с окружающей средой и ориентации.
Какойто комплексный набор непойми чего.
а в ориентации на глубине
Если действительно интересуетесь, а не флудите по привычке — идите на профильные форумы. Гуглите «"Автопилот БПЛА с Инерциальной Интегрированной Системой».
Только учтите, там за флуд и оскорбления банят. Такого комфорта как здесь — не будет.
Я Вам ничего разъяснять до получения извинений не намерен.
Как это здорово, когда человек ничего не знает, но уже твердо уверен.
А вообще забавно. Как показательно у некоторых пользователей ошарашалка сработала.
и т. п.»
«Нет, не может быть, я же у себя в голове по другому все сложил, это как же теперь, вся картина мира на помойку?» «Вапщето цель и назначение самца — чтобы его самка была ухожена, сыта и защищена
самый главный вывод из увиденного: чтобы делать все эти вещи, надо назубок владеть химией, физикой, механикой, проектированием, материаловедением, программированием…блаблабла… и даже философией и историей парадоксов, дабы не умереть от бессоницы выдумывая 2 треугольник 180.
А уж врать — темболее надо уметь и даже еще лучше любого профэссора или акадэмика знать вышеперечисленные дисциплины.
Причины падения упавшего в бронницах (а не в южной африке) ан-148 так официально и не названы.
В посольствах по полгода стоит по несколько сот кг непонятно чего (кофэ? кокс? мука? гексоген???) — и тоже никто ничего внятно даже сформулировать не может.
Бобруйские девицы подслушивают чо хошь на яхтах олигархов и удирают с сутенерами в тайланд, откуда корчат рожицы.
про эти дела в сирии с батальнонами — вообще молчок.
Какие могут быть рутениевые ядерные крылатые ракеты с неограниченным радиусом, Карл?
Славабогу, есть и зарегистрирован адекватный кандидат, П.Н.Грудинин, вот за него и поставлю галочку.
>> Как это здорово, когда человек ничего не знает, но уже твердо уверен.
а с этим и проблем нет, с уверенностью.
Т.к. есть правило, по которым сперва научные достижения, потом реализация. И не бывает, чтобы все прошло незаметно ни для кого в мире, а объявлялось это как то вот в такой форме.
Этого не бы ва ет.
Даже атомная бонба — сперва была разработана теория, потом, когда приступрили к практике, пришлось все секретить.
Я бы раз поверить, но не могу, сорри. Тяжелый бэкграунд.
>Я бы раз поверить, но не могу, сорри. Тяжелый бэкграунд.
Не верьте, никто не заставляет.
>> А вообще забавно. Как показательно у некоторых пользователей ошарашалка сработала.
да мнето што? я поржал, плюнул, да дальше пошол. А вот всяким академиям, институтам, университетам — им надо закрываться и расходиться.
и т. д. — всегда существует сперва экспертиза. Просто, чтобы открыть финансирование и начать проект. Т.е. хоть еще 2−3 человека должны както сперва понять эту всю эту теорию которая таки сперва в виде какихто формул излагается.
Просто они реально нафиг не нужны. Если возможно, что в какойто стране, образовался неведомый никому секретный Гений (или группа даже) который все это в одиночку выдумал и реализовал.
Даже если это Тесла, Эдисон, Сикорский, Оппенгеймер, Фейнман
Т.е. грубо говоря, Фейнман должен сперва показать кракозябры Эйнштейну. Тот должен кивнуть головой. Ну и далее пошол процесс.
Но если среди нас есть такой Гений — то это какойто Леонардо Теслович Эйнштейн, не меньше))))))))) Это просто как вот рыба крупная на глубине плывет — от нее волны по поверхности. Это невозможно скрыть. Он должен был гдето учиться. И все бы знали его еще с вуза. Ну
и т. д.
>> Гуглите «"Автопилот БПЛА с Инерциальной Интегрированной Системой».
Только учтите, там за флуд и оскорбления банят. Такого комфорта как здесь — не будет.
причом здесь автопилот? там все просто в нем — гироскоп да и все. Щас и гироскутеры также ездиют и еще куча всего.
Но зачем там вот эти вот всплывания, и вылезание на кромку берега, как это рисовали в мульфиьмах про выползание на берег ящеров? Отдыхающих на пляже за пятки хватать?
Если у вас ядерный заряд — можете не подплывая рвануть его в нес. км. от берега. Там все без автопилота смоет нафиг (это Сахаров предлагал в свое время).
Если заряд обычный — то тоже в чом смысл маневров этих. Всплыл и долбанул торпедой по прямой. Впрочем, береговым уркеплениям такое дело как слону дробина.
Т.е. в чом смысл самой тонкоманерврующей бесплотной системы? Откажет там чегото и утонет ваш заряд на глубине неск. км. неизвесно где. И чо?
Он занете сколько стоит заряд ядерный? А торпеды ядерные и так давно есть.
Давно я не видел такого полыхания, знатно поджег Владимир Владимирович.
причом здесь автопилот?
Вам русским языком элементарные простые вещи пишут (https://roem.ru/24−10−2017/261930/kod-kasperskogo/#comment-262458), Вы и то — не понимаете.
Логично, что более сложные совсем не прокатят.
УРА товарищи, наконец человечество возвращается в эру жесткого технологического противостояния и как следствие бурного развития, с 1991 человечество уже деградировало дальше некуда, настоящий глобальный застой!
И это очень замечательно, глобальная конкуренция просто обязана быть и чем жестче, тем лучше, значит мы как вид таки сможем и астероиды останавливать и колонии на других планетах держать, а иначе нас космос сотрет в порошек и другому виду поставит наше ПО и даст наш доступ к облаку, и будут нас изучать архиологи этого новоизбранного вида, как мы сейчас изучаем динозавров — хозяев планеты в прошлом.
тут об этом все уже рассказано показано
>> Давно я не видел такого полыхания, знатно поджег Владимир Владимирович.
ну да. Что есть то есть. Наверно много где щас народ офигевает. Ещебы. Учились гдето понемногу и гденибудь и канибудь. Чевото там работали, выдумывали, изготваливали… А тут бац — и вторая смена. Оказываеца мы ушли вперед всей планеты на много лет. Маск уже в заднице однозначно.
А может он сам все и сконструировал? Есть же у людей хобби — выпиливают там чтонибудь. Просто из скромности стенсяется признаться.
Грудинин конечно блекло на этом фоне выглядит. Согласен. Все грядки какието, копусста, кулубника. Мог бы тоже какуюнить зафиндилить гаджет на новых физических принципах. Гравицапу например.
>Давно я не видел такого полыхания, знатно поджег Владимир Владимирович.
Особенно джигсо доставляет, очнулся аноним, видимо только за достижениями всяких Масков и следил, а тут весь пеной изошелся, да как так, не может быть, и все такое, но те кто хоть как то следят за росийской оборонкой и про ядерный двигатель давно знают и про ракету на гиперзвуке и про сармату, Путин просто все и сразу и с высокой требуны выдал для широких масс, а раньше надо было по спец форумам за этим следить.
>> Реакция американского рынка — http://ru.investing.com/indices/us-spx-500-futures
я чото не совсем понял, что с инвестинга этот график по фьючам с СМЕ иллюстиррует? Ну была там некоторая коррекция индексов еще на прошлой неделе. Просто видно ктото уже задолбался.
И причом тут фьючи? Ну, теоретически както может это отразиться на всяких аэрокосмических и военных компаниях. И то врядли.
Все кто держат эти бумаги, они оойойой как разбираются во всех технлогических нюансах ракет и остальных гаджетов. Или имеют грамотных консультантов.
Это даже не ворохнется. Т.к. чтобы их акции полезли, надо чтобы это было воспринято всерьез (а это не будет так вопринято) да еще чтобы программы разработали да утвердили да конгресс да президент…блабла может через год это както и отразится на локхидмартин.
>Наверно много где щас народ офигевает.
Со времен Ивана IV и Молоди могли бы уж и попривыкнуть, но то ли глуповаты, то ли туповаты — бес разберет.
>> а раньше надо было по спец форумам за этим следить.
опять нестыковочка. Зачем об этом широким маасам то? Гипер там звук или просто сверхзвук? Им не пофиг?
А если для америки — то они наверно уж както следили там за этим всем по спецфорумам? (иначе зачем им стока разведок).
Но почемуто не чухнулись досих пор (было сказано — нету у них методов против кости сапрыкина).
>> могли бы уж и попривыкнуть, но то ли глуповаты, то ли туповаты — бес разберет.
тупые, батюшка! сущеглупые, милостивец!
>Зачем об этом широким маасам то? Гипер там звук или просто сверхзвук? Им не пофиг?
Потому что (процетирую сам себя, надеюсь никто не против):
https://roem.ru/22−02−2018/268027/telegram-ton-18−2/#comment-271052
Видимо эту простую истину команда Путина хорошо понимает, потому и пытается успокоить граждан, броня наша крепка и танки наши быстры и все в этом духе…
В пирамиде Маслоу безопасность всегда на первом месте.
>> хорошо понимает, потому и пытается успокоить граждан, броня наша крепка
както уж больно сложновато. Помоему, больше наоборот напугались все. Оружие то наступательное (противоракеты там или иные средства пво, защиты
и т. д.) показаны небыли вообще. А уж можно было бы выдумать парочку, чисто для спокойного сна граждан?