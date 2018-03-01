Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Совфеду. Тезисы, озвученные на этом мероприятии, принято оценивать как ключевые приоритеты развития государства на год и как правило все темы, прозвучавшие в послании, становятся основой для поручений, законопроектов и других инициатив. В этом году Путин фактически начал с высоких технологий, эта тема следует перед обороноспособностью, образованием, соцобеспечением и другими важными направлениями.

Насколько эффективно мы сможем использовать колоссальные возможности технологической революции, как ответим на её вызов, зависит только от нас. И в этом смысле ближайшие годы станут решающими для будущего страны. Подчеркну это: именно решающими. скорость технологических изменений нарастает стремительно, идёт резко вверх. Тот, кто использует эту технологическую волну, вырвется далеко вперёд. Тех, кто не сможет этого сделать, она — эта волна — просто захлестнёт, утопит. Технологическое отставание, зависимость означают снижение безопасности и экономических возможностей страны, а в результате — потерю суверенитета. Именно так, а не иначе обстоит дело. Отставание неизбежно ведёт к ослаблению, размыванию человеческого потенциала. Потому что новые рабочие места, современные компании, привлекательные жизненные перспективы будут создаваться в других, успешных странах, куда будут уезжать молодые, образованные, талантливые люди, а вместе с ними общество будет терять жизнеспособность и энергию развития, — сказал Президент.

Отдельно Путин сказал о необходимости развития образовательной базы, для подготовки кадров:

В полную силу должны заработать мощные научно-образовательные центры. Они будут интегрировать возможности университетов, академических институтов, высокотехнологичных компаний. Такие центры уже формируются в Казани и Самаре, Томске и Новосибирске, Екатеринбурге и Тюмени, Владивостоке и Калининграде и других городах, — сказал он.

В начале 2017 года в своем послании Путин также поднимал тему ИТ, но ближе к конце речи и был более конкретным — говорил о необходимости импортозамещения и предоставлении льгот ИТ-компаниям, что в основном было выполнено.