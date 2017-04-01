В каком фантастически интересном мире мы живем! Кто бы ещё 5 лет назад сказал, что это будет востребованный бизнес! Вы только представьте себе, #стартапдня Dedrone продает защиту от враждебных или излишне любопытных дронов! Причем это не подрядчик министерства обороны, их позиционирование — защищать гражданские объекты от гражданских дронов, настоящую войнушку они оставляют другим.

Предлагаемое решение состоит из софта и оборудования. Софт умеет получать информацию от различных датчиков (не только тех, что продает Dedrone), умно её агрегировать и находить в небе приближающиеся дроны, не обращая внимания на птиц и воздушных змеев, например. Кроме того, он не просто сигнализирует «смотрите, слева что-то летит», но и определяет модель и характеристики нарушителя границ. База знаний для такого анализа регулярно подтягивается из облака. Кто ж не хочет получать деньги за подписку?

Оборудование — разнообразные датчики, от видеокамер до радиоприемников, основное достоинство которых — гарантированная совместимость и отсутствие необходимости собирать конструктор самому. Для переносных оборонительных комплексов Dedrone продает ещё и роутер, совмещенный с аккумулятором.

Как видно, зенитного пулемета в списке нет, и, действительно, самый неловкий вопрос — а что делать-то, когда дрон все-таки обнаружен. Легальных и действительно эффективных решений у проблемы нет. Полумеры, которые предлагаются, это либо пассивная защита — эвакуироваться или прекратить обсуждать секреты — либо полупассивная — включить глушилки GPS и радиосигнала. Причем даже и второй вариант в большинстве стран требует согласования с властями, напоминает Dedrone.

Компания создана три года назад, получила за это время чуть меньше тридцати миллионов долларов инвестиций и кучу статусных клиентов от Airbus до форума в Давосе. Но, главное, конечно, её рынок, который уверенно растет каждый год — как написано в рекламных материалах Dedrone: «Обычно заказы из нового региона начинают приходить к нам после какого-то громкого инцидента в этом регионе».