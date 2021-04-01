Заходя на сайты Mail.ru Group, пользователи последние месяцы получают сообщение, что «их браузер устарел» с кнопкой «Обновить», которая ведёт на скачивание «Атома». Ещё один вариант рекламы -- «Попробуйте браузер Atom, чтобы работа ВКонтакте была быстрой и стабильной».

Бета-версия Atom вышла в феврале 2019 года, тогда же представители MRG рассказывали, что предыдущий браузер «Амиго» прекратили поддерживать и разрабатывать из-за испорченной репутации.

Он был неплохим браузером, но его подвела неразборчивость в связях — он связался с плохими рекламными сетями и его репутацию уже не восстановить. С сегодняшнего дня мы прекращаем разрабатывать Амиго.

Среди рекламных стратегий «Амиго» пользователей сильнее всего впечатлила автоматически взведённая галочка «Установить браузер „Амиго“» в интерфейсе удаления «Амиго».

Доля Atom, по данным Яндекс.Метрики, составляет сейчас 0,35% переходов на сайты Рунета.