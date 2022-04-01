«Ведомости» собрали прогнозы участников игровой индустрии на 2022 год. После относительно успешного 2021 года большинство экспертов обещает падение. По итогам 2021 г., по подсчетам My.Games, российский рынок видеоигр вырос на 9% до 177,4 млрд руб. My.Games. Основатель проекта rawg.io Гаджи Махтиев говорит, что, по самым оптимистичным прогнозам, по итогам 2022 г. отечественный рынок видеоигр сократится на 50% по отношению к 2021 г. Но падение может быть и больше – до 75–85%, считает Махтиев.

По словам независимого эксперта по видеоиграм Александра Кузьменко, на февраль 2022 г. порядка 90% российского рынка видеоигр приходилось на крупных зарубежных игроков, включая Steam, Xbox и т. п. С их уходом, по мнению эксперта, российский рынок насытится пиратскими продуктами: «То есть перейдет к тому, что мы уже переживали 20 лет назад, когда купить официальную версию игры было исключительно сложно. Это будет самое серьезное падение за всю историю сегмента с конца 1990-х», – заключает Кузьменко. Он оценил падение по итогам года до 50–60 млрд руб. Представитель платформы облачного гейминга Loudplay, комментируя возможные причины сокращения рынка в 2022 г. Он ожидает и снижения покупательной способности населения. Первоочередным вопросом для пользователей станет покупка новых устройств – компьютеров и ноутбуков, а не траты на игры.