Российские игровые компании ожидают падения рынка на 50–60 млрд руб.


«Ведомости» собрали прогнозы участников игровой индустрии на 2022 год. После относительно успешного 2021 года большинство экспертов обещает падение. По итогам 2021 г., по подсчетам My.Games, российский рынок видеоигр вырос на 9% до 177,4 млрд руб. My.Games. Основатель проекта rawg.io Гаджи Махтиев говорит, что, по самым оптимистичным прогнозам, по итогам 2022 г. отечественный рынок видеоигр сократится на 50% по отношению к 2021 г. Но падение может быть и больше – до 75–85%, считает Махтиев.

По словам независимого эксперта по видеоиграм Александра Кузьменко, на февраль 2022 г. порядка 90% российского рынка видеоигр приходилось на крупных зарубежных игроков, включая Steam, Xbox и т. п. С их уходом, по мнению эксперта, российский рынок насытится пиратскими продуктами: «То есть перейдет к тому, что мы уже переживали 20 лет назад, когда купить официальную версию игры было исключительно сложно. Это будет самое серьезное падение за всю историю сегмента с конца 1990-х», – заключает Кузьменко. Он оценил падение по итогам года до 50–60 млрд руб. Представитель платформы облачного гейминга Loudplay, комментируя возможные причины сокращения рынка в 2022 г. Он ожидает и снижения покупательной способности населения. Первоочередным вопросом для пользователей станет покупка новых устройств – компьютеров и ноутбуков, а не траты на игры.

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