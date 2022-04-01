Представители правительства США сразу после начала операции на Украине начали серию встреч с представителями бизнеса, предупреждая их о рисках, связанных с использованием продукции «Лаборатории Касперского». Как говорят источники Reuters в американском истеблишменте, речь идет о защите инфраструктурных компаний, в том числе телеком-компаний, поставщиков воды и других важных объектов.

Представители ЛК заявили, что проведение подобных брифингов «наносит ущерб репутации компании, не давая возможности оправдаться, или ответить на обвинения». Компания назвала обвинения «нечестными и несправедливыми». 25 марта американский телеком-регулятор Федеральная комиссия по коммуникациям внес продукты ЛК в список продуктов, представляющих угрозу национальной безопасности США. Как говорят источники Reuters, существуют опасения, что какие-то находящиеся в России сотрудники компании могут быть завербованы российскими спецслужбами для внедрения «закладок» в программное обеспечение компании для получения удаленного доступа к инфраструктуре американских клиентов ЛК. «Лаборатория Касперского» впервые столкнулась с подобными обвинениями еще в период президентства Дональда Трампа, тогда компания открыла в США специальные «Центры прозрачности», где любой желающий мог ознакомиться с кодом приложений компании и убедиться в отсутствии «закладок», но американское правительство это не убедило.