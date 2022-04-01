Из «Сбера» ушёл глава дирекции по развитию экосистемы SberX Андрей Ванин. Об уходе Андрея Ванина рассказали The Bell два источника, близких к экосистеме. В «Сбере» подтвердили, что топ-менеджер решил продолжить карьеру вне банка по личным причинам. Источники издания утверждают, что SberX, возможно, будет расформирован. Один из них связывает перестановки с объявленной в середине февраля реорганизацией. Банк планировал до июня разделить структуры на две экосистемы — для бизнеса и для физлиц, и создать отдельный ecommerce-холдинг.

Вместо единой дирекции у трёх экосистем будут свои управляющие, рассказал источник, знакомый с ходом реорганизации. Сервисы для физлиц будут в подчинении у зампреда правления и руководителя направления по розничному бизнесу «Сбера» Кирилла Царева, b2b-сервисы — у первого зампреда правления Александра Ведяхина. А ecommerce продолжит управлять вице-президент и руководитель индустрии электронной коммерции Сергей Малышев. В первые дни начала спецоперации Сбербанк попал под санкции: OFAC заблокировала банку корреспондентские и платежные счета. Спустя почти месяц под персональные санкции в США и Великобритании попал глава банка Герман Греф. Великобритания также добавила в свой список других топ-менеджеров Сбербанка, в том числе архитектора экосистемы — Льва Хасиса, который за три дня до начала операции объявил сотрудникам о намерении уволиться.