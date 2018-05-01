Telegram пришло поддержать 12 тысяч человек и Навальный


В Москве и Санкт-Петербурге прошли поддержаные лидером Telegram Павлом Дуровым митинг и шествие против Роскомнадзора и блокировок. Московский митинг собрал 12 тысяч человек и, в частности, Алексея Навального. В своём выступлении московский политический активист по большей части призывал к свержению самодержавия: «долой царя!».

В северной столице 1-го мая было дождливо, но непогода не помешала горожанам выразить свои эмоции, схожие с эмоциями москвичей — против Роскомнадзора и блокировок, хотя судьба царя жителей «колыбели революции» интересовала меньше (подразумеваются блокировки интернет-сервисов со стороны властей РФ, а не блокировки, например, со стороны США, охватывающие более 2 миллионов граждан РФ). Руководители «Яндекса» и Mail.ru, чьи компании попали под краткую блокировку «последними», на мероприятиях не выступали, как и лидер Telegram Павел Дуров.

На днях в России будет отправлено в отставку правительство (а значит и министр связи Николай Никифоров, в чей контур ответственности входит, в частности, одно из самых модных в интернете ведомств — Роскомнадзор и его глава Александр Жаров). Но с митингами это никак не связано, лишь с плановым истечением срока эксплуатации правительств в России.

Симпатизирующие Павлу Дурову СМИ два дня поздравляют друг друга. Мракобесные и охранительные молчат или ищут странные лица на случайных кадрах с событий, между тем Алексей Траньков не увидел в протесте выходного дня интересной для чиновников аргументации или силы: «Ага, щас, вот все прямо резко ушли в отставку», — люди по-прежнему не могут предъявить власти ничего, кроме самолётиков, но требуют, ни много ни мало, отставки президента и каких-то там люстраций.

Молодые люди почему-то упорно не хотят понимать, что люди, сидящие у власти, это не папка и не мамка, и ложась на спину и суча ногами они их не разжалобят. Всё, что работает в политике, особенно уличной, это 1) аргументы 2) договорённости.

У Анпилова в мае 1993 аргументом была улица, а у Ельцина в октябре 1993 аргументом были танки. Проблема в том, что никто ни с кем не хотел договариваться, диалог с обеих сторон строился на языке ультиматумов.

Спустя полтора поколения так никто и не поумнел, люди по-прежнему не могут предъявить ничего, кроме самолётиков, но требуют, ни много ни мало, отставки президента и каких-то там люстраций (помню, после киевского майдана целый комитет по люстрациям создали из героических бойцов майдана, так до сих пор и люстрируют шило на мыло в год по чайной ложке).

Самое смешное, что Медведев в конце срока ведь реально вышел к бунтовщикам с предложениями для торга: мол, вот, на это мы можем пойти. Нет, не хотим ваших предложений, хотим всех вас в отставку и под суд.

Синодов: Под видом блокировки Telegram ведется тестовое отключение рунета от западных сервисов

Типа им такие скажут все «А, ну если вы хотите, ну тогда ладно, давайте, судите нас, сажайте и все яхты себе забирайте». Кстати, много там в Грузии или на Украине насудили в итоге? Сколько козлов отпущения засудили, и где они сейчас?

Требования зимы 2011−2012 были вполне конкретными: люди не понимали смысла таких выборов, они не видели в депутатах своих представителей. Можно было добиться пересмотра результатов (теперь понятно, что больших изменений это бы не повлекло, но это то, что было реально). Предложено-то было даже больше, реформа выборного законодательства.

В ответ ультиматумы, оскорбления, мы здесь власть. Власть в ответ достаточно убедительно продемонстрировала, что нет, не вы. Реформу потихоньку придушили, смягчили. Граждане вместо одномандатников и выбора губернаторов получили Болотное дело и Бешеный принтер. Торг удался.

И вот опять глупость и профанация; конкретно подставился в этой ситуации Роскомнадзор, максимум что было возможно — это давить на него, добиться отставки Жарова и позволить ФСБ сохранить лицо (потому что против ФСБ у бунтарей аргументов нет, ФСБ сильнее и влиятельнее).

Но нет, мы хотим всех в отставку и люстрировать. Ага, щас, вот все прямо резко ушли в отставку и люстрировались.

Выступление Михаила Светова, одного из организаторов митинга, непопулярного блогера-активиста, о люстрации:

Всё это загоняет ситуацию в какой-то очередной тупик. Те, кто претендует на роль оппозиции, совершенно не могут договариваться ни с властью, ни друг с другом. Абсолютное большевистское наследие, абсолютно большевистское мышление. Пробирочная оппозиция и всяческие искусственно инспирируемые движения из АП и других лояльных структур тупо лепят советских комсомольцев с советскими же профсоюзами, с полным набором — цинизмом, двоемыслием и горлопанством ради карьеры. Ничего, кроме случайных и бесполезных для общества частных карьер они не дадут.

Поэтому, друзья мои, всё будет как будет. Ибо новых бессмысленных революций больше никому не хочется, а культуры диалога и достижения договорённостей у нас нет. Никто никого не хочет уважать и никто не желает честно признавать расклад сил и исходя из него что-то требовать и что-то давать взамен.

Не то, чтобы меня это сильно радовало, но пока так. Пока вы будете орать про отставки и люстрации, отставлять и люстрировать будут вас. Потому что они могут, а вы нет.

Се ля ви.

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Лучшие комментарии

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    Алексей

    Казалось бы, ROEM ресурс где должны быть адекватные люди, те которые непосредственно страдают из-за блокировок РКН, я с*ка каждый день сталкиваюсь с тем что не могу нормально работать с AdWords, статистика в аналитиксе начала сильно отличаться с метрикой по одним и тем же параметрами на одних и тех же сайтах. Но нет, это Дуров плохой, это Телеграм никому не нужный у них виноват. А люди что вышли на протест, кем бы они не были, кретины для них по определению. Вы вообще в своём уме? Вы реально к е-коммерсу какое-то отношение имеете или вас попросили здесь развести пропутинскую политику здесь? Идите зарабатывать на пайку в другое место!

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    Филипп Кулин ООО Дремучий Лес

    Надо понимать, что митинг он на то и митинг, чтобы выразить позицию, мнение, почувствовать поддержку (или её отсутствие). Это не совещание общественного или экспертного совета, которое составляет документы. И не лекция на тему, как например было на PiterPy Meetup неделей ранее (ссылка есть у меня на сайте). Никто и не говорит, что у абстрактного интернета уже есть «улица». Но «улица». Важна ли поддержка? Конечно важна. И лидерам этого самого «цифрового сопротивления», и его «генералам», и простым людям от первых. Я думаю, что тем молодым людям, что массово фотографировались со мной после митинга было важно, что вот этот бородатый взлохмаченный уже с сединой в бороде чувак с ними, а мне было важно, что я делаю что-то не только для полутора зарубежных СМИ, которые смотрят мои графики. И вопроса о том, уйдёт ли в отставку Правительство только от выкриков на митинге серьёзно и не ставится никем. Или ставится? Просто любой человек хочет чувствовать себя сильным и не беспомощным. Включая меня.

    Другой вопрос конечно в том, что повестку активно сливали. Я после митинга имел несколько неприятных разговоров так скажем с кругом своего общения на эту тему. Многие пришли на митинг, потому что из того как был сделан анонс считали, что он не будет ангажированным каким-то определенным политическим силам. Как я отметил со сцены, огульная блокировка объединила людей разных идеологий и политических течений. И я приветствовал эту атмосферу взаимопомощи и добра. И слив всего в политическое русло был мягко говоря неуместен.

    Люди пришли увидеть своих друзей, ощутить поддержку, послушать меня, Смирнова, Козлюка, Богатова, Здольникова. Они получили это? Конечно же, в полной мере. Зачем пришел Навальный и просто «украл» повестку? Ну да, шел мимо, захотел кофе, зашел в магазин ткани и выпил его там, конечно же начав разговор: «У вас тут такие ткани! Отлично подойдут к моему столу для кофе, который я тут и выпью». Будет ли это иметь негативные последствия? Организаторам следующего митинга будет в разы сложнее убедить обычных людей принять участие. И конечно же это подарок консервативным политическим силам — это теперь выглядит не как митинг людей за свободу интернета, а как митинг конкретно Навального, который просто воспользовался хайповой темой для самопиара своих мероприятий. Отдельный вопрос, что влияние и позиция «консерваторов» примерно такого же уровня, как и «самолётиков».

    Был ли это честный митинг против блокировок? Конечно был. И участники, и спикеры туда пришли именно за этим. Нужно ли ходить на митинги? Несомненно. Митинг и выступление на митинге намного более показательные для оппонентов (любых) вещи, чем обсуждение по 1000 социалочек. Ничего не имею против социалочек, но субъективно считаю публичные выступления более показательными. Что делать с украденной повесткой? Ничего. Выступать самим, звать релевантных спикеров. Зачем на бал пришел медведь? Как в известном меме: «В каждой компании есть такой друг…" Относиться к этому, как к природному явлению.

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    Джигсо

    кого там было видно на фотках? Тощие, анорексичные люди (недоедание?)либо болезненно полные (нарушен обмен веществ?), многие в нелепой одежде, с чорти какими причосками и т. д. Постоянно это вот сидение на задницах на асфальте (сложно найти более грязное место) как выражение «протеста» (мысли пожалеть свои последние штаны в глову не приходит). Но все рады радешеньки при этом (разрешили походить по проезжей части, а не только по тротуару, как всегда).
    Ни упитанных спортивных молодых ребят, явно имеющих цель и понимание, чего хотят ни какихто дам и пар средних лет, зажиточных горожан — этого небыло. Это означает, что пока все норм и хор, инаугурация пройдет спокойно ибо эта очумелая публика свое шоу — уже получила.

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    Alexander Rokov

    Увы, многих людей можно купить, даже большинство. Так уж сложилось, похоже, что этот сайт отражает интересы бенефициаров режима. Те, кто стоят за сайтом, извлекают выгоду из существования данного режима.

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    Иван Ильин

    Какой неудачный аргумент. Я его сейчас вам верну, и вы сразу поймёте — почему неудачный.

    Простой пример. «Уралвагонзавод» извлекает выгоду из существования НАТО, Китая и мусульманских стран. Потому что завод делает танки. Обозначает ли выгода производителя — единство «Уралвагонзавода», натовских генералов, Трампа, китайских коммунистов и аятолл? Нет, они с удовольствием разорвали бы друг-друга.

    Тоже самое и с Telegram, к слову. Мессенджер не ведёт бизнеса в традиционном понимании, но 2 миллиарда на свои проекты братья Дуровы собрали, во многом благодаря Роскомнадзору. Благодаря регулятору и его банам всех кого попало, кроме Telegram, мессенджер не вылезает из новостей. Причём, каких новостей! Это не новости даже, а откровенное признание невероятного качества продукта (главное в детали не лезть, что медиа и делают). Раз в неделю СМИ сообщают, что мессенджером пользуется министр, глава комитета Госдумы по международным делам, советник Президента РФ, пресс-секретарь премьер-министра России, и так далее и тому подобное. Кто же пользуется конкурирующими мессенджерами? Один только российский Mail.ru выпускает их штук 5. Да «никто», рядовые люди. Может быть конкурирующие мессенджеры, благодаря популярности (в том же TamTam, формально, под 200 миллионов человек) привлекли сопоставимые деньги? Конечно нет.

    Владельцы Telegram извлекают выгоду из существования Роскомнадзора и блокировок случайных интернет сервисов! Telegram извлекает выгоду из существования данного путинского режима!

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    Gregory Skidan

    Навальный на митинге в поддержку телеги — после такой антирекламы у телеги нет шансов.
    Это как с забастовкой дальнобоев — Навальному прямо сказали: «ты нам не нужен», но он все равно лезет во все темы, где проявляется хоть какое-то недовольство государством, пытаясь урвать кусочек сторонников — мерзкий тип.

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    Призыв «Жарова в отставку» не соберет больше сотни человек, в глазах хипстеров это шестерка. Призыв «Путина в оставку» не выполним, но соберет улицу и увеличит вес тех кто сможет ее оседлать. Оседлавшие уже смогут вести конкретные переговоры с властью. Так работает оппозиция в теории.

    В той же теории, реальная оппозиция в нашей стране возможна только в случае ослабшей власти, так как наша страна вождистского типа. Как только вождь слабеет, начинается развал системы, оппозиция становится ее могильщиком.

    Скопировать европейскую систему власти с противовесом в виде реальной оппозиции, не возможно, просто в силу много более слабой экономики (объективно) чем у наших потенциальных противников.
    Скудных экономических ресурсов просто не хватит чтоб содержать систему сдержек и противовесов.
    Брежнев попытался ее построить (закружилась голова от продажи нефти и газа) и все равно пустил страну ко дну.

    Все кто мечтает сделать из России европу, могут собирать чемоданы или расслабиться, это не возможно.

    Россия может быть успешна только с сильным вождем без каких либо пут на ногах в виде реальной оппозиции.

    Но иллюзию оппозиции в виде навальных и кпрф, мы себе можем позволить, для молодых это очень важно, они на европу постоянно смотрят, категоричны и думать не любят.

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    Иван Ильин > Денис Демидов контекст

    Скептики врут, что настоящая власть Запада — это бюрократия (а в Штатах юристы).

    Вплоть до того, что в Метрополии (и, как я понимаю, в Штатах тоже) публичный политик не имеет доступа к рабочим материалам своего предшественника. А профессиональный бюрократ (он смотрит на политиков, как на детишек), мало того и что доступ имеет, так он ещё и не сменяется — его никто не тащит на выборы.

    Ресурсы на одновременное кормление и Путина, и Навального или вон ^ «Светова» — в России есть, не такие там уж и ресурсы-то нужны. Нюанс в том, что договорённости, материалы предшественников, преемственность в РФ, сохраняется не просто внутри какой-то там гражданской бюрократии, а внутри специфической бюрократии. Бюрократии спецслужбистов. Это, разумеется, накладывает определённый отпечаток на разрешённый спектр публичных фигур и запускает в действие правило: «всё что явным образом не разрешено — всё запрещено». Например в РФ «можно»: Путина или Навального. Вкусы у всех, конечно, разные — но принципиальной разницы между Путиным и Навальным (или Путиным и Дуровым) — я лично не вижу. Очень похожие люди, где-то 1 в 1, а где-то только по модулю, но одинаковые же.

    А можно в России какого-нибудь другого политика? Прямо что бы не совпадал по модулю и непосредственно? Героя освобождения Чечни от исламистов например (но не бывшего участника их формирований), типа эдакий Де Голь, экс-военный, ставший политиком. Или можно, например, выходца из мира шоу-бизнеса, как Рейган, Шварцнегер или Трамп? А можно лидера какой-нибудь партии или движения, объединённого по национальному признаку? Типа — профессионального русского или профессионального татарина? А можно выходца из религиозных кругов?

    Нет. Другого — нельзя. Можно только Дурова, Путина, Навального, Жириновского… Ну и «Светова», который эдакий люстратор с самолётиком, по выходным, для юмора, отвлечься от работы.

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    Павел

    Уже 12тысяч вышло? Вчера 7тыс было. Но пару тысяч не играет роли для столицы где в среднем живет около 25млн человек. Ну Алеша в своем репертуаре, засветить свой фейс, постучать ножкой с трибуны воплем Кто тут власть! Основное бурления овна осталось в интернете. За неделю прям жить не могли без телеги, бизнес накрылся и т. д. Когда дошло дело до митинга, вышла группа не понятного сброда живущих за счет родителей.

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    Keks

    Каков поп — таков и приход. Если в дело вмешался Олёша Н. — жди фиаско. Мидас наоборот.

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    Алексей

    Читаю комменты и не могу понять, чем вам так Навальный не угодил. Вам всем прививку против него прописали с первого канала? Если что, то я не его сторонник. И по-моему, диалога у оппозиции с властью нет, не потому что оппозиция не хочет идти на контакт, а скорее наоборот. Кто бы из нас завтра не стал лицом оппозиции, разговаривать с нами тупо не будут, потому что зачем, можно ведь просто потихоньку закручивать гайки. Все наверно слышали урок про лягушку в котле?

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    Евгений

    «Россия может быть успешна только с сильным вождем без каких либо пут на ногах в виде реальной оппозиции.»

    Только вот критерии успешности у всех разных. У одних это поедание говна на пальмовом масле ради наличия ядерных ракет, а у других нормальная спокойная жизнь, честные суды, доступная медицина и т. д.

    Первых (таких как господин Демидов) в России действительно большинство. Вот что удивительно, своими законами царь практически удушил местный екоммерс, но нет же — все равно будет петь ему хвалебные песни.

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    Карабас Б3.0

    >>экс-военный, ставший политиком.

    Такие долго не живут. Их жены мочат из пистолетиков или ещё что случается.

    >>Или можно, например, выходца из мира шоу-бизнеса, как Рейган, Шварцнегер или …

    А вот тут я задумался. Были люди в своё время из актерских. Те, что и в лагерях отсидели. Вот из этих можно было бы. У этих чуйка развита, они от жониной пули смогут ускользнуть, да и рисоваться по дешевому не будут. Жжёнов был, Вельяминов — представительные мужики. Только к ним нужно было бы ещё и хорошего режиссера в команду и автора сценария — чтобы косяков не наделали, не напороли отсебятины. Чисто фактурно Луспекаев подошел бы из «Белого солнца пустыни». Хороший был бы президент, Главное, чтобы из образа не вывалился ненароком.

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Скептики врут, что настоящая власть Запада — это бюрократия (а в Штатах юристы).

    В статье описано подкапотное пространство условного порше каена. Там есть системы типа abs и esp, чтоб оградить водителя от явных ошибок, но не более. Знание конструкции порше каена не дает понимание того куда именно он поедет, оно дает понимание его возможностей, например то что порше хорошо поедет по рохошим дорогам, но не поедет в плохих условиях, где наш газ 66 как рыба в воде. Яркий пример: победа в карибском кризисе, когда даже не самый выдающийся хрущев смог выгнать американские ракеты с Турции. Западные партнеры совершенно верно представили что в условиях горячей войны их порше бесполезен, а наш газон вполне. Зато в хороших условиях они нас объехали на своем порше в 1991.

    Говорящая голова поставленная капиталом, имеет власть кратно превосходящую бюрократическую или юридическую, именно из-за способности что то говорить массам. Массы можно напугать, соблазнить, внушить какую ценность, потребность и так далее. Юристы сша не могут развязать торговую войну, а Трамп может, это война повлияет на все много больше чем любая подковерная возня от юристов и бюрократов.

    >публичный политик не имеет доступа к рабочим материалам своего предшественника.

    Это джентльменское соглашение, чтоб на выборах можно было говорить одно, а делать то что нужно и быть уверенным чтоб тебя потом не уничтожат как политическую силу.
    Ценность в материалах предшественника только в способности утопить его в политическом дерьме, более никакой ценности эти материалы не представляют.
    Фактически это механизм самой возможности существования смены правящей группировки.

    >Бюрократии спецслужбистов.

    А это уже механизм страховки для капитала — арбитр действующий в интересах конкурирующих группировок, яркий пример Гувер.

    >Типа — профессионального русского или профессионального татарина? А можно выходца из религиозных кругов?

    У нас такие силы могут прийти к власти, только в случае тотального поражения страны в крупной войне, типа ПМР или холодной, но все равно не надолго, созидательные силы таки возьмут ситуацию в свои руки.
    Потому что такие расколят страну и разрежут трубопроводы на части — которые не только бизнес уважаемых людей, но и вообще текущий экономический базис нашей цивилизации.
    Огромное объединение экономически низкоэффективных земель — наш классический экономический базис во все времена.

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Только вот критерии успешности у всех разных. У одних это поедание говна на пальмовом масле ради наличия ядерных ракет

    Вот поэтому я считаю что кол-во часов уроков истории в школах должно быть больше чем у любого другого предмета.
    Чтоб таких двоечников как вы было меньше!

    Россия без ядерных ракет никак не может, западные (и не только) «партнеры» не дадут, как только им кажется что у нас ракета какая заржавела, сразу в гости идут.
    Суды, медицина и прочая спокойная жизнь, в России возможны только при наличии ядерных ракет, чем ракет больше, тем спокойнее жизнь, но все равно без гарантий.

    >Вот что удивительно, своими законами царь практически удушил местный екоммерс, но нет же — все равно будет петь ему хвалебные песни.

    Во первых, я не оцениваю Путина по его вкладу в меня или мой бизнес.
    Во вторых, китайцы (убившие мой бизнес) активизировались именно в 2014 году, по «случайному совпадению», ставшим началом новой холодной войны.
    Власть с одной стороны должна была заручиться поддержкой новых союзников и никак не раздражать их по мелочи (тот же кроссбордер), с другой стороны трудно прикрыть кроссбордер обнищавшему населению в следствии падения рубля и продуктовых санкций.

    >Дети до сих пор верят, в то что Телеграм блокируют. Ну-ну.

    Это же хорошо, если бы даже дети понимали истинные намерения властей, то это бы значило деградацию этих властей.
    Поэтому все в телеграмм, надо вытряхнуть вотсап по максимому и придушить гугл с AWS.

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    Алексей

    >>Только вот критерии успешности у всех разных. У одних это поедание говна на пальмовом масле ради наличия ядерных ракет

    >Вот поэтому я считаю что кол-во часов уроков истории в школах должно быть больше чем у любого другого предмета.
    Чтоб таких двоечников как вы было меньше!

    Россия без ядерных ракет никак не может, западные (и не только) «партнеры» не дадут, как только им кажется что у нас ракета какая заржавела, сразу в гости идут.
    Суды, медицина и прочая спокойная жизнь, в России возможны только при наличии ядерных ракет, чем ракет больше, тем спокойнее жизнь, но все равно без гарантий.

    А вам не всё ли равно, умереть от ядерного взрыва или от закупорки сосуда?
    Может пора начать думать о себе, а не о других выгодополучателей из сложившейся политическо-экономической ситуации. Ведь власти на вас наплевать, если вы не являетесь частью её системы распределения ресурсов. И ядерные ракеты защищают именно их, а не нас. Ведь если завтра война, то от меня и от вас останется только пепел, а вот от них что-то да останется.

  • Ответить
    Евгений

    Наибольшая глупость считать что Китай союзник. Им просто надо сбывать кудато свой товар, как нельзя кстати Россия где власти ради иллюзии дружбы гнобят собственный малый бизнес, причём не обязательно занимающийся перепродажей китайского. Надувание образа внешнего врага и работает с давних времён и видимо ещё долго будет работать. Уроки истории СССР действитеьно ничему не учат двоечников, как я сказал ранее умение терпеть отлично развито.

  • Ответить
    Алексей

    «Не суйся» и «Он лучше знают» уже зашито в народный код, который большинство так трепетно оберегает и защищает от «опасных» западных ценностей.

  • Ответить
    Джигсо > Денис Демидов контекст

    >> Во вторых, китайцы (убившие мой бизнес) активизировались именно в 2014 году,

    Они не специально. Просто они пашут, чото изготавливают, продают, поэтому всио и убивется повсюду. Особливо в странах, которых аккурат в 14 перемкнуло на геополитике. С геополитикой пока — курочка в гнезде, а китайцы, тем временем, и денег заработали, и производство переоборудовали и рынки заняли. А воевать — так и не начали, гады. Ни с кем. Им пофигу. Они и так себя ощущают империей и не кашляют. Вроде империя, 5000 лет, а шью тапочки на весь белый свет и совершенно их это не заморачиваются. И ядерное оружие и ракеты — тоже все есть.
    Даже кндр толкунли в объятия южной кореи — потомучто так выгоднее с промышленной точки зрения.
    Того и гляди (а настроения там у этих желтолицых меняются быстро) — вообще помирятся даже и с Японией и будет одна желтоузкоглазая агломерация.
    Тогда огого.
    Другое дело в странах типо нашей. Тут хоть кол на голове теши — не понимает руководствие, что новые войны — не штыками, а торгово-промышленные и научные. И эту самую войну нового типа мы уже продолбали. Что видно и по курсу рубля к валюте, упавшего вдвое в 14 году и остальным растущим ценникам на все.
    Ну, одним словом, встречаем мундиаль. Сперва готовились к мундиали — некогда было делом заниматься, потом будет мундиаль, потом надо дух будет перевести после мероприятия. И.т.д.

  • Ответить
    Евгений

    «Во первых, я не оцениваю Путина по его вкладу в меня или мой бизнес.»

    Еще добавлю что оценивать происходящее в стране (те действия ее руководства) НЕ через призму личного (или хотя бы семейного) благосостояния и планомерно оправдывать его ухудшение и даже радоваться этому - это классический пример крепостного и совкового менталитета.

  • Ответить
    Иван Ильин > Александр Панков контекст

    Митинг «немного» украли. Я не был, но и так всё ясно. Медиа пришлось ретранслировать кричалки, разумеется, самых известных выступающих. То есть Навального. С чем его можно поздравить, но сложно поздравить с успехом воображаемых жертв ковровых РКН-бомбардировок.

  • Ответить
    Альтер Эго

    Паш, ты что совсем дурак? Для начала узнай на сколько народу согласовали митинг в МСК, потом посмотри кто ещё выступал кроме Навального. И походу у тебя в голове смешались митинга из Петербурга и Москвы. Вообще изучи тему, прежде чем что-то говорить.
    Дело не в самом телеграмм, дело в поведении власти, это всех напрягает.

  • Ответить
    Александр Панков > Иван Ильин контекст

    К сожалению, митинг не украли. Это митинг именно телеграма и Дурова, это видно даже по репосту маргинальнейшей речи.

    Помимо этого я ещё имею лично доказательство, что всё совсем печально.

    Увы, я вынужден констатировать медицинский факт, что Ашманов в вопросе Дурова, по всей видимости, прав. Остается ма-аленькая вероятность, что всё-таки он агентурный работник и сейчас просто «входит в доверие», но это теория заговора.

  • Ответить
    Алексей

    На серьёзных щах обсуждать теории заговоров — вот истинная маргинальность.
    Такое чувство что у вас на глазах пелена.

  • Ответить
    Глеб Суворов > Павел контекст

    >Когда дошло дело до митинга, вышла группа не понятного сброда живущих за счет родителей.

    ну то есть за путина или единую россию они голосовать право имеют, в армию так сказать защищать суверенитет с автоматом — тоже вполне уже взрослики, а вот за хоть бы и свободу интернета и стикеров помитинговать — так усё, стоп машина.

    сходили, кричалки покричали, никого не побили, все стекла целы, дуров там или навальный или еще какой светов-кашин — вот это как раз вторично. первично то, что люди пытаются хоть как-то артикулировать свои права. ну и молодцы.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >А вам не всё ли равно, умереть от ядерного взрыва или от закупорки сосуда?

    От закупорки лучше, потому что закупорка не факт что будет, а если и будет то мои дети по крайней мере будут жить, а после ядерного взрыва уже не факт. Гегемон нанесет ядерный удар сразу как будет уверен что это сойдет ему с рук, японцы не дадут соврать.

    >Может пора начать думать о себе,

    Я о себе каждый день думаю, поэтому я предприниматель, а не ждущий какого то распределения, чего и вам желаю.

    >И ядерные ракеты защищают именно их, а не нас.

    О как, не знал, спасибо.

    >Наибольшая глупость считать что Китай союзник.
    >Им просто надо сбывать кудато свой товар

    Вероятно вы не понимаете значение слова союзник, это не брат или родственник, союзник это тот чьи текущие интересы совпадают с вашими.
    Гегемон уже мешает продавать китайцам свой товар, сначала делали TTP в который пускали всех кроме китайцев, сейчас вообще торговую войну объявили.
    Экономически Китай уже сильнее сша, но в военном плане слабее многократно, мы как раз можем их прикрыть в военном плане. Как сша падут, будем вместе с бывшими американцами сдерживать уже Китай.

    >Надувание образа внешнего врага и работает с давних времён и видимо ещё долго будет работать.

    Его не надо надувать, он сам всегда рад в гости заглянуть.
    Мы благодаря внешнему врагу и стали величайшей державой, например татаро-монголы объеденили раздробленную Русь.
    Вся наша история такая, нас бьют, а мы крепчаем.

    >Уроки истории СССР действитеьно ничему не учат двоечников

    СССР это отличный урок истории, сильный лидер без всякой оппозиции — сильная страна. Как стали делать систему сдержек и противовесов, в том числе и поэтому, пошли на дно, посидели там в 90-х, оттолкнулись от него и снова подъем.

  • Ответить
    Евгений

    Сильная в чем? В количестве выгребных ям вместо туалета? В подаче воды по расписанию? Очереди на городской телефон длиной в 15 лет? А может в количестве коммунальных квартир? Весь толчок от дна это рост цен на энергоресурсы, теперь пора в обратную сторону.

  • Ответить
    Иван Ильин

    Меня отдельно веселит — в очень и очень плохом смысле слова веселит — прямо появляется серое уныние в лице: «мир несовершенен!», что 12 тысяч человек не требуют от Дуровых сделать переписку гарантированно недоступной для третьих лиц. Чтобы вопрос вскрытия переписки МЗС вообще не возникал. С другой стороны, пока переписка теоретически доступна для третьих лиц, Дуровы могут набивать себе цену. В руках предпринимателей есть какой-никакой — ценный актив (в США его, разумеется, не продашь, там у Людей есть намного более ценные «архивы» в виде операционных систем Android, Windows, MacOS, iOS, Linux и аппаратной платформы Intel ME, но мир не ограничивается Америкой). За предприимчивость братьям 5 очков!

    P. S. За Светова — полбала надо списать, даже если он организатор, не нужно таких кручёных и экспрессивных без намордника бросать в толпу, не ровен час — начнётся народная расправа. В итоге 4+, не отлично — но нормально.

  • Ответить
    Владимир Мяу и компания

    что 12 тысяч человек не требуют от Дуровых сделать переписку гарантированно недоступной для третьих лиц

    Я не знаю, что конкретно требуют те 12 нет 100 миллион тысяч на площади. Вполне возможно, что они требуют, чтобы не х@рачили рикошетом ютуб, майкрософт и миллион других сайтов, которые вообще как бы ни при чем. Я лично за эти пару недель уже, конечно, свыкся с «денди новой реальностью», когда у меня и документация перестала открываться, и ссылки с гугла порой куда-то не туда в бесконечность уходят, половина ажаксов на моих сайтах сами собой прикидываются ветошью, ну, а про почти сдохшие вчера авито и автодок я вообще молчу — как знать, может это тоже просто совпадение не думаю.

    Просто я, как человек, глупо меряющий других по себе, НЕ МОГУ поверить, что какие-то там тысячи бы на полном серьезе вышли из-за какой-то сраной говночятилки дуров верни стену. Впрочем, если вдруг на самом деле так, то это забота антрополога. И его моральная ответственность перед антропами рассказать выводы потом. :о)

    Чтобы, так сказать.

  • Ответить
    Алексей

    Казалось бы, ROEM ресурс где должны быть адекватные люди, те которые непосредственно страдают из-за блокировок РКН, я с*ка каждый день сталкиваюсь с тем что не могу нормально работать с AdWords, статистика в аналитиксе начала сильно отличаться с метрикой по одним и тем же параметрами на одних и тех же сайтах. Но нет, это Дуров плохой, это Телеграм никому не нужный у них виноват. А люди что вышли на протест, кем бы они не были, кретины для них по определению. Вы вообще в своём уме? Вы реально к е-коммерсу какое-то отношение имеете или вас попросили здесь развести пропутинскую политику здесь? Идите зарабатывать на пайку в другое место!

  • Ответить
    Joshua Happytree

    >>Иван Ильин
    Вы давеча говорили про ПеАр, который жаждет разместится на Роеме, но Вы, как редактор, для них неудобный адресат, т. к. не даете ходу на Роеме всякому ПеАрному буллшиту … Интересно, а кто конкретно возжелал попасть под карающую Денисовую длань?

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Вполне возможно, что они требуют, чтобы не х@рачили рикошетом ютуб, майкрософт и миллион других сайтов

    Это сирена для вас, для хомяков, чтоб бежали в бомбоубежище (отвязывались от западных сервисов), когда начнут падать бомбы (санкции для IT) — бежать будет поздно.
    Тысячи пострадавших хомяков — это их личные проблемы, миллионы — проблема государства.

  • Ответить
    Филипп Кулин ООО Дремучий Лес

    Надо понимать, что митинг он на то и митинг, чтобы выразить позицию, мнение, почувствовать поддержку (или её отсутствие). Это не совещание общественного или экспертного совета, которое составляет документы. И не лекция на тему, как например было на PiterPy Meetup неделей ранее (ссылка есть у меня на сайте). Никто и не говорит, что у абстрактного интернета уже есть «улица». Но «улица». Важна ли поддержка? Конечно важна. И лидерам этого самого «цифрового сопротивления», и его «генералам», и простым людям от первых. Я думаю, что тем молодым людям, что массово фотографировались со мной после митинга было важно, что вот этот бородатый взлохмаченный уже с сединой в бороде чувак с ними, а мне было важно, что я делаю что-то не только для полутора зарубежных СМИ, которые смотрят мои графики. И вопроса о том, уйдёт ли в отставку Правительство только от выкриков на митинге серьёзно и не ставится никем. Или ставится? Просто любой человек хочет чувствовать себя сильным и не беспомощным. Включая меня.

    Другой вопрос конечно в том, что повестку активно сливали. Я после митинга имел несколько неприятных разговоров так скажем с кругом своего общения на эту тему. Многие пришли на митинг, потому что из того как был сделан анонс считали, что он не будет ангажированным каким-то определенным политическим силам. Как я отметил со сцены, огульная блокировка объединила людей разных идеологий и политических течений. И я приветствовал эту атмосферу взаимопомощи и добра. И слив всего в политическое русло был мягко говоря неуместен.

    Люди пришли увидеть своих друзей, ощутить поддержку, послушать меня, Смирнова, Козлюка, Богатова, Здольникова. Они получили это? Конечно же, в полной мере. Зачем пришел Навальный и просто «украл» повестку? Ну да, шел мимо, захотел кофе, зашел в магазин ткани и выпил его там, конечно же начав разговор: «У вас тут такие ткани! Отлично подойдут к моему столу для кофе, который я тут и выпью». Будет ли это иметь негативные последствия? Организаторам следующего митинга будет в разы сложнее убедить обычных людей принять участие. И конечно же это подарок консервативным политическим силам — это теперь выглядит не как митинг людей за свободу интернета, а как митинг конкретно Навального, который просто воспользовался хайповой темой для самопиара своих мероприятий. Отдельный вопрос, что влияние и позиция «консерваторов» примерно такого же уровня, как и «самолётиков».

    Был ли это честный митинг против блокировок? Конечно был. И участники, и спикеры туда пришли именно за этим. Нужно ли ходить на митинги? Несомненно. Митинг и выступление на митинге намного более показательные для оппонентов (любых) вещи, чем обсуждение по 1000 социалочек. Ничего не имею против социалочек, но субъективно считаю публичные выступления более показательными. Что делать с украденной повесткой? Ничего. Выступать самим, звать релевантных спикеров. Зачем на бал пришел медведь? Как в известном меме: «В каждой компании есть такой друг…" Относиться к этому, как к природному явлению.

  • Ответить
    Иван Ильин > Joshua Happytree контекст

    @Joshua Happytree
    Недопонял вас.

    Прошлое моё высказывание было о том, что я «неудобный». Про Дениса — не знаю даже что сказать :(Я говорил о том, что если фанат Дурова возжелает написать об упавшем дата-центре — то это только приветствуется. Можно и нужно! Нюанс в том, что конкретно я — я неудобный. Я допишу к подобному сообщению ещё одно сообщение того же телеграма о том, что у него не 1, а 5 дата-центров, и падение одного из них просто переводит обслуживание в другие центры. Короче говоря — на слово пиарщикам на Роеме никогда не верили и не верят, на всё смотрят с унынием в лице и недоверием. Как раз из-за вот таких историй «а ля Дуров».

  • Ответить
    Джигсо

    ах, оставьте. Зачем предавать сверхценность обычному майскому народному гулянию? Нынче в столицах страты многоукладные, есть и некие толпы молодых, в общемто, позитивных и безобиндых людей, которым некуда податься в первые реально теплые весенние деньки податься.
    Которые коренные — на дачи поехали, которые похозяйственнее — просто на пикники в компаниях (требует закупок мяса, умения его жарить и т. д.), богатенькие — за бугор. А тем, кто совсем никуда? Им вот сделали митинг.
    Можно себя проявить креативным плакатом, показать свежеокрашенные в жолтый или оранжевй цвет волосья.
    Увидеть кумиров и т. д. Недорого, в пешей доступности от метро.
    В свое время был эту роль выполнял «рокнролл». (все повально играли на гитарах и слушали магнитофоны). Таперича — интернет. Тыщи народу вдруг спохватились, чо они ведут суперсекретную переписку (о чем секретном могут переписываться бесконечно люди, не имеющие образовання?). Чтобы переписываться о секретном, надо либо быть допущенным к секретам либо иметь талант их генерации.
    Короче, мероприятие проведено, галочка поставлена, подготовка и раздувание пузыря (борьба за разблокировку) как повода для сборища — проведена обстоятельно. (иначе — ктоб поперся туда?). Пар выпущен, да и народу, вольно\невольно застрявшему в столице перед майскими — дали возм. поорать. Все довольны. А в жолтых окнах, как обычно, рассмеются, что этих нищих развели)))

  • Ответить
    Joshua Happytree > Денис Демидов контекст

    Денис, проблема в том, что Ваш турбопоцреотизм — это всего лишь мнение перепродавана китайского барахла российским потребителям. Увеличить Ваш оборот на ярд рублей — это не более, чем переложить этот ярд из кармана российских же автотехцентров в Ваш. На ярд годового оборота Вы может быть наймете одну девочку в колл центр на з/п в 15 тыс. руб. в месяц., а техцентры в ответ — уволят пять-семь FTE из-за общего повышени эффективности. А любой так Вами горячо нелюбимый «хомячок», который из-за неуклюжих действий РКН выведет хотя бы одно рабочее место оффшорного российского программера в страны СНГ или Восточной Европы — лишит экономику РФ как минимум 200−300 тыс. долл. в год. Мне кажется стоит помнить, что Вы — это всего лишь канал ОТТОКА российских денег в Китай. А «хомячки» на оффшорном аутсорсе — это канал ПРИТОКА денег с международного рынка В РФ.

  • Ответить
    Джигсо

    кого там было видно на фотках? Тощие, анорексичные люди (недоедание?)либо болезненно полные (нарушен обмен веществ?), многие в нелепой одежде, с чорти какими причосками и т. д. Постоянно это вот сидение на задницах на асфальте (сложно найти более грязное место) как выражение «протеста» (мысли пожалеть свои последние штаны в глову не приходит). Но все рады радешеньки при этом (разрешили походить по проезжей части, а не только по тротуару, как всегда).
    Ни упитанных спортивных молодых ребят, явно имеющих цель и понимание, чего хотят ни какихто дам и пар средних лет, зажиточных горожан — этого небыло. Это означает, что пока все норм и хор, инаугурация пройдет спокойно ибо эта очумелая публика свое шоу — уже получила.

  • Ответить
    Alexander Rokov

    «И вот опять глупость и профанация; конкретно подставился в этой ситуации Роскомнадзор, максимум что было возможно — это давить на него, добиться отставки Жарова и позволить ФСБ сохранить лицо»

    Детский сад или сознательный троллинг. Путин не сдаёт своих, тем более под нажимом уличных толп. Что с Мутко, например, которого даже лояльные к власти путинисты критиковали? А он как был вице-премьером РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики, так вице-премьером и остался. Сердюкова посадили? Ага, щас. Он лишь получил новый руководящий пост.

    В условиях авторитаризма правящему клану вообще нет необходимости прислушиваться к мнению масс. На это мнение можно срать и продолжать, тем не менее, выигрывать все выборы. Ну как выигрывать выборы? Рисовать себе нужный результат на псевдовыборах — так точнее.

    Оппозиция должна договариваться с властью? То есть, ложиться под власть? А в чём тогда смысл оппозиции и зачем оппозиции ложиться под власть, то есть продаваться? А даже если оппозиция ляжет под власть, то что ей это даст? Оппозиционные массы же это увидят и отвернутся от бывшей оппозиции.

    Уже и пример есть — Собчак. Ну что, сильно помогло Собчак то, что она легла под апэшечку, под Кремль? Ой, это ей никак не помогло, результат на выборах оказался мизерный. Зачем массам голосовать за прокладку власти, когда можно голосовать за саму власть непосредственно?

  • Ответить
    Alexander Rokov

    «революций больше никому не хочется»

    Ну это как сказать. Путинизм — это ведь что? Это постоянная деградация страны, постоянная, что доказывается всей возможной официальной экономической статистикой, доказывается уже из года в год. Рано или поздно и часть элиты устанет от непрерывной деградации, и массы устанут от пожизненного Вождя России и непрерывного собственного обеднения.

    А что сейчас провластная пропаганда запустила на всех крупных дискуссионных площадках рунета волну иронии по поводу участия Навального в митинге против блокировки Телеграм и по поводу численности мероприятия, так политологи только посмеются над этим.

    Почему на митинге было 12 000 человек, а не 200 000? В условиях развитого авторитаризма, на этапе плато, до точки бифуркации, большинство социума всегда лояльно правящему режиму, что бы не происходило. Хотя бы пассивно, но лояльно. Вот всегда в истории так было. Так что, ничего нового.

    Но и принимать эту лояльность за чистую монету нельзя. В момент бифуркации она испариться в одно мгновение, как по мановению волшебной палочки.

    Точно так же, как и сейчас, в позднем СССР было конформное большинство, и когда его спрашивали на референдуме, хочет ли оно сохранить СССР, оно блеяло, что да, хотим сохранить СССР. Но когда СССР откинул копыта, НИ ОДИН человек не вышел на улицу протестовать и возмущаться этому. Вот наглядная цена мнению стада при авторитарных и тоталитарных режимах.

    Нет его, этого мнения. Что думает стадо при авторитаризме, до момента бифуркации, вообще не имеет значения для истории.

    А бифуркация для путинизма неизбежна. По элементарной причине — это экономически и социально неэффективный режим. Что коренным образом отличает его от китайской, например, модели авторитаризма. А значит — конец придёт. Сколько верёвочке не виться, а конец будет.

  • Ответить
    Alexander Rokov > Алексей контекст

    Увы, многих людей можно купить, даже большинство. Так уж сложилось, похоже, что этот сайт отражает интересы бенефициаров режима. Те, кто стоят за сайтом, извлекают выгоду из существования данного режима.

  • Ответить
    Иван Ильин > Alexander Rokov контекст

    Какой неудачный аргумент. Я его сейчас вам верну, и вы сразу поймёте — почему неудачный.

    Простой пример. «Уралвагонзавод» извлекает выгоду из существования НАТО, Китая и мусульманских стран. Потому что завод делает танки. Обозначает ли выгода производителя — единство «Уралвагонзавода», натовских генералов, Трампа, китайских коммунистов и аятолл? Нет, они с удовольствием разорвали бы друг-друга.

    Тоже самое и с Telegram, к слову. Мессенджер не ведёт бизнеса в традиционном понимании, но 2 миллиарда на свои проекты братья Дуровы собрали, во многом благодаря Роскомнадзору. Благодаря регулятору и его банам всех кого попало, кроме Telegram, мессенджер не вылезает из новостей. Причём, каких новостей! Это не новости даже, а откровенное признание невероятного качества продукта (главное в детали не лезть, что медиа и делают). Раз в неделю СМИ сообщают, что мессенджером пользуется министр, глава комитета Госдумы по международным делам, советник Президента РФ, пресс-секретарь премьер-министра России, и так далее и тому подобное. Кто же пользуется конкурирующими мессенджерами? Один только российский Mail.ru выпускает их штук 5. Да «никто», рядовые люди. Может быть конкурирующие мессенджеры, благодаря популярности (в том же TamTam, формально, под 200 миллионов человек) привлекли сопоставимые деньги? Конечно нет.

    Владельцы Telegram извлекают выгоду из существования Роскомнадзора и блокировок случайных интернет сервисов! Telegram извлекает выгоду из существования данного путинского режима!

  • Ответить
    Евгений

    Александр Роков все правильно написал. Добавлю от себя лишь то, что, вероятно, лояльность режиму обусловлена, в основном, некоторым количеством сытых лет когда нефть высоко стоила, а часть этих денег (крохи с барского стола) перепала т.н. простым людям, которые во времена СССР и 90-е жили в меньшем достатке в большинстве своем.

    Навальный (и не только он) всего лишь озвучили причинно-следственную связь, которая привела к гноблению интернета в России (и Т в частности) .

    А симптоматическое лечение не поможет, пока не устранена первопричина.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >На ярд годового оборота Вы может быть наймете одну девочку в колл центр на з/п в 15 тыс. руб. в месяц., а техцентры в ответ — уволят пять-семь FTE из-за общего повышени эффективности.

    Вы считаете высокопроизводительные рабочие места как то по другому делаются?
    Может тогда вернуть печатные машинки вместо компов?

    >А любой так Вами горячо нелюбимый «хомячок»,

    Я хомячков очень даже люблю, поэтому с вами и общаюсь! Молодежь это же будущее, те кто умеет вас вразумлять, тот и будет на коне. Потакать и поддакивать молодым и глупым легко, но смысла в этом не вижу, никакой пользы для цивилизации.
    У меня пока плохо получается, раз вы на меня Ивану жалуетесь, и не только вы.

    >Вы — это всего лишь канал ОТТОКА российских денег в Китай.

    Это алиэкспресс канал оттока, а у меня в ассортименте полно российских производителей, если завтра закроют китайщине вход, то еще и сам производством займусь, опыт имеется.

    >А «хомячки» на оффшорном аутсорсе — это канал ПРИТОКА денег с международного рынка В РФ.

    Делайте VPN туннель и работайте спокойно в своей индустрии офшорного программирования.
    Только не делайте сервисы для РФ зависимые от западных гигантов. Государство об этом вам и намекает.
    SWIFT трудно заменить, но даже это делается:
    https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rossiyskie-banki-gotovyatsya-k-otklyucheniyu-ot-SWIFT-1015602761

    А уж зависимость от всяких AWS много легче ликвидировать, поэтому она и ликвидируется.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Казалось бы, ROEM ресурс где должны быть адекватные люди, те которые непосредственно страдают из-за блокировок РКН

    Под адекватными людьми вы видимо понимаете тех кто против блокировок и вообще режима?
    IT ресурсов где таких подавляющие большинство полно, они вообще все такие, кроме Роем.
    На Роем же есть и альтернативное мнение, чем он я считаю качественно от всех и отличается.
    На нем есть такие как я, которые двумя руками за блокировки, за IT независимость России, против цифровой колонизации страны.

    >Вы реально к е-коммерсу какое-то отношение имеете или вас попросили здесь развести пропутинскую политику здесь?

    Кое какое имею, вот мой екомерс проект: AvtoGSM.ru

    Про Путинскую политику не развожу, просто учусь доносить хомякам (молодежь) основы государства и политических механизмов, продолжаю славные традиции хождения в народ:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Хождение_в_народ

    Только сейчас актуально не свержения российской власти, а свержение американской гегемонии.

  • Ответить
    Карабас Б3.0 > Иван Ильин контекст

    >>Простой пример. «Уралвагонзавод» извлекает выгоду из существования НАТО, Китая и…
    Владельцы Telegram извлекают выгоду из существования Роскомнадзора и блокировок случайных интернет сервисов! Telegram извлекает выгоду из существования данного путинского режима!

    Раз уж вы тут философствуете, то и я приведу свой пример извлечения выгоды в неких сложившихся обстоятельствах: падающий в пропасть в жаркий день извлекает выгоду из падения, поскольку набегающим потоком воздуха приятно охлаждается поверхность тела, что нормализует тепловой баланс, но грозит риском, что «просквозит» — исходя из этих противодействующих факторов и определяется глубина пропасти, оптимальная с точки зрения максимального извлечения выгоды с минимально допустимым риском простуды.
    P. S. Тут главное для падающего — не смотреть вниз, а то вид приближающегося дна пропасти испортит весь кайф.
    P. S. А для консалтинговых фирм и «экспертного сообщества» вообще главное — создать такой образ будущего для летящего вниз головой клиента, в котором дно будет замещено чем-то туманным и не столь фатальным, либо отнесено на неопределенно далекий момент времени за пределы отчетного периода.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >падающий в пропасть в жаркий день извлекает выгоду из падения

    Поддержу философский флешмоб:
    «Смерть — это стрела, пущенная в тебя, а жизнь — то мгновенье, что она до тебя летит.» — Ибрагим Аль-Хусри

    Так что мы все летим в свою персональную пропасть.

    >главное для падающего — не смотреть вниз, а то вид приближающегося дна пропасти испортит весь кайф.

    Кому то кайф, а кто то успеет из своего костюма сделать плайнер и чуть оттянуть встречу с пропастью, паника в любом случае лишняя.

    Британский 42-летний каскадер Гари Коннери (Gary Connery) стал первым человеком, который выпрыгнул без парашюта из вертолета с высоты 730 метров и остался после этого в живых. Совершить рекордный прыжок помог ему специально изготовленный костюм-крыло, так называемый вингсьют, который сделал человека похожим на планер, и «взлетно-посадочная полоса» из 18 тысяч пустых картонных коробок, которая позволила смягчить приземление.

  • Ответить
    Джигсо

    >> Кому то кайф, а кто то успеет из своего костюма сделать плайнер и чуть оттянуть встречу с пропастью, паника в любом случае лишняя.

    прыжок иллюстрирует поговорку нащот заранее подстеленной соломки (коробок). Сперва трюк готовится, а потом исполняется. А не «в процессе». Без планирования — не будет и планирования в вингсьюте.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >прыжок иллюстрирует поговорку нащот заранее подстеленной соломки (коробок).

    Ковровые бомбардировки телеграмма, это как раз и есть подстилка соломы. Лучше самим ликвидировать цифровую зависимости от запада, чем ждать когда они вырубят нам половину цифровой экономики одним щелчком, в самый не подходящий момент.

  • Ответить
    Евгений

    Ватникам хоть в глаза нассы, а он скажет божья роса.

    Советую отказаться от всех благ западной цивилизации — для начала отказаться от всех эл. устройств, затем одеть лапти.

  • Ответить
    Карабас Б3.0

    Поясню, что суть примера падения в пропасть не в аналогиях с некими нашими реалиями «падения», вовсе нет, а именно в том, что понятие извлечения выгоды весьма контекстно и при отсутствии долговременного планирования (и вменяемого адекватного целеполагания) может давать ошибочные мнимые локальные (в страто-пространственно-временных координатах) максимумы в условиях глобального и фатального минимума)))
    В личном плане к контакту с неизбежным «дном» хорошо бы иметь некую моральную готовность и некое чувство удовлетворенности — «я сделал, что смог, пусть кто может сделает больше» (плюс некая надежда, что дно мнимое).
    А в плане страны или человечества — есть шанс не только вообще избежать «падения», но и находиться в режиме управляемого набора высоты.
    Чего всем нам и желаю.

  • Ответить
    Джигсо

    ну ликвидируем цифровую зависисимость, дальше то чо? Будем сидеть смотреть друг на друга? абсолютно все пытаться сделать самостоятельно? это невозможно да и не нужно.
    Да и проблемы то постонные в башке, а не вовне. То китацы мешают своим производством и торговлей, то запад своей цифровой гегемонией, блаблабла.
    Слишком както много проблем, сложностей, все мешают, понимашь.
    Нужно тогда просто такие руководители, которым никто не мешает либо они както не обращают внимания на «помехи» и прочую фигню.

  • Ответить
    Евгений

    копипаста

    «Кругом враги.
    Держа народ в «осажденной крепости» и каждый день придумывая новых врагов можно вогнать людей в сильнейший психоз и пользуясь им снимать последнюю рубашку. Игил, пендосы, гейропа, турки, украинцы, НАТО, санкции, самосанкции. Ни у одной страны мира нет такого количества врагов как у России.
    »
    оригинал кому интересно легко найти на Zen

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >ну ликвидируем цифровую зависисимость, дальше то чо?

    Да хоть сесть на завалинке и играть яблочко, это уже не так важно. Суверенитет дает варианты, в отличии от тотальной зависимости, при которой не вы решаете что делать, а не гегемон за вас.

    >Слишком както много проблем, сложностей, все мешают, понимашь.

    Жизнь боль, нас бьют, а мы крепчаем, в общем проблемы это двигатель цивилизации, решаем их, развиваемся, если нет, деградируем.

    >и каждый день придумывая новых врагов

    Зачем их придумывать? Они сами справляются!

    >Ни у одной страны мира нет такого количества врагов как у России

    Вы про всю историю России или про сейчас?
    Сейчас основной враг один — сша, остальные его шестерки, включая игил.

  • Ответить
    Алексей

    Денис, мне жаль вас огорчать, но похоже что у вас случился первый канал головного мозга. Прилягте, отдохните, это скоро пройдёт.

  • Ответить
    Альтер Эго

    Роем, конечно, упорно лижет пятки душащим интернет-отрасль плохишам.
    Это позор, господа и товарищи!
    Соблюдайте хотя бы нейтральность в статьях, это нетрудно.
    Авторские мнения давайте в виде мнений, а не новостей.

    Но приятно видеть в комментариях, что в российском интернет-бизнесе еще остались здравомыслящие люди.
    Хотя надежды на светлое будущее у российского интернет-бизнеса конечно нет — в ближайшие 10−15 лет — только вниз и вниз, увы.

  • Ответить
    Иван Ильин > Альтер Эго контекст

    Мы должны защитить миллиардеров, гениальных предпринимателей, математиков и олимпиадников братьев Дуровых из ОАЭ, от нищего Александра Жарова и его кучки РКНовцев, с зарплатами по 18 тысяч рублей!

  • Ответить
    Карабас Б3.0

    >>ну ликвидируем цифровую зависисимость, дальше то чо? Будем сидеть смотреть друг на друга?

    Так никто вроде же и не говорит, что это возможно)))
    «Цифровая» (а шире — технологическая) взаимозависимость неизбежна и будет только усугубляться. Это как ведро в виде дуршлага.
    ДУРшлага, между прочим))).
    Игра идет по очкам — у кого дырок больше. Ну, тут, наверное, достаточно, чтобы у «партнёров» было достаточное число дырок, пробитых нашими технологиями. Не обязательно иметь большое преимущество. Получается, что нужно стараться как можно эффективнее дырявить вёдра нашим «партнёрам» — сиречь, агрессивно развивать свои технологии и экспортировать их — тем самым обеспечивая асимметричный баланс взаимного возможного хаоса.
    Но под эту дуршлаговую сурдинку могут и будут пилить бабло. А как же? Иначе не получается никак пока.

  • Ответить
    Филипп Кулин ООО Дремучий Лес

    Мне просто для себя. А откровенное неприкрытое раскручивание некоего Фила, который РКН земляными червями и жёлтыми рыбами через слово именует, оскверняет каждый их чих и юродствует над всей цензурной деятельностью активно уж год как — это тоже какой-то хитрый ватный план Роем? Стоит ли мне уже ждать каких-то подарков, от спасенного мною Путина — машины там, квартиры, зубов?

  • Ответить
    Алексей

    >Мы должны защитить миллиардеров, гениальных предпринимателей, математиков и олимпиадников братьев Дуровых из ОАЭ, от нищего Александра Жарова и его кучки РКНовцев, с зарплатами по 18 тысяч рублей!

    Не знаю в серьёз это или нет, но было очень смешно. 😂🤣

  • Ответить
    Джигсо > Филипп Кулин контекст

    >> Стоит ли мне уже ждать каких-то подарков, от спасенного мною Путина — машины там, квартиры, зубов?

    вставляние зубов — забота самих беззубых. Я ж даже писал катко уже — заготовьте тыщ 350 а также пару -тройку месяцев (процесс небыстрый) — и дело в шляпе. А квартиры нынче в беспроцентные рассрочки выдают без ипотеки.
    Даже уже с готовой отделкой. Приходи да живи.
    С этим, надо признать, проблем сейчас нет.

  • Ответить
    Альтер Эго > Иван Ильин контекст

    Иван, вы не должны никого защищать или обвинять в новостных заметках.
    Обязанность любого серьезного СМИ — в первую очередь нейтрально предоставлять неискаженные факты и отделять факты от мнений.
    Также желательно предоставлять слово обеим конфликтующим сторонам.

    Сейчас же задуманное СМИ об интернет-бизнесе и для интернет-бизнеса откровенно на стороне чиновников, этот бизнес уничтожающих.
    Это тоже позиция, но маргинальная и позорная.
    Хотя кто-то и в концлагерях коронки собирал — деньги не пахнут.

  • Ответить
    Иван Ильин > Альтер Эго контекст

    Я это и сделал. В частности уговорил Филиппа написать свою реплику. Так как его разочарование токсичным Навальным в частных разговорах было, а «всем» остальным изданиям на подобную точку зрения просто наплевать. Она, ну, никак не ложится в выдуманную реальность, где каждый интернетчик по умолчанию записывается СМИ в неистового сторонника Навального (спасибо, что не Светова).

    С чего вы взяли что блокировки уничтожают бизнес? На волне блокировок Tg собрал миллиарды долларов, допустим.

  • Ответить
    Джигсо > Филипп Кулин контекст

    >> Ну т.е. вот 350 тыщ Путин мне уже высылает за осквернение Роскомнадзора^WW за то что не кричал «Путин — вор»?

    вот странные люди. У вас у самого проблем полон рот (точнее — наоборот), дался вам этот Путин. У него свои проблемы у вас свои. Если уж так достаточно корректно рассуждать: условия для норм. зубопротезирования созданы? (другое дело — надо знать места с хорошими врачами т.д.). Да. Это есть.
    Да, это стоит какихто денег. Но, собсно, нормальная стоматология всегда стоила не только денег, а еще и надо было попасть к грамотному специалисту (и это — основная проблема, т.к. денег то много, а специалистов -мало).
    С другой сторны надо признать, что если в айти з\п 100−120 т.р., то трех- четрыехмесячная з\п за протезирование всего рта — вполне норм. ценник. Даже и недорого. В англии один зуб — 2500 фунтов.

  • Ответить
    Филипп Кулин > Иван Ильин контекст

    Российский бизнес :) Tg это британский бизнес :)
    Основная конечно проблема в том, что я не совсем понимаю вот этого деления — или Навальный во все дыры, или Путин. Против расследований и ФБК я ничего против не имею, а то, что Алексей Анатольевич поддерживает градус этой темы — так и вообще приветствую. Но как личности я перестал различать Жарова, Путина, Навального. Все трое — самодуры, на какой-то своей волне, и «после меня хоть потоп». И меня крайне расстраивает, что я сижу и цензурирую — какому из самодуров я могу сказать, что он самодур, а какому — заклюют свои.

    Да, да, можете где-то записать — я сравнил Жаров и Навального. И не нашёл 10 отличий.

  • Ответить
    Евгений

    К вопросу о зубах, думаю что выращивание новых это вопрос примерно 10 лет. Только произойдет это не в России. Дальше возникает вопрос
    — патриоты как трусливый кабздон побегут к западным мракобесам или же на зло омерике будут шамкать? Кстати, а вы много знаете импорто-замещенных полностью имплантов? А поставивших их себе депутатов или чиновников?

  • Ответить
    Филипп Кулин > Джигсо контекст

    Зануда — это человек, который на полном серьёзе начинает отвечать на вопрос «Как дела?» Я всего-лишь попытался отшутиться от своей связи с Путиным. Давайте будем чуть проще и добрее :) К чему я кстати даже со сцены призывал)

  • Ответить
    Джигсо > Филипп Кулин контекст

    >> Давайте будем чуть проще и добрее :) К чему я кстати даже со сцены призывал)

    а я люблю конкретику обсуждать. На политику мне наплевать. Навальный там или еще ктото. На что оно влияет в конкретной жизни? Да ни на что. Ну поржать над расследованием. Ну и что тут такого прям невероятного? Что человек себе зачемто понастроил несколько домищ? Ну так фантазия скудная вот и понастроил. Там одних слуг надо кучу содержать. Только чтобы пыль вытирать.
    С этими дачами и домами, конечно, уже бы пора бы и перебеситься на 18-м то году 21 века.
    А что касается политик — теперь уже можно и не дрыгаться. За последние лет 10 отстали безнадежно и шанса какого либо кудато там вклиниться в нишу на мировые рынки — ушол безвозвратно.
    В конце концов на то и мировая конкуренция — ктото выигрывает ктото проигрывает. Кстати, масса народу и не расстраивается по данному поводу. Это только переживают те, кто имел амбиции какието там занимать ниши, строить сетевые компании, блаблабла. А их не так и много.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >СМИ об интернет-бизнесе и для интернет-бизнеса откровенно на стороне чиновников, этот бизнес уничтожающих.

    Вы брызжите эмоциями, чиновники снижают риски в интернет-бизнесе РФ, пытаются сигнализировать особо непонятливым что пора завязывать с AWS-ми, а то вдруг чего случится.

    >С чего вы взяли что блокировки уничтожают бизнес? На волне блокировок Tg собрал миллиарды долларов, допустим.

    Я думаю уже сейчас огромное кол-во хостеров почувствовали приток новых клиентов, Кулин наверное тоже)))

    >Российский бизнес :) Tg это британский бизнес :)

    А Яндекс нидерландский, ага.

  • Ответить
    Джигсо > Филипп Кулин контекст

    >> Зануда — это человек, который на полном серьёзе начинает отвечать на вопрос «Как дела?»

    возможно и так. Однако, замечу, что чтобы других поучать и к чему либо призывать, надо самому выглядеть образцово. Это таковы уж правила политики и тому подобной деятельности, как разновидности шоубизнеса.
    Иначе как к тому доктору: врачу, исцелися сам.
    И политик и даже просто «призыватель» — должен понимать, на что народ внимание обращает и т. д.
    Иначе вон как Демид — агитирует, а сам в убытках сидит. Или И.С., который, как мы тут убедились, будучи довчелом и вроде как небедным человеком имел личных задолженностей по налогам в бюджет на 600 тыщ.
    А тоже рассжудает и про бесов и про Маска и про дипломы и про еще шут знает что. Но выглядит это неубедительно.

    Это вышесказанное, кстати — системная система для нашей территории (ну и бывших республик). Т.е. народ всевремя мечтает о глобализамх не умея организовать локальное пространство вокруг себя, быт, окружающую среду и т. д. (пример: закакано все собачками сплошь).

  • Ответить
    Карабас Б3.0

    >>Давайте будем чуть проще и добрее :)

    И главное — «не забывайте про водочку»)
    Хотя, насчёт «проще» — это уже перебор. Куда уж проще-то?!)))
    Водочка, сто грамм (gram), Telegram…
    Слоган: «Сто gram за Telegram!»
    Пора уже Дурову начать реально монетизироваться — выпустить водочку «Tele500Gram»

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