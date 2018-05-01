В Москве и Санкт-Петербурге прошли поддержаные лидером Telegram Павлом Дуровым митинг и шествие против Роскомнадзора и блокировок. Московский митинг собрал 12 тысяч человек и, в частности, Алексея Навального. В своём выступлении московский политический активист по большей части призывал к свержению самодержавия: «долой царя!».

В северной столице 1-го мая было дождливо, но непогода не помешала горожанам выразить свои эмоции, схожие с эмоциями москвичей — против Роскомнадзора и блокировок, хотя судьба царя жителей «колыбели революции» интересовала меньше (подразумеваются блокировки интернет-сервисов со стороны властей РФ, а не блокировки, например, со стороны США, охватывающие более 2 миллионов граждан РФ). Руководители «Яндекса» и Mail.ru, чьи компании попали под краткую блокировку «последними», на мероприятиях не выступали, как и лидер Telegram Павел Дуров.

На днях в России будет отправлено в отставку правительство (а значит и министр связи Николай Никифоров, в чей контур ответственности входит, в частности, одно из самых модных в интернете ведомств — Роскомнадзор и его глава Александр Жаров). Но с митингами это никак не связано, лишь с плановым истечением срока эксплуатации правительств в России.

Симпатизирующие Павлу Дурову СМИ два дня поздравляют друг друга. Мракобесные и охранительные молчат или ищут странные лица на случайных кадрах с событий, между тем Алексей Траньков не увидел в протесте выходного дня интересной для чиновников аргументации или силы: «Ага, щас, вот все прямо резко ушли в отставку», — люди по-прежнему не могут предъявить власти ничего, кроме самолётиков, но требуют, ни много ни мало, отставки президента и каких-то там люстраций.

Молодые люди почему-то упорно не хотят понимать, что люди, сидящие у власти, это не папка и не мамка, и ложась на спину и суча ногами они их не разжалобят. Всё, что работает в политике, особенно уличной, это 1) аргументы 2) договорённости. У Анпилова в мае 1993 аргументом была улица, а у Ельцина в октябре 1993 аргументом были танки. Проблема в том, что никто ни с кем не хотел договариваться, диалог с обеих сторон строился на языке ультиматумов. Спустя полтора поколения так никто и не поумнел, люди по-прежнему не могут предъявить ничего, кроме самолётиков, но требуют, ни много ни мало, отставки президента и каких-то там люстраций (помню, после киевского майдана целый комитет по люстрациям создали из героических бойцов майдана, так до сих пор и люстрируют шило на мыло в год по чайной ложке). Самое смешное, что Медведев в конце срока ведь реально вышел к бунтовщикам с предложениями для торга: мол, вот, на это мы можем пойти. Нет, не хотим ваших предложений, хотим всех вас в отставку и под суд.

Типа им такие скажут все «А, ну если вы хотите, ну тогда ладно, давайте, судите нас, сажайте и все яхты себе забирайте». Кстати, много там в Грузии или на Украине насудили в итоге? Сколько козлов отпущения засудили, и где они сейчас? Требования зимы 2011−2012 были вполне конкретными: люди не понимали смысла таких выборов, они не видели в депутатах своих представителей. Можно было добиться пересмотра результатов (теперь понятно, что больших изменений это бы не повлекло, но это то, что было реально). Предложено-то было даже больше, реформа выборного законодательства. В ответ ультиматумы, оскорбления, мы здесь власть. Власть в ответ достаточно убедительно продемонстрировала, что нет, не вы. Реформу потихоньку придушили, смягчили. Граждане вместо одномандатников и выбора губернаторов получили Болотное дело и Бешеный принтер. Торг удался. И вот опять глупость и профанация; конкретно подставился в этой ситуации Роскомнадзор, максимум что было возможно — это давить на него, добиться отставки Жарова и позволить ФСБ сохранить лицо (потому что против ФСБ у бунтарей аргументов нет, ФСБ сильнее и влиятельнее). Но нет, мы хотим всех в отставку и люстрировать. Ага, щас, вот все прямо резко ушли в отставку и люстрировались.

Выступление Михаила Светова, одного из организаторов митинга, непопулярного блогера-активиста, о люстрации: