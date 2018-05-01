В Москве и Санкт-Петербурге прошли поддержаные лидером Telegram Павлом Дуровым митинг и шествие против Роскомнадзора и блокировок. Московский митинг собрал 12 тысяч человек и, в частности, Алексея Навального. В своём выступлении московский политический активист по большей части призывал к свержению самодержавия: «долой царя!».
В северной столице 1-го мая было дождливо, но непогода не помешала горожанам выразить свои эмоции, схожие с эмоциями москвичей — против Роскомнадзора и блокировок, хотя судьба царя жителей «колыбели революции» интересовала меньше (подразумеваются блокировки интернет-сервисов со стороны властей РФ, а не блокировки, например, со стороны США, охватывающие более 2 миллионов граждан РФ). Руководители «Яндекса» и Mail.ru, чьи компании попали под краткую блокировку «последними», на мероприятиях не выступали, как и лидер Telegram Павел Дуров.
На днях в России будет отправлено в отставку правительство (а значит и министр связи Николай Никифоров, в чей контур ответственности входит, в частности, одно из самых модных в интернете ведомств — Роскомнадзор и его глава Александр Жаров). Но с митингами это никак не связано, лишь с плановым истечением срока эксплуатации правительств в России.
Симпатизирующие Павлу Дурову СМИ два дня поздравляют друг друга. Мракобесные и охранительные молчат или ищут странные лица на случайных кадрах с событий, между тем Алексей Траньков не увидел в протесте выходного дня интересной для чиновников аргументации или силы: «Ага, щас, вот все прямо резко ушли в отставку», — люди по-прежнему не могут предъявить власти ничего, кроме самолётиков, но требуют, ни много ни мало, отставки президента и каких-то там люстраций.
Молодые люди почему-то упорно не хотят понимать, что люди, сидящие у власти, это не папка и не мамка, и ложась на спину и суча ногами они их не разжалобят. Всё, что работает в политике, особенно уличной, это 1) аргументы 2) договорённости.
У Анпилова в мае 1993 аргументом была улица, а у Ельцина в октябре 1993 аргументом были танки. Проблема в том, что никто ни с кем не хотел договариваться, диалог с обеих сторон строился на языке ультиматумов.
Спустя полтора поколения так никто и не поумнел, люди по-прежнему не могут предъявить ничего, кроме самолётиков, но требуют, ни много ни мало, отставки президента и каких-то там люстраций (помню, после киевского майдана целый комитет по люстрациям создали из героических бойцов майдана, так до сих пор и люстрируют шило на мыло в год по чайной ложке).
Самое смешное, что Медведев в конце срока ведь реально вышел к бунтовщикам с предложениями для торга: мол, вот, на это мы можем пойти. Нет, не хотим ваших предложений, хотим всех вас в отставку и под суд.
Синодов: Под видом блокировки Telegram ведется тестовое отключение рунета от западных сервисов
Типа им такие скажут все «А, ну если вы хотите, ну тогда ладно, давайте, судите нас, сажайте и все яхты себе забирайте». Кстати, много там в Грузии или на Украине насудили в итоге? Сколько козлов отпущения засудили, и где они сейчас?
Требования зимы 2011−2012 были вполне конкретными: люди не понимали смысла таких выборов, они не видели в депутатах своих представителей. Можно было добиться пересмотра результатов (теперь понятно, что больших изменений это бы не повлекло, но это то, что было реально). Предложено-то было даже больше, реформа выборного законодательства.
В ответ ультиматумы, оскорбления, мы здесь власть. Власть в ответ достаточно убедительно продемонстрировала, что нет, не вы. Реформу потихоньку придушили, смягчили. Граждане вместо одномандатников и выбора губернаторов получили Болотное дело и Бешеный принтер. Торг удался.
И вот опять глупость и профанация; конкретно подставился в этой ситуации Роскомнадзор, максимум что было возможно — это давить на него, добиться отставки Жарова и позволить ФСБ сохранить лицо (потому что против ФСБ у бунтарей аргументов нет, ФСБ сильнее и влиятельнее).
Но нет, мы хотим всех в отставку и люстрировать. Ага, щас, вот все прямо резко ушли в отставку и люстрировались.
Выступление Михаила Светова, одного из организаторов митинга, непопулярного блогера-активиста, о люстрации:
Всё это загоняет ситуацию в какой-то очередной тупик. Те, кто претендует на роль оппозиции, совершенно не могут договариваться ни с властью, ни друг с другом. Абсолютное большевистское наследие, абсолютно большевистское мышление. Пробирочная оппозиция и всяческие искусственно инспирируемые движения из АП и других лояльных структур тупо лепят советских комсомольцев с советскими же профсоюзами, с полным набором — цинизмом, двоемыслием и горлопанством ради карьеры. Ничего, кроме случайных и бесполезных для общества частных карьер они не дадут.
Поэтому, друзья мои, всё будет как будет. Ибо новых бессмысленных революций больше никому не хочется, а культуры диалога и достижения договорённостей у нас нет. Никто никого не хочет уважать и никто не желает честно признавать расклад сил и исходя из него что-то требовать и что-то давать взамен.
Не то, чтобы меня это сильно радовало, но пока так. Пока вы будете орать про отставки и люстрации, отставлять и люстрировать будут вас. Потому что они могут, а вы нет.
Се ля ви.
Алексей
Казалось бы, ROEM ресурс где должны быть адекватные люди, те которые непосредственно страдают из-за блокировок РКН, я с*ка каждый день сталкиваюсь с тем что не могу нормально работать с AdWords, статистика в аналитиксе начала сильно отличаться с метрикой по одним и тем же параметрами на одних и тех же сайтах. Но нет, это Дуров плохой, это Телеграм никому не нужный у них виноват. А люди что вышли на протест, кем бы они не были, кретины для них по определению. Вы вообще в своём уме? Вы реально к е-коммерсу какое-то отношение имеете или вас попросили здесь развести пропутинскую политику здесь? Идите зарабатывать на пайку в другое место!
Филипп Кулин ООО Дремучий Лес
Надо понимать, что митинг он на то и митинг, чтобы выразить позицию, мнение, почувствовать поддержку (или её отсутствие). Это не совещание общественного или экспертного совета, которое составляет документы. И не лекция на тему, как например было на PiterPy Meetup неделей ранее (ссылка есть у меня на сайте). Никто и не говорит, что у абстрактного интернета уже есть «улица». Но «улица». Важна ли поддержка? Конечно важна. И лидерам этого самого «цифрового сопротивления», и его «генералам», и простым людям от первых. Я думаю, что тем молодым людям, что массово фотографировались со мной после митинга было важно, что вот этот бородатый взлохмаченный уже с сединой в бороде чувак с ними, а мне было важно, что я делаю что-то не только для полутора зарубежных СМИ, которые смотрят мои графики. И вопроса о том, уйдёт ли в отставку Правительство только от выкриков на митинге серьёзно и не ставится никем. Или ставится? Просто любой человек хочет чувствовать себя сильным и не беспомощным. Включая меня.
Другой вопрос конечно в том, что повестку активно сливали. Я после митинга имел несколько неприятных разговоров так скажем с кругом своего общения на эту тему. Многие пришли на митинг, потому что из того как был сделан анонс считали, что он не будет ангажированным каким-то определенным политическим силам. Как я отметил со сцены, огульная блокировка объединила людей разных идеологий и политических течений. И я приветствовал эту атмосферу взаимопомощи и добра. И слив всего в политическое русло был мягко говоря неуместен.
Люди пришли увидеть своих друзей, ощутить поддержку, послушать меня, Смирнова, Козлюка, Богатова, Здольникова. Они получили это? Конечно же, в полной мере. Зачем пришел Навальный и просто «украл» повестку? Ну да, шел мимо, захотел кофе, зашел в магазин ткани и выпил его там, конечно же начав разговор: «У вас тут такие ткани! Отлично подойдут к моему столу для кофе, который я тут и выпью». Будет ли это иметь негативные последствия? Организаторам следующего митинга будет в разы сложнее убедить обычных людей принять участие. И конечно же это подарок консервативным политическим силам — это теперь выглядит не как митинг людей за свободу интернета, а как митинг конкретно Навального, который просто воспользовался хайповой темой для самопиара своих мероприятий. Отдельный вопрос, что влияние и позиция «консерваторов» примерно такого же уровня, как и «самолётиков».
Был ли это честный митинг против блокировок? Конечно был. И участники, и спикеры туда пришли именно за этим. Нужно ли ходить на митинги? Несомненно. Митинг и выступление на митинге намного более показательные для оппонентов (любых) вещи, чем обсуждение по 1000 социалочек. Ничего не имею против социалочек, но субъективно считаю публичные выступления более показательными. Что делать с украденной повесткой? Ничего. Выступать самим, звать релевантных спикеров. Зачем на бал пришел медведь? Как в известном меме: «В каждой компании есть такой друг…" Относиться к этому, как к природному явлению.
Джигсо
кого там было видно на фотках? Тощие, анорексичные люди (недоедание?)либо болезненно полные (нарушен обмен веществ?), многие в нелепой одежде, с чорти какими причосками
и т. д. Постоянно это вот сидение на задницах на асфальте (сложно найти более грязное место) как выражение «протеста» (мысли пожалеть свои последние штаны в глову не приходит). Но все рады радешеньки при этом (разрешили походить по проезжей части, а не только по тротуару, как всегда).
Ни упитанных спортивных молодых ребят, явно имеющих цель и понимание, чего хотят ни какихто дам и пар средних лет, зажиточных горожан — этого небыло. Это означает, что пока все норм и хор, инаугурация пройдет спокойно ибо эта очумелая публика свое шоу — уже получила.
Alexander Rokov
Увы, многих людей можно купить, даже большинство. Так уж сложилось, похоже, что этот сайт отражает интересы бенефициаров режима. Те, кто стоят за сайтом, извлекают выгоду из существования данного режима.
Иван Ильин
Какой неудачный аргумент. Я его сейчас вам верну, и вы сразу поймёте — почему неудачный.
Простой пример. «Уралвагонзавод» извлекает выгоду из существования НАТО, Китая и мусульманских стран. Потому что завод делает танки. Обозначает ли выгода производителя — единство «Уралвагонзавода», натовских генералов, Трампа, китайских коммунистов и аятолл? Нет, они с удовольствием разорвали бы друг-друга.
Тоже самое и с Telegram, к слову. Мессенджер не ведёт бизнеса в традиционном понимании, но 2 миллиарда на свои проекты братья Дуровы собрали, во многом благодаря Роскомнадзору. Благодаря регулятору и его банам всех кого попало, кроме Telegram, мессенджер не вылезает из новостей. Причём, каких новостей! Это не новости даже, а откровенное признание невероятного качества продукта (главное в детали не лезть, что медиа и делают). Раз в неделю СМИ сообщают, что мессенджером пользуется министр, глава комитета Госдумы по международным делам, советник Президента РФ, пресс-секретарь премьер-министра России, и так далее и тому подобное. Кто же пользуется конкурирующими мессенджерами? Один только российский Mail.ru выпускает их штук 5. Да «никто», рядовые люди. Может быть конкурирующие мессенджеры, благодаря популярности (в том же TamTam, формально, под 200 миллионов человек) привлекли сопоставимые деньги? Конечно нет.
Владельцы Telegram извлекают выгоду из существования Роскомнадзора и блокировок случайных интернет сервисов! Telegram извлекает выгоду из существования данного путинского режима!