Американские стартапы привлекают сейчас финансирование гораздо активнее, чем считается на рынке, но по сниженной оценке компании. Новые раунды они предпочитают скрывать от старых инвесторов, которые входили по более высокой оценке. Об этом рассказал на вебинаре топ-менеджер компании Brex Адам Свецицки. По оценке Pitchbook, в апреле количество сделок упало на 33% относительно января-марта этого года, а по данным Brex -- всего на 9%. Кроме того, стартапы из ниш ecommerce, удаленной работы и технологий для здоровья могут на фоне коронакризиса повысить свою оценку.

Другой топ Brex посоветовал компаниям пока воздержаться от привлечения капитала, потому что это «может быть воспринято как признак слабости» (с этим связаны и скрытые раунды). К тому же, инвесторов тяжелее впечатлить «виртуально», без реальных встреч. До коронакризиса инвесторы конкурировали за интересные стартапы, теперь всё будет наоборот.

Brex -- появившийся в 2017 году стартап, который выдаёт кредитные карты другим стартапам, с которыми неохотно имеют дело обычные банки, оценивая их по движению средств на счетах. Благодаря этому они оказываются в курсе финансового положения стартапов и могут оценить рынок. По их информации, снижение оценок имеет «весьма драматичный» масштаб. «Прибылей в этом году никто не ждёт, и в следующем тоже».

В середине прошлого года DST Global Юрия Мильнера вложила в Brex $100 млн.