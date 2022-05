Президент США Байден предлагает "ограбить Путина на ценные кадры" и снизить визовые требования для магистрантов и имеющих ученые степени инженеров, учёных, математиков получивших дипломы в России или за рубежом.

Перечисленные граждане смогут получать рабочую визу без наличия работодателя.

(при этом не очень понятно, на что в Штатах без этого самого работодателя жить)

The Biden administration has a plan to rob Vladimir Putin of some of his best innovators by waiving some visa requirements for highly educated Russians who want to come to the U.S., according to people familiar with the strategy.

One proposal, which the White House included in its latest supplemental request to Congress, is to drop the rule that Russian professionals applying for an employment-based visa must have a current employer.

It would apply to Russian citizens who have earned master’s or doctoral degrees in science, technology, engineering or mathematics in the U.S. or abroad, the proposal states.