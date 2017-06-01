Выступления яндексоидов на конференции YaC'17, прошедшей в Москве 30-го мая, показали несколько путей развития «Яндекса», не связанных напрямую с использованием поисковой строки. В основном сотрудники «Яндекса» рассказывали о здоровье, рекламных технологиях и медиа.
Сюрпризом на медийной поляне стало превращение «Дзена» в трафикогенератор для сайтов не являющихся СМИ: именно проекты такого типа сильнее всего пострадали от вступившего в силу «закона о новостных агрегаторах».
Прямо об этом Даниил Трабун не упоминал, но ничего иного кроме трафика «Яндекс» медиаплощадкам предложить не может: относиться к предложению банку «Тинькофф» и другим брендам переехать на платформу «Дзен» вслед за Варламовым и Сашей Спилберг можно только юмористически. Что до разработки платформы с фичами вроде «Нарратива», где можно листать экраны, её в состоянии осуществить любое медиа, имеющее под рукой программиста квалификации выше среднего.
При этом «Яндексу», и это профессионально подметил наш бывший коллега Артём Куроптев, необходимо предусмотреть защитные меры от регулирования «Дзена» как «страницы имеющей медийное влияния», и компания к этому вполне подготовилась. Формально «Дзен» у каждого пользователя разный, при этом кроме сайтов неСМИ в нём присутствует изрядное количество именно СМИ, да и отобранных для старта блогеров сложно отнести к фронде.
«Яндекс»: Незарегистрированные СМИ лишатся трафика из Яндекс.Новостей. Изменения работы с партнёрами в Я.Новостях не коснутся «Дзена»
→ Roem.ru / 31 октября 2016.
Результатом переформатирования «Дзена» может стать возрастание популярности «Яндекса» как бесплатного трафикогенератора в медийной тусовке.
Что касается выделяемых на поддержку авторов миллиона долларов в год, то про это лучше не думать: иначе вполне может оказаться, что этот миллион на руки блогерам означает два миллиона вырученных РСЯ на «Дзене». Задача не невозможная: при eCPM для блогеров в $1 (оценка оптимистичная, но удобная для расчёта) «Дзену» достаточно генерировать 80 млн показов страниц в месяц, что при текущем MAU Яндекс.Новостей в 25 млн, например, не кажется недостижимым. Хотя при этом, скорее всего, и произойдёт смещение фокуса медиапотребления пользователями «Яндекса» с «Новостей» на «Дзен».
С точки зрения денег, что «Дзен», что Яндекс.Новости вряд ли будут якорными сервисами для получения денег: их роль заключается в удержании внимания аудитории в ауре бренда, чтобы пользователям было комфортно пользоваться «Яндексом» даже в те моменты, когда у неё нет конкретных поисковых запросов, а просто хочется чего-то интересного. Facebook, Mail.ru и Google с Youtube успешно монетизируют праздное тупление пользователей в сети, в то время как «Яндекс», который всегда был в стороне от соцсетей, по этому параметру отстает.
Основные деньги, как и раньше, «Яндексу» приносит реклама, особенно «гиперлокальная» (похоже, это очень часто используемый buzzword в «Яндексе»). Компания пытается залезть внутрь бизнеса и сгенерировать возможность взимания Yandex Tax c любой торговли. А бизнес, как обычно, всячески пытается от налога уклониться: поэтому Евгений Ломизе всячески намекает на то, что «Яндекс» очень эффективно встраивать вглубь CRM, что будет, наверное, способствовать росту выручки и снижению маркетинговых затрат. Все эти действия лежат в русле сервисной b2b-модели «Яндекса» (вспомним недавно анонсированный «Коннект»), в соответствии с которой «Яндекс» должен стать постоянным инструментом бизнеса.
Что касается заработка на обычных пользователях, помимо вечного и нержавеющего контекста, «Яндекс» сейчас усиленно ищет (и находит) ниши с регулярным спросом со стороны обычных граждан. И, очевидно, ставку «Яндекс» сейчас делает на «Здоровье» — процентов 30 программы YaC было посвящено телемедицине: Бобук, Бакунов, Дайсон, сотрудники «Атласа», Medesk и других медпроектов просто заполонили эфир.
Yandex Tax в ситуации с медициной выглядит просто: «Яндекс» обеспечивает связь между врачом и пациентом, обеспечивает проведение платежей и оставляет себе свою долю денег — полная аналогия с Яндекс.Такси.
По сути в попытке не быть ни Google с YouTube, ни Mail.ru с соцсетями/играми, ни Facebook компания ввязывается в крестовый поход за изменение типа потребления медицинских услуг. Это неплохо, поскольку если этот путь верен, «Яндексу» будет проще на нём работать благодаря относительно раннему выходу.
Смущает одно: «Яндексу» для того, чтобы быть «Яндексом» и зарабатывать на этом, нужны не только запросы пользователей на поиск, но и относительно свободные ниши с глубоким интересом бизнеса к покупке коммерческих запросов. Со свободностью ниш сейчас плохо, поскольку в хорошо монетизируемую навигацию лезут со всех сторон со своими вертикальными поисками сильно заточенные проекты. Несколько примеров:
- Banki.ru: финансовые продукты;
- Drom.ru: автомобили (Auto.ru «Яндекс» предусмотрительно купил);
- «Авито»: везде, в том числе и «сладкая» недвижимость, под которую запущен Domofond.ru.
При этом ни один из вышеперечисленных продуктов не несёт никаких расходов на индексирование всего, даже абсолютно бесплатного и коммерчески неинтересного интернета и обслуживание пользовательского интереса к нему — они сидят исключительно в нише коммерческих запросов. И ещё вопрос: что дороже — маркетинг этих проектов или обслуживание некоммерческих запросов.
Для «Яндекса» это немного обидно, но лёгкой жизни в интернете никто никому не обещал. Вдобавок, такая конкуренция и делает интернет-бизнес таким интересным.
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Подумал, что концовка, для читателя, который про это всё не думает днями и ночами может быть не очень понятна, разверну.
В «Яндекс» прилетают миллионы интернет-запросов. Из них коммерческими, вида «где взять ипотеку», «где купить айфон» является считанное число процентов.
Всё остальное нельзя назвать мусором, это всё тоже полезно, но монетизируется намного хуже.
Так вот: проблема в том, что где-то пятилетку назад (в разных местах чуть раньше, чуть позже) обнаружилось, что людей в интернете столько, что можно делать проекты ориентированные _исключительно_ под запросы «где купить айфон» (iphones.ru не даст соврать).
Им, конечно, надо тратиться на привлечение аудитории, но зато не надо тратить деньги на не приносящие заметных денег вещи, вроде индексирования всей википедии, чтоб было.
При этом они, в своей нише, зачастую удобнее неспециализированных проектов.
И, самое грустное для «Яндекса», далеко не всегда готовы отдавать свою базу «Яндексу» в агрегацию, поскольку простые соображения о том, что кто для юзера стартовая точка, тот на нём и больше зарабатывает, дошли уже до самых неискушённых вебоделов.
Поэтому «Яндексу» пришлось не просто делать «отличный поиск для всего и всех», но и начать специализировать и аккумулировать у себя те части поиска, которые имеют ясный и понятный монетизируемый потенциал: продажа билетов, автомобилей (купили Авто.ру), банковские услуги (вроде не зашло, «Банки» и «Сравни» пока заруливают), недвижка (не зашла), частные объявления (что тут делать непонятно, Авито никак купить не получается, а свой классифайд такого уровня — это уже рокет сайнс)
Тут есть ещё и проклятие диверсификации: любая, даже самая крутая по деньгам «вертикаль» Яндекса будет зарабатывать сильно меньше поиска в целом, поэтому в разработке будет на вторых-десятых ролях.
Именно поэтому «Яндекс» начал обособлять проекты типа «Такси» в отдельные юрлица — не надо плодить нелюбимых детей внутри компании. Они не выживут
В общем, Яндекс сейчас и в сложном, и в интересном положении.
И также: ребята, если вы делаете конфу с синхропереводом, давайте канал с синхроном и в онлайн-трансляцию тоже.
Не надо снобизма в духе «все должны знать английский». Вы же не пиццу печёте.