Выступления яндексоидов на конференции YaC'17, прошедшей в Москве 30-го мая, показали несколько путей развития «Яндекса», не связанных напрямую с использованием поисковой строки. В основном сотрудники «Яндекса» рассказывали о здоровье, рекламных технологиях и медиа.

Сюрпризом на медийной поляне стало превращение «Дзена» в трафикогенератор для сайтов не являющихся СМИ: именно проекты такого типа сильнее всего пострадали от вступившего в силу «закона о новостных агрегаторах».

Прямо об этом Даниил Трабун не упоминал, но ничего иного кроме трафика «Яндекс» медиаплощадкам предложить не может: относиться к предложению банку «Тинькофф» и другим брендам переехать на платформу «Дзен» вслед за Варламовым и Сашей Спилберг можно только юмористически. Что до разработки платформы с фичами вроде «Нарратива», где можно листать экраны, её в состоянии осуществить любое медиа, имеющее под рукой программиста квалификации выше среднего.

При этом «Яндексу», и это профессионально подметил наш бывший коллега Артём Куроптев, необходимо предусмотреть защитные меры от регулирования «Дзена» как «страницы имеющей медийное влияния», и компания к этому вполне подготовилась. Формально «Дзен» у каждого пользователя разный, при этом кроме сайтов неСМИ в нём присутствует изрядное количество именно СМИ, да и отобранных для старта блогеров сложно отнести к фронде.

«Яндекс»: Незарегистрированные СМИ лишатся трафика из Яндекс.Новостей. Изменения работы с партнёрами в Я.Новостях не коснутся «Дзена»

→ Roem.ru / 31 октября 2016.

Результатом переформатирования «Дзена» может стать возрастание популярности «Яндекса» как бесплатного трафикогенератора в медийной тусовке.

Что касается выделяемых на поддержку авторов миллиона долларов в год, то про это лучше не думать: иначе вполне может оказаться, что этот миллион на руки блогерам означает два миллиона вырученных РСЯ на «Дзене». Задача не невозможная: при eCPM для блогеров в $1 (оценка оптимистичная, но удобная для расчёта) «Дзену» достаточно генерировать 80 млн показов страниц в месяц, что при текущем MAU Яндекс.Новостей в 25 млн, например, не кажется недостижимым. Хотя при этом, скорее всего, и произойдёт смещение фокуса медиапотребления пользователями «Яндекса» с «Новостей» на «Дзен».

С точки зрения денег, что «Дзен», что Яндекс.Новости вряд ли будут якорными сервисами для получения денег: их роль заключается в удержании внимания аудитории в ауре бренда, чтобы пользователям было комфортно пользоваться «Яндексом» даже в те моменты, когда у неё нет конкретных поисковых запросов, а просто хочется чего-то интересного. Facebook, Mail.ru и Google с Youtube успешно монетизируют праздное тупление пользователей в сети, в то время как «Яндекс», который всегда был в стороне от соцсетей, по этому параметру отстает.

Основные деньги, как и раньше, «Яндексу» приносит реклама, особенно «гиперлокальная» (похоже, это очень часто используемый buzzword в «Яндексе»). Компания пытается залезть внутрь бизнеса и сгенерировать возможность взимания Yandex Tax c любой торговли. А бизнес, как обычно, всячески пытается от налога уклониться: поэтому Евгений Ломизе всячески намекает на то, что «Яндекс» очень эффективно встраивать вглубь CRM, что будет, наверное, способствовать росту выручки и снижению маркетинговых затрат. Все эти действия лежат в русле сервисной b2b-модели «Яндекса» (вспомним недавно анонсированный «Коннект»), в соответствии с которой «Яндекс» должен стать постоянным инструментом бизнеса.

Что касается заработка на обычных пользователях, помимо вечного и нержавеющего контекста, «Яндекс» сейчас усиленно ищет (и находит) ниши с регулярным спросом со стороны обычных граждан. И, очевидно, ставку «Яндекс» сейчас делает на «Здоровье» — процентов 30 программы YaC было посвящено телемедицине: Бобук, Бакунов, Дайсон, сотрудники «Атласа», Medesk и других медпроектов просто заполонили эфир.

Yandex Tax в ситуации с медициной выглядит просто: «Яндекс» обеспечивает связь между врачом и пациентом, обеспечивает проведение платежей и оставляет себе свою долю денег — полная аналогия с Яндекс.Такси.

По сути в попытке не быть ни Google с YouTube, ни Mail.ru с соцсетями/играми, ни Facebook компания ввязывается в крестовый поход за изменение типа потребления медицинских услуг. Это неплохо, поскольку если этот путь верен, «Яндексу» будет проще на нём работать благодаря относительно раннему выходу.

Смущает одно: «Яндексу» для того, чтобы быть «Яндексом» и зарабатывать на этом, нужны не только запросы пользователей на поиск, но и относительно свободные ниши с глубоким интересом бизнеса к покупке коммерческих запросов. Со свободностью ниш сейчас плохо, поскольку в хорошо монетизируемую навигацию лезут со всех сторон со своими вертикальными поисками сильно заточенные проекты. Несколько примеров:

Banki.ru: финансовые продукты;

Drom.ru: автомобили ( Auto.ru «Яндекс» предусмотрительно купил);

Auto.ru «Яндекс» предусмотрительно купил); «Авито»: везде , в том числе и «сладкая» недвижимость , под которую запущен Domofond.ru.

При этом ни один из вышеперечисленных продуктов не несёт никаких расходов на индексирование всего, даже абсолютно бесплатного и коммерчески неинтересного интернета и обслуживание пользовательского интереса к нему — они сидят исключительно в нише коммерческих запросов. И ещё вопрос: что дороже — маркетинг этих проектов или обслуживание некоммерческих запросов.

Для «Яндекса» это немного обидно, но лёгкой жизни в интернете никто никому не обещал. Вдобавок, такая конкуренция и делает интернет-бизнес таким интересным.