«Ведомости» взяли большое интервью у главы «Яндекса» Аркадия Воложа. «Роем!» выбрал наиболее интересные нам вопросы и изложил основное содержание подробных, развёрнутых ответов в одном-двух предложениях.
— В апреле закончилось ваше почти трехлетнее противостояние с Google — эта компания заключила мировое соглашение с ФАС. Как вы его оцениваете?
— Если бы мы не добились урегулирования через ФАС, не исключено, что в какой-то момент «Яндекса» бы просто не стало.
— Это победа локальная или глобальная? Может ли быть учтено российское антимонопольное дело в других странах?
— Можете называть меня идеалистом, не мне ведь об этом судить, но мне кажется, что руководители Google пересмотрели свои позиции.
— У вас есть своя версия, почему Google вдруг изменился?
— Легионам дали цели, но не ограничили в методах их достижения. И случайно оказалось, что у них в руках атомное оружие для борьбы с партизанами.
— А чей поиск лучше — ваш или Google?
— Конечно, наш! […] Наша доля на компьютерах, где ситуация более конкурентная, стабильно сильна уже много лет и даже немного подросла.
— Почему вы решили не делать свою мобильную платформу?
— Это невозможно для локальной компании.
— Но вы же не хотите, чтобы вместо Google везде поставили только «Яндекс»?
— Нет! […] мы целиком поддерживаем утвержденное судом решение, где есть экраны выбора, а не предустановка «Яндекса».
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— А многие считают, что вы просто не смогли нормально конкурировать с Google.
— В какой-то момент я и сам так думал.
— Какова вероятность, что «Яндекс» встанет основным поиском на экраны смартфонов крупных вендоров типа Samsung и LG? Ведь у Google с этими компаниями глобальные контракты, он может предложить им лучшие коммерческие условия?
— Я не думаю, что нам удастся попасть прямо на все устройства, вендоры разные, но вряд ли кто-то сейчас будет нам специально вставлять палки в колеса.
— Не вернется ли все к ситуации трехлетней давности, когда крупным вендорам было выгоднее работать с Google, а «Яндекс» ставили только небольшие производители типа Fly, Prestigio?
— Нас действительно довольно сильно зажимали, так что сейчас любое изменение ситуации в лучшую сторону сравнимо с поступлением порции кислорода.
— Можно ли спрогнозировать, насколько вырастет поисковая доля рынка «Яндекса»?
— Предсказывать вообще непросто, особенно будущее.
— Какие у вас планы? Помню, когда-то вы думали: а не сделать ли собственный смартфон?
— Теперь, когда нам дали доступ к Android, можно обсуждать и это.
— Несколько лет назад вы говорили, что одна из ваших основных задач — найти, где бы «Яндекс» мог заработать свой второй миллиард долларов. Удалось ли найти?
— Ну «второй миллиард» на самом деле у нас уже случился — это «Яндекс.Такси».
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— На что пойдут привлеченные в бизнес такси средства — развитие за рубежом, покупки конкурентов, например, из регионов?
— Есть несколько региональных игроков, в том числе тех, кто работает по старой телефонной модели.
— То есть вы делаете софт для самодвижущихся автомобилей?
— Скоро можно будет покататься.
30 мая «Яндекс» рассказал американскому Techcrunch о работе над беспилотным автомобилем и показал видео с машиной. Беспилотная Toyota уже существует в железе, а рассказывает о ней американцам дочернее для поисковика Яндекс.Такси.
— А вы не хотите какие-то консюмеристские сервисы делать на основе своих технологий? Нейросети, Prisma, это сейчас модно. Например, приложение по улучшению качества старых фотографий или что-то в этом духе. Почему вы не делаете, не покупаете такие прикольные проекты, стартапы, это не ваша тема?
— На самом деле я думаю, это потому что компания сейчас находится на более взрослом этапе, что ли.
— Что бы вы могли купить? Какой-нибудь онлайн-проект типа Lamoda или Ozon?
— Но пока до покупок еще очень далеко — нам надо много что улучшить.
— На прошлой неделе [относительно момента записи интервью — речь про 16 мая] «Яндекс» вместе с другими интернет-сервисами попал под санкции на Украине: страна блокирует ваши сервисы, у вас арестованы счета. Как вы планируете поступить в этой ситуации? Будете ли закрывать офис? Что будет с вашими партнерами из рекламной сети — есть ли варианты продолжения работы с ними или все придется свернуть? Насколько вообще для вас это чувствительная история, насколько велик ваш бизнес в этой стране?
— Качество абсолютно всего интернета на Украине деградирует очень быстро.
— Что у вас происходит в Турции?
— Яндекс.Навигатор там продукт номер один на рынке. И это, пожалуй, первый наш успешный продукт за пределами СНГ.
— А что с другими зарубежными рынками? Раньше ходили слухи про ваше желание выйти в Германию, недавно слышала про Иран. Есть ли такие планы или «Яндекс» останется локальной компанией?
— Выходить с поиском мы больше точно никуда не будем, пока антиконкурентные практики в мире не изменятся.
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— Раз ["Дзен"] так растет, вы не думаете, что он может подвергнуться регулированию, как новостные агрегаторы?
— Это будет точно не раньше регулирования социальных сетей.
— Не убьют ли новостные агрегаторы классические СМИ?
— Никто никого не убьет.
— Почему «Яндекс» перестал замерять пробки в Москве?
— «Когда вы перестали пить коньяк по утрам?»
— Есть ли у вас ощущение, что чиновники стали слушать отрасль?
— Мы здесь объект регулирования, а не субъект.
В прошлом году «Яндекс» написал закон о интернет-медицине, c февраля 2016 года Александр Шульгин, глава российского «Яндекса», отвечал за медицинское направление в рабочей группе по исполнению поручений президента Путина в отношении Интернета.
— Что вы думаете о законе Яровой, надо ли собирать все данные граждан?
— Я, например, люблю свободу, некоторым в этом неуютно и хочется защиты.
— Прошло почти четыре года, как не стало Ильи Сегаловича. Анализируя этот временной отрезок, как компания пережила уход такой яркой личности: какие его функции удалось заместить, какие оказались невосполнимы?
— Заменить Илью некем. И его не надо заменять.
Другие интервью Аркадия Воложа:
- 2014 год, до Крыма. Аркадий Волож: «Придумать массовый сервис — магия, но внутри большая математика и инженерия» → Roem.ru
- Весна 2014, после Крыма: Волож рассказал Forbes об Украине, 50 годах и контрольном пакете → Roem.ru
- Интервью Аркадия Воложа, конец 2014 года — о настроениях в стране и «Яндексе» → Roem.ru
- 2015 год: Волож опасается сокращения кормовой базы «Яндекса» в России → Roem.ru
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