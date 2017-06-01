«Ведомости» взяли большое интервью у главы «Яндекса» Аркадия Воложа. «Роем!» выбрал наиболее интересные нам вопросы и изложил основное содержание подробных, развёрнутых ответов в одном-двух предложениях.

— В апреле закончилось ваше почти трехлетнее противостояние с Google — эта компания заключила мировое соглашение с ФАС. Как вы его оцениваете?

— Если бы мы не добились урегулирования через ФАС, не исключено, что в какой-то момент «Яндекса» бы просто не стало.

— Это победа локальная или глобальная? Может ли быть учтено российское антимонопольное дело в других странах?

— Можете называть меня идеалистом, не мне ведь об этом судить, но мне кажется, что руководители Google пересмотрели свои позиции.

— У вас есть своя версия, почему Google вдруг изменился?

— Легионам дали цели, но не ограничили в методах их достижения. И случайно оказалось, что у них в руках атомное оружие для борьбы с партизанами.

— А чей поиск лучше — ваш или Google?

— Конечно, наш! […] Наша доля на компьютерах, где ситуация более конкурентная, стабильно сильна уже много лет и даже немного подросла.

— Почему вы решили не делать свою мобильную платформу?

— Это невозможно для локальной компании.

— Но вы же не хотите, чтобы вместо Google везде поставили только «Яндекс»?

— Нет! […] мы целиком поддерживаем утвержденное судом решение, где есть экраны выбора, а не предустановка «Яндекса».

— А многие считают, что вы просто не смогли нормально конкурировать с Google.

— В какой-то момент я и сам так думал.

— Какова вероятность, что «Яндекс» встанет основным поиском на экраны смартфонов крупных вендоров типа Samsung и LG? Ведь у Google с этими компаниями глобальные контракты, он может предложить им лучшие коммерческие условия?

— Я не думаю, что нам удастся попасть прямо на все устройства, вендоры разные, но вряд ли кто-то сейчас будет нам специально вставлять палки в колеса.

— Не вернется ли все к ситуации трехлетней давности, когда крупным вендорам было выгоднее работать с Google, а «Яндекс» ставили только небольшие производители типа Fly, Prestigio?

— Нас действительно довольно сильно зажимали, так что сейчас любое изменение ситуации в лучшую сторону сравнимо с поступлением порции кислорода.

— Можно ли спрогнозировать, насколько вырастет поисковая доля рынка «Яндекса»?

— Предсказывать вообще непросто, особенно будущее.

— Какие у вас планы? Помню, когда-то вы думали: а не сделать ли собственный смартфон?

— Теперь, когда нам дали доступ к Android, можно обсуждать и это.

— Несколько лет назад вы говорили, что одна из ваших основных задач — найти, где бы «Яндекс» мог заработать свой второй миллиард долларов. Удалось ли найти?

— Ну «второй миллиард» на самом деле у нас уже случился — это «Яндекс.Такси».

— На что пойдут привлеченные в бизнес такси средства — развитие за рубежом, покупки конкурентов, например, из регионов?

— Есть несколько региональных игроков, в том числе тех, кто работает по старой телефонной модели.

— То есть вы делаете софт для самодвижущихся автомобилей?

— Скоро можно будет покататься.

30 мая « Яндекс» рассказал американскому Techcrunch о работе над беспилотным автомобилем и показал видео с машиной. Беспилотная Toyota уже существует в железе , а рассказывает о ней американцам дочернее для поисковика Яндекс.Такси.

— А вы не хотите какие-то консюмеристские сервисы делать на основе своих технологий? Нейросети, Prisma, это сейчас модно. Например, приложение по улучшению качества старых фотографий или что-то в этом духе. Почему вы не делаете, не покупаете такие прикольные проекты, стартапы, это не ваша тема?

— На самом деле я думаю, это потому что компания сейчас находится на более взрослом этапе, что ли.

— Что бы вы могли купить? Какой-нибудь онлайн-проект типа Lamoda или Ozon?

— Но пока до покупок еще очень далеко — нам надо много что улучшить.

— На прошлой неделе [относительно момента записи интервью — речь про 16 мая] «Яндекс» вместе с другими интернет-сервисами попал под санкции на Украине: страна блокирует ваши сервисы, у вас арестованы счета. Как вы планируете поступить в этой ситуации? Будете ли закрывать офис? Что будет с вашими партнерами из рекламной сети — есть ли варианты продолжения работы с ними или все придется свернуть? Насколько вообще для вас это чувствительная история, насколько велик ваш бизнес в этой стране?

— Качество абсолютно всего интернета на Украине деградирует очень быстро.

— Что у вас происходит в Турции?

— Яндекс.Навигатор там продукт номер один на рынке. И это, пожалуй, первый наш успешный продукт за пределами СНГ.

— А что с другими зарубежными рынками? Раньше ходили слухи про ваше желание выйти в Германию, недавно слышала про Иран. Есть ли такие планы или «Яндекс» останется локальной компанией?

— Выходить с поиском мы больше точно никуда не будем, пока антиконкурентные практики в мире не изменятся.

— Раз ["Дзен"] так растет, вы не думаете, что он может подвергнуться регулированию, как новостные агрегаторы?

— Это будет точно не раньше регулирования социальных сетей.

— Не убьют ли новостные агрегаторы классические СМИ?

— Никто никого не убьет.

— Почему «Яндекс» перестал замерять пробки в Москве?

— «Когда вы перестали пить коньяк по утрам?»

— Есть ли у вас ощущение, что чиновники стали слушать отрасль?

— Мы здесь объект регулирования, а не субъект.

В прошлом году « Яндекс» написал закон о интернет-медицине , c февраля 2016 года Александр Шульгин , глава российского « Яндекса», отвечал за медицинское направление в рабочей группе по исполнению поручений президента Путина в отношении Интернета.

— Что вы думаете о законе Яровой, надо ли собирать все данные граждан?

— Я, например, люблю свободу, некоторым в этом неуютно и хочется защиты.

— Прошло почти четыре года, как не стало Ильи Сегаловича. Анализируя этот временной отрезок, как компания пережила уход такой яркой личности: какие его функции удалось заместить, какие оказались невосполнимы?

— Заменить Илью некем. И его не надо заменять.

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