Банк «Открытие» оплатил всем желающим 3 дня доступа к «Ведомостям». В декабре 2016 года «Ведомости» закрыли часть материалов от бесплатного просмотра. Раньше бесплатно можно было прочесть 13 материалов в месяц. Но в конце прошлого года они просто стали делиться на платные и бесплатные. 1−3 июня пройдёт Петербургский международный экономический форум, традиционно подобные мероприятия дают массу информационных поводов для деловых газет, в России, в частности «Ведомостей».