Внешэкономбанк (ВЭБ) и Wi-Fi-оператор московского общественного транспорта «Максима Телеком» заключили соглашение о партнёрстве, которое предполагает возможность привлечения оператором финансирования в размере до 3 млрд рублей. ВЭБ — это государственная корпорация, которая на 100% принадлежит Российской Федерации, по закону 2007 года «О банке развития» главным направлением деятельности Внешэкономбанка является финансирование крупных инвестиционных проектов, которые по тем или иным причинам не могут быть реализованы за счет коммерческих банков; одно из направлений деятельности ВЭБ — поддержка экспорта.

«Максима Телеком» активно развивается в разных направлениях бизнеса. В рамках выхода на международные рынки мы планируем привлечь финансирование ВЭБа. У компании есть проекты, в рамках которых рассматривается работа и с другими банками, — рассказал «Интерфаксу» совладелец и председатель совета директоров «Максима Телеком» Сергей Асланян. По его словам, компания рассматривает возможность выхода на рынки Венгрии и страны Персидского залива [к прибрежным странам залива относятся: Оман, Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Кувейт, Ирак и Иран].

В конце 2015 года «Максима Телеком» объявила о намерении в 2016 году выйти на рынок США, начав с Нью-Йорка, чего не произошло. В 2017 году Асланян отказался комментировать американский проект.

Wi-Fi «Максима Телеком» работает в московском метро и на одной линии метро Санкт-Петербурга. Кроме того он есть в поездах «Аэроэкспресса» и Московского центрального кольца, наземном транспорте, 10 аэропортах РФ, некоторых ресторанах. По расчётам «ТМТ консалтинга» к концу 2016 года «Максима Телеком» обслуживала 10% российских точек публичного Wi-Fi доступа и собирала примерно половину выручки всего сегмента (1,8 млрд руб. весь).

В середине мая 2017 года основатель и глава лаборатории Qrator Labs Александр Лямин констатировал, что для россиян ИТ-рынок США приобрел «консистенцию железобетона». Мнение Лямина тогда поддержал президент НП «Руссофт» Валентин Макаров, частично поддержал представитель «Лаборатории Касперского», и совсем не разделяют представители таких компаний, как «Центр речевых технологий» и Parallels.