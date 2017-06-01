Генеральный директор Mail.Ru Group и бывший руководитель соцсети «ВКонтакте» Борис Добродеев дал «Коммерсанту» интервью, в котором рассказал о сотрудничестве с «МегаФоном», закрытии офисов на Украине и о перспективах на рынке онлайн-такси.

О сотрудничестве с «МегаФоном»

По словам Добродеева, планируется, что «МегаФон» сможет использовать бренд ВКонтакте для новых предложений абонентам в середине лета.

Речь идет о виртуальном операторе, который будет предоставлять услуги связи для пользователей ВКонтакте и будет рассчитан на наиболее лояльных пользователей.

О запрете украинскими властями ресурсов компании на Украине

Добродеев отметил, что они сразу сделали заявление, что украинский бизнес не вносил существенного вклада в выручку, и они не стали менять публичный прогноз на 2017 год. Украинский офис ВК фактически закрывается, в связи с чем команде предложена работа в российских офисах компании.

О запуске «Юлы» и конкуренции с Avito

Добродеев сказал, что они никогда ничего не боятся.

Мобильные технологии дали доступ к целому ряду новшеств для рынка классифайдов. Прежде всего, это удобная выкладка товаров, когда вы через два-три нажатия выгружаете товар в онлайн. Второе — это геолокация, которая хорошо работает на мобильных телефонах. … Третье: с ростом мобильного интернета в целом надо производить так называемые mobile-first продукты, каждая деталь интерфейса которых заточена под мобильный экран. С точки зрения мобильного трафика, продукт идеально дополнял нас. И мы видели тренд зарождения таких компаний, как Wallapop, Letgo, которые мощно росли на западных рынках и «отъедали» доли у игроков старой десктопной экономики. … Недавно мы объявили о запуске платформы для безопасных платежей и привязанной к ним доставке. Это тоже новый тренд в мировых классифайдах, на российском рынке полностью это еще никто не запустил — «Юла» здесь выступает инноватором.

О рынке онлайн-такси

По данным «Секрета фирмы», в 2016 году холдинг пытался купить inDriver за $68 млн, а когда-то Gett предлагала компании зайти к ней в капитал.

Мы действительно очень долго думали о такси. Но на данный момент пришли к выводу, что рынок сейчас перенасыщен игроками и мы теперь не видим разумного продуктового предложения с нашей стороны, с помощью которого мы бы могли совершать преобразование этого рынка. Мы не боимся конкуренции, но мы не сторонники глупой конкуренции «в лоб».

О виртуальной и дополненной реальностях:

У нас есть эксперименты в обеих областях. Но сейчас отношение к этим технологическим трендам разное. VR, на мой взгляд, очень сильно перегрет и пока не оправдывает возложенных надежд. Это не значит, что VR не реализует свой потенциал, просто ожидания не соответствуют технологическим и рыночным дистрибуционным возможностям. Но AR — один из самых горячих технологических трендов этого года. Мы им занимаемся, и очень активно. На первом этапе это распространится на наши развлекательные сервисы, например, всевозможные маски и другие развлекательные элементы дополненной реальности. В целом AR имеет большой потенциал превращения из просто развлекательного сервиса в одно из окон для человека в реальный мир.

О падении пользовательских платежей

В 2016 году пользовательские платежи группы упали на 5% - с 12,5 млрд рублей до 11,8 млрд. Добродеев отметил, что они всегда говорили, что смена площадки с десктопа на мобильную версию значительно повлияет на IVAS, так как мобильная версия «диктует принципиально новые способы и форматы коммуникации и дистрибуции платных сервисов». Поэтому сейчас они активно развивают мобильные и кросс-платформенные виды классических IVAS: подписные сервисы, сервисы лояльности и экспериментируют с такими мобильными сервисами, как мобильные HTML5-игры, игры в мессенджерах.