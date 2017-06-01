«Роем!» продолжает следить за падением доли поиска «Яндекса» на российском рынке. По данным LiveInternet, в мае доля российского поисковика совершила рекордное падение, опустившись с 54,0% в апреле до 51,7%. За тот же период доля Google подросла с 40,8% до 43,3% (срез: российские пользователи).

Традиционно, «Яндекс» силён на десктопах, а на мобильных устройствах, по понятным причинам, отстаёт. Основатель компании Аркардий Волож во вчерашнем интервью «Ведомостям» предусмотрительно отметил, что их «доля на компьютерах, где ситуация более конкурентная, стабильно сильна уже много лет и даже немного подросла». Но не в этот месяц: десктопная доля «Яндекса» снизилась с 65,5% в апреле до 64,6%.

Можно отметить, что у такого падения есть и чисто техническая причина. Как отмечал Максим Зотов (LiveInternet) к прошлой публикации про доли поиска в апреле, «изменение доли Google произошло из-за исправления одной ошибки в LiveInternet, а не из-за реального изменения доли. Мобильное поисковое приложение Google при переходе на сайт ставит в реферер адрес android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/ Ранее такие переходы в LiveInternet не считались поисковыми». С другой стороны, это не значит, что эти данные не стоит учитывать, просто положение «Яндекса» по статистике LI стало ещё хуже.

Как видно на втором графике выше, блокировка российских сервисов (указ был подписан 16 мая), в том числе «Яндекса», на Украине не повлияла на долю, т.к. данные приводятся только по российским пользователям. Резкое изменение на графике есть только в субботу — когда усиливается использование мобильных устройств (люди за городом) и падает использование десктопов. Если же посмотреть на всю статистику LI (ниже), которая даётся, в основном, по российским сайтам, то май стал первым месяцем, когда Google обогнал «Яндекс».