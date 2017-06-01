Разработчик карт объявил: теперь при поиске проезда в 2ГИС можно не только построить маршрут в навигаторе или посмотреть, как добраться до нужного места на общественном транспорте, но и заказать такси. Сервис покажет несколько вариантов и их стоимость, подскажет время ожидания автомобиля и сколько времени займёт поездка.

Сейчас через Такси 2ГИС можно заказать Uber, Gett, RuTaxi, «Сатурн» и питерское «6−000−000». С каждым из партнеров у 2ГИС индивидуальные договорённости. Общей схемы подключения таксопарков или сервисов пока нет. Потенциально организаторы готовы подключать на карты и альтернативные способы передвижения по городу, такие как каршеринги. 2ГИС запустили такси в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, и всех городах, где, одновременно, есть 2ГИС и присутствует хотя бы один из операторов такси. Таких оказалось 78 городов в 6 странах.

В мае 2017 года Uber и 2ГИС подписали меморандум о взаимопонимании. Первое партнёрство возникло после того, как 24 апреля «Яндекс» объявил, что его навигация станет платной для такси и другого бизнеса. В феврале 2017 года навигацию 2ГИС выбрала служба «Рутакси». Фонд UFG Private Equity, ранее известный своими вложениями в «Яндекс», в том же мае заявил, что он намерен сделать крупнейший в мире такси-сервис из конкурентов Яндекс.Такси. Фонд объединяет в портфель вышеупомянутые RuTaxi (и его бренды «Везет» и «Лидер»), Fasten (RedTaxi и вышеупомянутые «Такси Сатурн»).

Год назад, в марте 2016 в «Картах» Google для Android появились российские такси. Как и у 2ГИС в них не было Яндекс.Такси, но были Uber, Gett и несколько неизвестных в РФ сервисов, доступных при посещении зарубежных городов. В далёком по интернет меркам прошлом вызов такси через карту был у Mail.ru, но компания закрыла этот проект.