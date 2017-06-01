Платежная система для интернет-магазинов и онлайн-сервисов Яндекс.Касса разработала протокол передачи данных о платежах и возвратах. С его помощью информация о продажах будет автоматически отправляться в налоговую. Об этом «Роем!» рассказали представители компании Яндекс.Деньги.

Чтобы подключить новый инструмент, не требуется проводить сложную техническую работу. С Яндекс.Кассой интегрированы 13 систем управления сайтами (CMS), облачный сервис «Атол Онлайн» и касса «МодульКасса».

Настроить работу компании смогут через личный кабинет Яндекс.Кассы, где будет содержаться информация о покупке (цены, товары, ставка НДС). Для использования нового инструмента нужно купить или арендовать кассовый аппарат с поддержкой платежной системы, зарегистрировать его в ФНС и заключить договор с любым оператором фискальных данных. Процесс подключения займет до семи дней. С помощью технической документации по интеграции с решением разработчики смогут внедрить его в любой продукт — сайт, мобильное приложение, CMS или CRM.

«Яндекс» проводил анализ рынка еще до вступления закона в силу, сообщили представители компании «Роем!». Работать над собственным решением «Яндекс» начал с февраля этого года. Своими разработками занимаются многие компании на рынке — и производителя ККТ, и банки. «Онлайн-ритейлеры ждали логичного и простого механизма, который позволил бы им исполнять закон. Мы в числе первых, кто представил готовый продукт с понятной для магазинов логикой», — также рассказал представитель «Яндекса».

Закон, который обяжет всех онлайн-предпринимателей использовать кассовый аппарат, вступит в силу 1 июля. Согласно новым требованиям, продавец должен заключить договор с ОФД и моментально передавать информацию о продажах в налоговую.