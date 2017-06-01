Один из самых влиятельных аналитиков Кремниевой долины, партнер фонда KPCB Мэри Микер выпустила свой ежегодный доклад Internet Trends. Микер каждый год отмечает наиболее важные тренды, которые, по ее мнению, повлияют на индустрию ИТ и интернет-бизнеса.



В текущем году она ожидает, что будет пройден один из психологически важных барьеров, чего рынок ожидал уже несколько лет: интернет-реклама по объемам рынка в течении 6 ближайших месяцев должна опередить ТВ.

Другим важным по ее мнению трендом является рост использования блокировщиков рекламы, который стал настолько драматичным, что грозит перевернуть всю рекламную индустрию. Сейчас в США более 18% пользователей на десктопе и более 1% на мобильных платформах используют блокировщики, и эти цифры растут такими темпами, что в обозримом будущем такая практика может стать повсеместной.

Попытки пользователей защититься от нежелательной рекламы приводят к тому, что все больше влияния приобретают механизмы размещения контекстной рекламы, учитывающей интересы пользователя, историю его поведения и предшествующих покупок. Это будет приводить к формированию новых альянсов, таких как объединение Uber и Forsquare, которые вместе предлагают пользователю рекламу, основывающуюся на его местоположении и истории поездок.

Еще одна важная цифра: генерируемый пользователем контент оказывается в 6,9 раз эффективнее в использовании в нативной рекламе, чем контент, который создает сама компания, это следует из исследования, которое провела компания Instagram.

В своем докладе Микер отмечает, что текст теряет свои позиции как в блогосфере (Facebook и другие платформы проигрывают Snap, где вместо текста используются картинки и видео), так и в поиске — все большую популярность приобретают голосовые помощники и различные системы, позволяющие навести камеру смартфона на некий объект и получить исчерпывающую информацию о нем.

В этом контексте крайне важны алгоритмы распознавания изображений, основанные на технологиях нейронных сетей. До недавнего времени они использовались просто для развлечения, например для наложения масок на видео, но в перспективе они могут, к примеру, при наведении смартфона на здание рассказать пользователю, какие сервисы он может получить, зайдя внутрь.

Технологии распознавания речи приблизились к критически важной отметке в 95%, то есть компьютер стал понимать голосовые запросы практически так же хорошо, как человек. Это по мнению Микер может изменить рынок поиска, где голосовой поиск станет наконец массовым явлением, а не выбором ограниченного числа продвинутых пользователей. Это же может привести к кардинальному росту продаж голосовых помощников, таких как Amazon Echo и Google Home.

Для FMCG-брендов все большее значение приобретает взаимодействие с соцсетями. До недавнего времени пользователи в основном взаимодействовали с брендами, жалуясь на некачественный сервис. Сейчас появились целые продуктовые линейки, созданные с учетом пожеланий локальных сообществ, или целиком спроектированные самими покупателями. К примеру, у некоторых брендов обуви есть возможность спроектировать и заказать кастомизированную модель через интернет.

Микер пишет о том, что взаимодействие пользователей с брендами породило целые отдельные жанры контента, например каналы, владельцы которых транслируют распаковку различных товаров, купленных через интернет. Такие каналы стали самостоятельными СМИ с огромной аудиторией.

Индустрия компьютерных и мобильных игр превратилась в огромный бизнес, в который вовлечены около 2,6 млрд человек по всему миру со своими отдельными рынками и направлениями. Например активно развивается направление игр, ориентированных в первую очередь на женщин.

Интернет перестаёт являться индустрией, сфокусированной на США. В этом году Микер выделила отдельные главы в своем докладе Китаю и Индии, которые являются основными драйверами прироста новых пользователей. На эти рынки нужно оглядываться крупным корпорациям и всем игрокам рынка, что они уже делают, например выпуская дешевые смартфоны специально для Индии.