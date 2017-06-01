«Яндекс» совместно с холдингом «Просвещение» создаст образовательную платформу для школ. На площадке будут представлены сервисы для эффективной организации учебного процесса для учителей, учеников и родителей. Об этом «Роем!» сообщили в компании.

Соглашение о создании платформы стороны подписали 1 июня на Петербургском международном экономическом форуме. До конца этого года в проект вложат по 60 миллионов рублей. «Яндекс» займется разработкой и предоставит свои технологии машинного обучения, компьютерного зрения, синтеза речи и другие, а учебное издательство — образовательные материалы по школьным предметам: учебники, методички и интерактивные пособия, аудио и видеокурсы.

В 2015 году гендиректор «Яндекса» Александр Шульгин и министр информатизации и связи Татарстана Роман Шайхутдинов подписали рамочное соглашение о подключении Яндекса (и косвенно «Сбербанка», в форме их проекта Яндекс.Деньги) к государственным данным республики. Одна из новинок которую республика разрешила подключить два года назад, это «школьные карты». Технически это банковская карта с расширенной для школьных нужд спецификой: личными данными об ученике, привязанным дневником посещаемости, карта может служить пропуском на территорию школьных объектов, прохождение соответствующих постов инициирует отправку SMS родителям ученика.

Площадка будет доступна на компьютерах и мобильных устройствах. Благодаря сервису преподаватели, школьники и родители смогут общаться. Разным категориям пользователей будут доступны разные инструменты. Так, например, учителя смогут воспользоваться автоматической проверкой тестов и упражнений, у родителей будет возможность смотреть отчеты об успеваемости, а для учеников хотят создать учебный рекомендательный сервис. Также для проверки знаний учащимся будут доступны викторины, игры и тесты.