«Мы надеемся, что мы в скором времени подпишем соглашение с компанией Uber», — заявил в интервью телеканалу РБК глава АвтоВАЗа Николя Мор — такие обсуждения с многими другими компаниями".

В апреле 2017 года конкуренты Uber из «Яндекса» нашли способ обновить таксопарки и договорились с автопроизводителями. По условиям программы таксопарки могут претендовать на покупку Renault Logan, KIA (Rio, Ceed), Nissan Almera, Hyundai Solaris, Datsun on-Do, Ravon (R3, R4) со скидкой от 8% до 16% от минимальной цены. Вышеупомянутый АвтоВАЗ производит машины под собственной торговой маркой Lada, а также автомобили Renault, Nissan, Datsun, попавшие в программу скидок Яндекс.Такси.