В Госдуму внесен законопроект об изменениях в законы «Об обществах с ограниченной ответственностью» (14 ФЗ), «Об акционерных обществах» (208 ФЗ) и «О рынке ценных бумаг» (39 ФЗ), закрепляющий в правовом поле механизм корпоративного займа, говорится в сообщении ФРИИ. Это один из наиболее распространенных методов привлечения финансирования в проекты на ранних стадиях развития: стартап получает деньги в долг с возможностью конвертировать его в акции при достижении определенных условий, поставленных инвестором. Если по желанию инвестора конвертации не происходит, то фаундер выплачивает долг с процентами по низкой ставке, поскольку инвестор выдавал заем за корпоративный контроль, а не за проценты.

Конвертируемый заём — одна из самых распространенных форм инвестиционных сделок за рубежом. В этом случае у инвестора нет необходимости проводить длительную по времени и дорогостоящую оценку высокорискового бизнеса ранних этапов — изначально фаундер получает деньги в обмен на долговые обязательства, а не на долю в бизнесе. В отсутствие механизма конвертируемого займа срок предоставления инвестиций стартапам в сфере ИТ затягивается до 5−6 месяцев, как минимум. Зачастую оперативное привлечение инвестиций — вопрос выживания проекта, ждать полгода нет возможности, поэтому проекты уходят в иностранные юрисдикции, чтобы быстро привлекать финансирование — в том числе от российских инвесторов. В случае с конвертируемым займом инвестиции можно будет получить за неделю и даже быстрее, — считает Искендер Нурбеков, директор по правовым вопросам и инициативам ФРИИ.

ФРИИ ведет работу по приведению российского законодательства в соответствие с международными практиками для того, чтобы стимулировать развитие рынка венчурных инвестиций. Конвертируемый заём был одним из инструментов, который недостаточно хорошо прописан в российском законодательстве, из-за чего стартапы предпочитали оформлять подобные сделки в иностранных юрисдикциях.