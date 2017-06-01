«Скорее всего, наше экономическое вовлечение в бизнес на Украине будет сокращено или обнулено», — заявил гендиректор российского (но не всего) «Яндекса» Александр Шульгин в интервью телеканалу НТВ, сообщила Газета.Ru. «Украинское государство приняло против ряда российских IT-компаний ряд санкций, которые делают невозможной нашу деятельность в стране», — компания возможно уйдёт из страны.

Две недели тому назад против «Яндекса» на Украине были введены санкции и его сервисы оказались заблокированы, как и банковские счета. 29 мая в офисах поисковика в Киеве и в Одессе прошли обыски СБУ. Из того, что известно самому «Яндексу» — сотрудников ООО Яндекс.Украины обвиняют в том, что они передавали персональную информацию об украинских пользователях российским спецслужбам.

Сегодня 1 июня телеканал «112 Украина» распространил слова главы Службы безопасности Украины Василия Грицака о обысках: «Я не имею права предать огласке данные. Но мы там нашли много чего интересно, и поверьте, это интересное связано с Россией».

Глава СБУ видит и экономический смысл санкций: «Думаю, говорить рано, поскольку сознательные граждане понимают и не пользуются российскими сетями и даже не потому, что российские спецслужбы собирают о них данные. Давайте скажем так: в результате этих действий даже российская экономика страдает, российский бизнес понес значительные убытки». Речь идёт о соцсетях группы Mail.ru: ВКонтакте, «Одноклассниках». Тоже запрещённых на Украине. Генеральный директор Mail.Ru Group и бывший руководитель соцсети «ВКонтакте» Борис Добродеев ранее уже рассказал «Коммерсанту», что Mail.ru Group в очередной раз закрывает украинский офис. Ещё апреле 2014 Mail.Ru Group заявила, что офис в Киеве сокращается в рамках повышения экономической эффективности. Холдинг оставил в стране минимальный офис продаж. Работал небольшой офис ВКонтакте, но и его Mail.ru Group закрывает.