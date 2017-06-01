Бывший директор департамента исследований и образования в компании Mail.Ru Group и директор корпоративной сетевой академии Ростеха Дмитрий Волошин привлек 10 млн рублей на развитие образовательного сервиса Otus.ru. Otus.Ru — онлайн-курсы для разработчиков Java, Python, С++ и специалистов по информационной безопасности. Дмитрий Волошин сказал «Роем!», что средства ему нужны на «проверку основных гипотез». Имя инвестора и размер проданной доли в проекте он не раскрывает.