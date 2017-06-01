Компания «Яндекс.Украина» включена в санкционный список и фактически не может вести деятельность на территории Украины. В частности, все счета компании заблокированы, и мы не можем платить зарплату сотрудникам.
Поэтому мы приняли решение закрыть офисы в Киеве и Одессе, нашей команде предложим продолжить работу в других офисах «Яндекса» в разных странах.
— Очир Манджиков, директор по связям с общественностью «Яндекса».
29 мая украинские офисы «Яндекса» обыскала Служба безопасности Украины. Поисковик почти обвинили в сборе персональных данных жителей Украины в интересах российских спецслужб.
Ранее аналогичное решение, закрыть украинский офис, озвучил глава конкурирующей Mail.ru Group.
«Все, имевшие отношение к указу, — идиоты». Бизнес и власть — об украинских санкциях против ИТ-компаний
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Три года назад Петренко неудержно радовался запаху горящей «ваты». Теперь «горит» украинский «Яндекс». А Петренко мечтает, что Порошенко не переизберут.
В общем, хороший урок всем как на самом деле работает история.