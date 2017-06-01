Micromax анонсировала выход модели Canvas 2 (2017) в России. Индийский производитель также объявил о предустановке «Сбербанк онлайн», «Яндекс браузера» и «Uber» на эти телефоны. В апреле 2017 года партнёры уже договорились о интеграции технологий Яндекс.Дзен в «централизованный хаб всех приложений» Around — это приложение-оболочка тогда предназначалось для телефонов продающихся в Индии. В текущем году Micromax намерен поддержать продажи своих телефонов в России телевизионной рекламой — полная линейка Micromax будет состоять из разных телефонов стоимостью от 3 до 20 тысяч рублей.

В мае 2017 года приложения «Яндекса» появились в очередном обновлении прошивки к телефонам Wileyfox Swift и Swift 2, компании Fly. Работа с производителями стала возможна после того, как завершилось двухлетнее разбирательство российской антимонопольной службы и Google. По итогам мирового соглашения американская компания, владеющая Android, вероятно действительно перестала запрещать производителям телефонов встраивать сервисы «Яндекса». Самых последних партнёров Google вынудил отказаться от «Яндекса» ещё в 2014 году — с тех пор телефоны с сервисами российского поисковика не производились, а поисковая доля россиян предсказуемо падала.

Micromax Canvas 2 ориентирован на массовый рынок, его стоимость около 10 тысяч рублей. За эти деньги производитель предлагает 5″ экран (IPS, 1280×720, Gorilla Glass 5), 3 Гб оперативной памяти и 16 Гб для хранения, четырёхъядерный процессор на 1,3 ГГц, аккумулятор ёмкостью 3050 мАч. Телефон работает на Android 7.0 Nougat.