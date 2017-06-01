События последних недель в виде санкций украинского государства, наложенных на компании «Яндекс» и «Яндекс.Украина», проведенных обысков в офисах компании и блокировки сервисов, вынуждают нас принять непростое решение. В сложившейся ситуации мы не видим возможным подготовку и проведение конференции.

— объявили организаторы и основатели конференции, директор по маркетингу компании «Яндекс» Андрей Себрант и основатель одесского коворкинга «Терминал 42» Сергей Петренко (в прошлом, до середины лета 2014 года директор украинского «Яндекса»).

Конференция «Одессея» под разными названиями проводилась компанией «Яндекс.Украина» на протяжении пяти лет и была посвящена дискуссиям на темы онлайн-маркетинга. С 2015 года она проводится отдельной компанией «Одессея». Ранее днём 1 июня «Яндекс» объявил о закрытии офисов в Киеве и Одессе.