В рамках «Яндекс.Недвижимости» появилась «Яндекс.Аренда». Сервис обещает подготовить квартиру к сдаче, сделать по ней 3D-тур, принимать звонки арендаторов и устраивать показы, решать вопросы с жильцами, помогать с оформлением документов. Квартиру застрахуют на сумму до 1,4 млн рублей от ущерба имуществу, страховка покроет до 30 дней простоя без аренды, если жильцы внезапно съедут. Жильцов предварительно проверят «на платежеспособность и законопослушность», предложат «только порядочных».

Аналогичный сервис запустил в феврале «Циан.ру»: там тоже есть страховка, помощь с поиском жильцов, юридическое сопровождение. Но Cian по желанию владельца добавляет к стоимости аренды 4% и автоматически выплачивает их как налог на самозанятого вместо арендатора. Для последнего услуга стоит 990 рублей в месяц, для жильцов она стоит столько же, сумма тоже добавляется к ежемесячной стоимости аренды. Компенсация урона -- до 520 000, гарантия оплаты простоя -- до 50 000.

Яндекс добавляет к стоимости месячной аренды 5%, владелец не платит ничего. Информации об уплате налогов не обнаружилось.

Сервис «Циана» работает в Москве и МО, Санкт-Петербурге и ЛО. Яндекса -- в некоторых городах Подмосковья и в Москве. «Планируется, что уже скоро появится возможность передавать показания счетчиков и проводить расчёты по оплате коммунальных услуг», добавляет Яндекс в пресс-релизе об официальном запуске «Аренды».

В отличие от «Циана», Яндекс предъявляет ряд требований к сдаваемым квартирам, в том числе:

Отсутствие личных вещей владельца ( обещают помочь с сервисами вывоза и хранения)

обещают помочь с сервисами вывоза и хранения) Хорошее состояние и безопасность ( обещают помочь с мелким ремонтом , специалистами по починке электрики , сантехники и прочего)

обещают помочь с мелким ремонтом специалистами по починке электрики сантехники и прочего) Наличие минимума мебели , стиральной машинки и интернета

На Яндекс.Недвижимости уже есть 73 объявления с квартирами, сдающимися через «Аренду».