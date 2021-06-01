В одной из школ Подмосковья будут тестировать нейросеть, которая с помощью умных камер наблюдает за учениками и анализирует их поведение. Она будет уведомлять школьных сотрудников и родителей о потенциально опасном поведении, плохом эмоциональном состоянии и других проблемах учеников, а также о проблемах со школьной инфраструктурой (например, если в помещении слишком жарко).

В систему входят умные камеры, способные распознать нетипичное поведение ребенка или опасную ситуацию, такую как бег по коридору или катание по перилам, рассказывает заместитель директора по IT «АИС Город» Валерий Кандаулов: «Если поведение ученика представляет угрозу ему или окружающим, в систему поступает сигнал, уведомляющий учителя и других ответственных сотрудников школы». «Чтобы определить психоэмоциональное состояние ребенка, мы используем нейронную сеть, которая сравнивает заложенные в нее эмоции и анализирует все факторы, от оценок ученика до его поведения, — говорит исполнительный директор группы компаний „Союзинфотех“ Александр Кочуров. — Для наглядной характеристики настроения используются смайлики трех видов: веселый, спокойный и грустный. Если у ребенка, по данным системы, три дня подряд плохое настроение, школьному психологу и учителю придет уведомление, которое подскажет специалистам, что нужно обратить внимание на ученика и поговорить с ним. Результат общения будет зафиксирован в системе».

Систему предиктивной безопасности разработала компания «Для самых родных. Обнинск». В Обнинске она уже работает в лицее «Держава». В 2019 году в соцсетях нередко жаловались на хулиганство в «Державе».

В лицее Держава большие проблемы с дисциплиной во время учебного процесса. 8 летнему ребенку уже второй раз пробивают голову одноклассники. Кровь быстро вытирают, учитель директору не сообщает. Дело заминают. Только сейчас когда написали заявление в Обнинское МВД — эта информация дошла до директора. Ничего необычного.старшие детки учились в Державе. Был случай в нашем классе мальчик с ножом приходил, грозился девочек порезать.никому не советую отдавать туда детей. Понты понтами, но мне дети дороже.

Помимо видеокамер с искусственным интеллектом и уведомлений, в систему входят личные кабинеты учителей и родителей. Стоимость внедрения в зависимости от параметров может составлять от полумиллиона до 6,5 млн рублей. Пока не определено, в какой школе Подмосковья она запустится. Эксперты рассказали «Ведомостям», что главной проблемой таких систем бывают ложноположительные срабатывания, поэтому будет много бесполезных сигналов.

Внедрённую в обнинской «Державе» систему описывали как «полную цифровизацию всего, что происходит с ребенком в школе и даже за ее пределами. С помощью специального программного обеспечения в ней знают о ребенке буквально каждую деталь — как он учится, какие книги читает, чем питается в школе, что делает после уроков и даже с каким настроением приходит на урок».