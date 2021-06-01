Ассоциация компаний интернет-торговли попросила Минцифры «ограничить функционал» приложений, которые находятся в списке обязательной предустановки на продаваемые в России устройства. Маркетплейсы считают, что возможность размещать объявления делает ВКонтакте, «Одноклассники» и Яндекс их конкурентами, а конкурировать с ними будет сложно из-за предустановки. Ещё из предустановки предлагается исключить поисковики, так как поиск есть в браузерах.
Эти соображения изложены в заключении АКИТ на проект поправок к закону о предустановке. В поправках закрепляется возможность удаления предустановленного приложения и право вендора брать деньги с разработчика приложения за его установку «на более благоприятных условиях, чем софт самого производителя или владельца операционной системы».
По оценке ассоциации, бесплатная предустановка позволит этим приложениям увеличить число пользователей в дополнительных сервисах до 50% в течение трех лет. Включение маркетплейса в суперапп напрямую влияет на его популярность, а с учетом постоянно растущей доли мобильного трафика ситуация приведет к монополизации интернет-торговли двумя-тремя компаниями, опасаются в АКИТ.
В АКИТ входят Wildberries, Ozon, DNS, Citilink, Avito, «Сбермаркет» -- большинство крупных ритейлеров и маркетплейсов.
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В таком случае, предлагаю встать на защиту Я.Маркет и Mail и создать «петицию против WB» (и всего остального).
Для WB:
1.
Предлагаю запретить WB публиковать товары в каталоге WB сайта, которых нет в наличии (это постоянная проблема WB). Что за х***я?!
2.
Убрать товары WB, где из всей размерной сетки в наличии доступен только какой-то один (неходовой размер). Какой в этом смысл?!
3.
Запретить «женщинам» оставлять комментарии WB в мужских товарах (мужские трусы, топоры и прочее).
Для ГовOzon:
Запретить устанавливать постоматы г*внOzon в продуктовых сетях и ТЦ.
Нефиг монополизировать постоматами!
Для DNS:
Прекратить DNS морочить людям голову и сделать наконец «нормальные цены» и понятные условия заказа и доставки.
Для Citilink:
Прекратить использовать в качестве бренд-образа известно какого «бородача». Бородач уже порядком поднадоел. Уже не смешно давно. Пора бы поменять на кого-то другого.
Для Avito:
Прекратить допуск утечек номеров телефонов в базы обзвонщиков-рекламщиков (см. пруфы на Habr.com об утечках номеров телефонов).
Для г*вно-сбербнкмаркетчтототам:
Закройтесь нахр*н и не бесите своей тупостью!
И так понятно, что вся клиентская база Goods разбегается теперь после этих ваших никому не нужных действий. Ваш г*вн*сбмаркт сайт никому не нужен (максимум — лохам-клиентам СБ).
И хотя я против предустановок в принципе, но и АКИТ тоже не пушистые (особенно если учесть, кто входит в состав).
Учитывая, что в состав АКИТ входит монопольный теперь СБмарктечтототам.ру (варварски уничтоженный Goods), то жаловаться на нечестную конкуренцию как-бы странно.
А что разве хоть одно их приложение предустанавливается на телефоны?
так они поэтому и негодуют, что их нет в предустановке