Ассоциация компаний интернет-торговли попросила Минцифры «ограничить функционал» приложений, которые находятся в списке обязательной предустановки на продаваемые в России устройства. Маркетплейсы считают, что возможность размещать объявления делает ВКонтакте, «Одноклассники» и Яндекс их конкурентами, а конкурировать с ними будет сложно из-за предустановки. Ещё из предустановки предлагается исключить поисковики, так как поиск есть в браузерах.

Эти соображения изложены в заключении АКИТ на проект поправок к закону о предустановке. В поправках закрепляется возможность удаления предустановленного приложения и право вендора брать деньги с разработчика приложения за его установку «на более благоприятных условиях, чем софт самого производителя или владельца операционной системы».

По оценке ассоциации, бесплатная предустановка позволит этим приложениям увеличить число пользователей в дополнительных сервисах до 50% в течение трех лет. Включение маркетплейса в суперапп напрямую влияет на его популярность, а с учетом постоянно растущей доли мобильного трафика ситуация приведет к монополизации интернет-торговли двумя-тремя компаниями, опасаются в АКИТ.

В АКИТ входят Wildberries, Ozon, DNS, Citilink, Avito, «Сбермаркет» -- большинство крупных ритейлеров и маркетплейсов.