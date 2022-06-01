Минцифры попросит губернаторов использовать исключительно отечественные мессенджеры: правительство не устраивает ситуация перетока чиновных пользователей Instagram в Telegram:
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил главе Минцифры Максуту Шадаеву к 3 июня направить высшим должностным лицам регионов России рекомендации по установке отечественных мессенджеров, следует из списка поручений от 25 мая (есть у “Ъ”). Документ был опубликован в Telegram-канале «Майский указ». Его подлинность подтвердили в аппарате вице-премьера.
Господин Чернышенко обратил внимание губернаторов и федеральных органов исполнительной власти на «необходимость использования в рамках служебной деятельности исключительно отечественных средств обмена мгновенными сообщениями». Вице-премьер сослался на пункты списка поручений правительства, составленного еще в марте 2020 года, во время перевода чиновников на удаленную работу из-за коронавируса.
Мессенджер, о котором идет речь в поручении,— часть разработанного VK автоматизированного рабочего места госслужащего (АРМ ГС), сообщили “Ъ” в аппарате господина Чернышенко.
Сам ВК упорно добавляет бизнес-составляющие в свои продукты, причём не в VK Workspace, а в обычные юзерские сервисы.
Добавить 4 комментария
Баба с телеги, кобыле легче!
Пусть переходят на здоровье. Песков использует ICQ.
Пусть использует на здоровье. Лишь бы не выступал публично.
Я не удивлюсь, если в итоге ICQ и VK будут на одной и той же платформе.
Гонки систем между этими мессенджерами не наблюдается, драк за аудиторию тоже, так что держать два проекта непонятно зачем.
Конкуренты, всё же, есть, с ними вполне себе можно сравнивать свои наработки.
Может не все из них стоит к себе тащить, но проблем с отсутствием идей, вроде бы, нет.