Минцифры попросит губернаторов использовать исключительно отечественные мессенджеры: правительство не устраивает ситуация перетока чиновных пользователей Instagram в Telegram:

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил главе Минцифры Максуту Шадаеву к 3 июня направить высшим должностным лицам регионов России рекомендации по установке отечественных мессенджеров, следует из списка поручений от 25 мая (есть у “Ъ”). Документ был опубликован в Telegram-канале «Майский указ». Его подлинность подтвердили в аппарате вице-премьера.

Господин Чернышенко обратил внимание губернаторов и федеральных органов исполнительной власти на «необходимость использования в рамках служебной деятельности исключительно отечественных средств обмена мгновенными сообщениями». Вице-премьер сослался на пункты списка поручений правительства, составленного еще в марте 2020 года, во время перевода чиновников на удаленную работу из-за коронавируса.

Мессенджер, о котором идет речь в поручении,— часть разработанного VK автоматизированного рабочего места госслужащего (АРМ ГС), сообщили “Ъ” в аппарате господина Чернышенко.