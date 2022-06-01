Следственный комитет предложил создать новый порядок регистрации в соцсетях, заявила «РИА Новости» его зампредседателя Елена Леоненко. Что конкретно надо сделать и изменить, Леоненко не сообщила. Однако действующая система идентификации пользователей не всегда позволяет применять «эффективные превентивные меры реагирования» в отношении тех, кто распространяет запрещенный контент, отметила замглавы СК. Кроме того, сейчас не всегда получается предупреждать использование незаконного контента несовершеннолетними, добавила она.

Роскомнадзор в марте 2021 года намеревался запрашивать у новых пользователей соцсетей и мессенджеров номер паспорта, адрес проживания, телефон и электронную почту — об этом писал «Коммерсантъ». Сбор таких данных предполагала единая информационная система Роскомнадзора для обработки персональных данных. Интернет-платформы, согласно задумке ведомства, могли использовать либо ее, либо собственные системы получения согласия на обработку информации. Предоставленные пользователем данные Роскомнадзор хотел сравнивать с порталом «Госуслуги» и допускал передачу данных «иным госорганам в случаях, определенных федеральными законами». Однако Роскомнадзор тогда от идеи быстро отказался: ведомство заявило, что вместо предоставления паспортных данных и адреса проживания пользователи смогут воспользоваться подтверждением своей личности через портал госуслуг.

Сейчас соцсети, как правило, регистрируют пользователей по номеру телефона или адресу электронной почты, а также по данным из других соцсетей. В апреле зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Ирина Рукавишникова предложила сделать идентификацию пользователей по номеру телефона обязательной для работающих в России соцсетей и сервисов электронной почты.