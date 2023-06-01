О том, что правительство подготовило целый комплекс мер по развитию венчурного рынка для поддержки ИТ-отрасли, рассказали два источника, близких к Минцифры, и руководитель одной из ИТ-компаний. Об этих мерах премьер Михаил Мишустин может объявить уже 1 июня в ходе конференции ЦИПР («Цифровая индустрия промышленной России») в Нижнем Новгороде. Также о мерах по развитию венчурного рынка сообщил на одной из панелей конференции 31 мая замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин. «Мы рассчитываем, что по результатам этого ЦИПРа, завтра, будут приняты решения, что речь будет идти о создании отраслевых фондов – инвестиционных фондов, венчурных фондов – по развитию российских решений», – заявил Паршин. В октябре 2022 г. вице-премьер Дмитрий Чернышенко, курирующий направление цифровой экономики, заявлял, что ИЦК запросили у государства 190 млрд руб. на разработку российского программного обеспечения. По его словам, запрашиваемая сумма рассчитана на три года, она сопоставима с ежегодными затратами на закупку компаниями иностранных лицензий.

Сегодняшний рынок венчурного финансирования, по оценке ФРИИ, сократился в 10 раз из-за того, что в 2022 г. многие участники российского венчурного рынка либо приостановили свою активность, либо покинули страну, прокомментировал «Ведомостям» нынешнее состояние сегмента директор ФРИИ Кирилл Варламов. По его словам, в 2023 г. объемы инвестирования могут несколько вырасти, «но кардинальных изменений ожидать не стоит». «Если раньше инвесторы рассчитывали на доходность вложений за счет капитализации, то теперь в центре внимания способность стартапа генерировать прибыль и возвращать инвестиций через дивиденды», – резюмировал он.